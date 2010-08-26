Samsung, kendi NAND flash kontrolcüsünü kullandığı yeni SSD ailesini tanıttı

Dünyanın en büyük NAND flash bellek çipi üreticilerinden Samsung, 470 serisi yeni SSD modellerini duyurdu. Kullanılan bellek yongalarından NAND flash bellek kontrolcüsüne kadar hemen her detayı Samsung tarafından geliştirilen 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüleri, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

30nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücüler, TRIM desteği sunuyor ve 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar. Yük altındaki güç tüketim değerleri sadece 0.24 Watt olan Alüminyum kasalı yeni SSD'lerin performans değerleri de açıklandı.

Tamamı 250MB/saniye okuma süresi sunan SSD'lerden 64GB kapasiteli model 170MB/saniye, 128GB ve 256GB kapasiteli modeller ise 220MB/saniye yazma hızı sunuyorlar. IOPS değerleri de açıklanan yeni sürücülerden 64GB'lık model 31,000 okuma ve 11,000 yazma, diğer iki model ise 31,000 okuma ve 20,500 yazma IOPS değerine sahipler.

SandForce SF-1200 konrolcülü SSD'lerin sunduğu 50,000 IOPS seviyesindeki performans göz önüne alındığında Samsung'un yeni çözümleri bir miktar daha yavaş görünse bile firma adına oldukça bir adım olarak dikkat çekiyor. Önümüzdeki yıllarda sadece kendi geliştirdiği NAND kontrolcülerini kullanması beklenen Samsung, şimdiden güçlü sinyaller vermeyi başarıyor.