SSD pazarının lideri olan Samsung özellikle son kullanıcı tarafında EVO ve PRO serileriyle büyük beğeni topluyor. Bununla birlikte firmanın teknoloji geliştirirken bazı patentleri izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Samsung’a dev ceza

Kurumsal SSD sürücüler konusunda uzman Netlist Inc. tarafından Texas mahkemelerinde açılan patent ihlali davası sonuçlandı. Mahkeme jürisi ihlal yaptığını düşündüğü Samsung’un 303 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. İhlal konusu ise yüksek performanslı bilgisayar sistemlerinde kullanılan bellek modüllerinin tasarımı ile alakalı 5 farklı patent.

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Uzun yıllar devam eden davada jüri 2021 yılında Netlist lehine karar vermiş ve doğrudan zararın hesaplanmasına geçilmişti. Bu hafta Netlist’in doğrudan ve dolaylı uğradığı zararın 303 milyon dolar olduğuna hükmedildi.

Netlist sadece Samsung’un peşinde değil. Geçtiğimiz yıllarda patent ihlali gerekçesiyle Google ve SK Hynix firmalarına da dava açtı. Bu davaların da yüz milyonlarca dolar tazminat ile sonuçlanabileceği belirtiliyor.

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