Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’a dev ceza

    Yüksek performanslı bilgisayar sistemlerinde kullanılan bellek modüllerinin tasarımında patent ihlali yaptığı iddiasıyla dava açılan Samsung tazminat cezasına çarptırıldı. 
    Oy Ver
    Samsung
    SSD pazarının lideri olan Samsung özellikle son kullanıcı tarafında EVO ve PRO serileriyle büyük beğeni topluyor. Bununla birlikte firmanın teknoloji geliştirirken bazı patentleri izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

    Samsung’a dev ceza

    Kurumsal SSD sürücüler konusunda uzman Netlist Inc. tarafından Texas mahkemelerinde açılan patent ihlali davası sonuçlandı. Mahkeme jürisi ihlal yaptığını düşündüğü Samsung’un 303 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. İhlal konusu ise yüksek performanslı bilgisayar sistemlerinde kullanılan bellek modüllerinin tasarımı ile alakalı 5 farklı patent.

    Uzun yıllar devam eden davada jüri 2021 yılında Netlist lehine karar vermiş ve doğrudan zararın hesaplanmasına geçilmişti. Bu hafta Netlist’in doğrudan ve dolaylı uğradığı zararın 303 milyon dolar olduğuna hükmedildi.

    Netlist sadece Samsung’un peşinde değil. Geçtiğimiz yıllarda patent ihlali gerekçesiyle Google ve SK Hynix firmalarına da dava açtı. Bu davaların da yüz milyonlarca dolar tazminat ile sonuçlanabileceği belirtiliyor.  

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    digitürk sinyal yok 1.5 dci triger seti kaç km değişir peugeot 508 alınır mı westworld hangi platformda müge anlı kurgu mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız