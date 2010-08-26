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Samsung, kendi NAND flash kontrolcüsünü kullandığı yeni SSD ailesini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük NAND flash bellek çipi üreticilerinden Samsung, 470 serisi yeni SSD modellerini duyurdu. Kullanılan bellek yongalarından NAND flash bellek kontrolcüsüne kadar hemen her detayı Samsung tarafından geliştirilen 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüleri, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

30nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler, TRIM desteği sunuyor ve 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar. Yük altındaki güç tüketim değerleri sadece 0.24 Watt olan Alüminyum kasalı yeni SSD'lerin performans değerleri de açıklandı.

Tamamı 250MB/saniye okuma süresi sunan SSD'lerden 64GB kapasiteli model 170MB/saniye, 128GB ve 256GB kapasiteli modeller ise 220MB/saniye yazma hızı sunuyorlar. IOPS değerleri de açıklanan yeni sürücülerden 64GB'lık model 31,000 okuma ve 11,000 yazma, diğer iki model ise 31,000 okuma ve 20,500 yazma IOPS değerine sahipler.

SandForce SF-1200 konrolcülü SSD'lerin sunduğu 50,000 IOPS seviyesindeki performans göz önüne alındığında Samsung'un yeni çözümleri bir miktar daha yavaş görünse bile firma adına oldukça bir adım olarak dikkat çekiyor. Önümüzdeki yıllarda sadece kendi geliştirdiği NAND kontrolcülerini kullanması beklenen Samsung, şimdiden güçlü sinyaller vermeyi başarıyor.


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Batuist 9 yıl
bu işin içine samsung girdiyse ve önümüzde dönemlerde sabit disk piyasası SSDlerden oluşacaksa seagate için sonun başlangıcı olur... hele hele hala SSD konusunda uyuşuk davranmaya devam ederse seagate için, bu son, kesinlikle kaçınılmaz olur...
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gun 9 yıl
Zaten şimdiden SATA III desteği olanlar var. Crucial Marvell RealSSD 350 mb/sn sıralı okuma hızı verebiliyor.
Sonra 270 Mb/sn okuyan Sandforce kontrolcüleri var. 240 Gb'lık üzerine çift kontrolcü olan OCZ Revodrive mesela 700$'dan satışta ki hızı 500 Mb/sn lerle ölçülüyor.
Samsung'un işi zor ama Türkiye temsilcisi Asnet sayesinde umarım fiyat politikası düzgün olursa piyasada başarılı olur.
Çünkü en ucuz ve hızlı olan disk şu anda Intel X25-M 160 Gb ki bende geçen onu tercih ettim.
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ceycey11 9 yıl
ucuzla artıkda alalım hepten niyeti bozuyorum bu haberleri okudukça
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demircibu 9 yıl

gun

Zaten şimdiden SATA III desteği olanlar var. Crucial Marvell RealSSD 350 mb/sn sıralı okuma hızı verebiliyor.

Sonra 270 Mb/sn okuyan Sandforce kontrolcüleri var. 240 Gb'lık üzerine çift kontrolcü olan OCZ Revodrive mesela 700$'dan satışta ki hızı 500 Mb/sn lerle ölçülüyor.

Samsung'un işi zor ama Türkiye temsilcisi Asnet sayesinde umarım fiyat politikası düzgün olursa piyasada başarılı olur.

Çünkü en ucuz ve hızlı olan disk şu anda Intel X25-M 160 Gb ki bende geçen onu tercih ettim.

müthiş hız erişim süresi sanırım değişmez 0,1ms dir büyük ihtimal
şuan ssdlerde yüksek modellerde hız 285mb/s

anakartım imzamdaki sata3 destekliyor dediğiniz üründen Crucial Marvell RealSSD 350 mb/sn 2adet alsam raid0 ile çıkan muazzam hızı tahmin edemiyorum biraz daha dişimi sıkıp bunu beklesemmi
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fenerista 9 yıl
0.24 watt :, harddiskler artık hiç güç tüketmiyor diye kabul edebiliriz :)
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spaydix 9 yıl
fiyatlar uygun değil piyasadakilerle aynı hatta
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sparkie 9 yıl
6 ay sürekli kullanılmış bir ssdnin incelemesi varmı? Yazma okumalar kaçlara düşüyor acaba?
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djpisagor 9 yıl
Nedense bana çok uygun fiyatlarda lanse edilecek gibi geldi. Belki kendi kontrolcüsünü kullandığından olabilir yada HDD konusunda rakipleri (seagate, wd) kadar başarılı olamadığından ve daha iyi olduğu DRAM ve NAND konusundaki deneyimlerinden faydalanarak SSD konusunda öne çıkmak isteyebilir. Ayrıca çokta estetik duruyor.

Düzenleme:

Fiyatları şöyleymiş;

- 64GB --- 160$
- 128GB --- 319$
- 256GB --- 599$
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spaydix 9 yıl
samsung un kendini geliştirmesi lazım adamlar 300mb sınırına dayandılar ama yük altındaki watt değeri muhteşem ötesi bide sürekli yazma hızlarını yazsalardı ii olurdu
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alperen_69 9 yıl
Fiyat konusunda bir bilgi yok kendi kontrolcüsünü kullandığına göre fiyatlar daha makul olur diye düşünüyorum
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