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    Samsung T5 Evo taşınabilir SSD duyuruldu

    Samsung’un yeni T5 Evo taşınabilir SSD modeli nispeten daha düşük performans ancak yüksek dayanıklılık özellikleri ile piyasada alternatif olmaya çalışacak.     
    Samsung T5 Evo SSD özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yüksek fiyatlı EVO taşınabilir SSD ürünlerine alternatif olarak yola çıkan Samsung T5 Evo SSD modeli biraz daha düşük bir performans sergiliyor ancak dayanıklılık ön planda tutuluyor. 

    Samsung T5 Evo SSD özellikleri ve fiyatı

    Samsung T5 Evo taşınabilir SSD modeli 95 x 40 x 17 mm ölçülere ve 102g ağırlığa sahip. Metal gövde kauçuk detaylara sahipken 2 metreye kadar düşmelere dayanıklı. Dinamik termal koruma aşırı ısınma ve darboğazlara karşı sürücüyü koruyor.

    Sürücünün okuma ve yazma hızları 460MB/s seviyesine kadar çıkıyor. USB Tip-C portunun yanında küçük bir bildirim LED’i yer alıyor. Hızlar nispeten düşük kalsa da kapasite açısından tatmin edici. Sürücünün 2TB kapasitesi 190$ iken 4TB kapasite 350$ ve 8TB kapasite 650$ olarak fiyatlandırılmış.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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