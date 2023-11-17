Samsung T5 Evo taşınabilir SSD duyuruldu

Tam Boyutta Gör Samsung’un yüksek fiyatlı EVO taşınabilir SSD ürünlerine alternatif olarak yola çıkan Samsung T5 Evo SSD modeli biraz daha düşük bir performans sergiliyor ancak dayanıklılık ön planda tutuluyor.

Samsung T5 Evo SSD özellikleri ve fiyatı

Samsung T5 Evo taşınabilir SSD modeli 95 x 40 x 17 mm ölçülere ve 102g ağırlığa sahip. Metal gövde kauçuk detaylara sahipken 2 metreye kadar düşmelere dayanıklı. Dinamik termal koruma aşırı ısınma ve darboğazlara karşı sürücüyü koruyor.

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Sürücünün okuma ve yazma hızları 460MB/s seviyesine kadar çıkıyor. USB Tip-C portunun yanında küçük bir bildirim LED’i yer alıyor. Hızlar nispeten düşük kalsa da kapasite açısından tatmin edici. Sürücünün 2TB kapasitesi 190$ iken 4TB kapasite 350$ ve 8TB kapasite 650$ olarak fiyatlandırılmış.

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