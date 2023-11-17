Samsung T5 Evo taşınabilir SSD duyuruldu

Samsung T5 Evo SSD özellikleri ve fiyatı
Samsung T5 Evo taşınabilir SSD modeli 95 x 40 x 17 mm ölçülere ve 102g ağırlığa sahip. Metal gövde kauçuk detaylara sahipken 2 metreye kadar düşmelere dayanıklı. Dinamik termal koruma aşırı ısınma ve darboğazlara karşı sürücüyü koruyor.
Sürücünün okuma ve yazma hızları 460MB/s seviyesine kadar çıkıyor. USB Tip-C portunun yanında küçük bir bildirim LED’i yer alıyor. Hızlar nispeten düşük kalsa da kapasite açısından tatmin edici. Sürücünün 2TB kapasitesi 190$ iken 4TB kapasite 350$ ve 8TB kapasite 650$ olarak fiyatlandırılmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.