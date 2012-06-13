Samsung, kendi sosyal ağını 2013 ilk çeyreğinde hizmete sunacak





CES 2012'de Family Story adlı uygulamasını tanıtan Samsung'un sosyal medya konusunda çok daha kapsamlı planlar yaptığı ortaya çıktı. The Korea Times gazetesine konuşan bir Samsung yetkilisi; şirketin kendi sosyal ağını 2013'ün ilk çeyreğinde hizmete sunacağını bildirdi.

Akıllı telefon, tablet bilgisayar, televizyon, kamera, dizüstü bilgisayar ve Blu-Ray oynatıcıya kadar internet bağlantısına sahip tüm aygıtlarda kullanılabilecek sosyal ağ, ilk olarak Samsung'un ürünleri için ücretsiz olarak çıkış yapacak. Güney Koreli üreticinin oldukça geniş bir ürün portföyüne sahip olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, hızlı bir yükseliş yakalanacağını rahatlıkla ifade edebiliriz.

Akıllı telefon pazarında liderliği elinde bulunduran ve Apple ile rekabetini arttırmak için yazılımsal özelleştirmelere yönelen Samsung'un yeni sosyal ağında ChatON uygulamasının izlerini göreceğiz. Bu uygulama, halihazırda Android, iOS, Blackberry, Windows Phone gibi büyük mobil platformlarını destekliyor ve hızla kullanıcı sayısını arttırıyor.

Samsung, oluşturacağı sosyal ağa her türlü cihaz ve platformdan kolayca erişilebilmesi için Amazon'un bulut bilişim platformuyla bütünleşecek. Henüz servisin nasıl isimlendirileceğine karar verilmemiş. Fakat Facebook'a rakip olacağı ümit edilen bu projenin şirket içerisindeki kod adı "Samsung Facebook" olarak belirlenmiş.

Yüksek akıllı telefon ve akıllı televizyon satışlarını delil gösteren elektronik devi, sosyal medya hizmetinin başarıya ulaşacağından öyle emin ki veri sızıntısına karşı önlemler almaya başlamış. Samsung yetkilisi, son günlerde Twitter, LinkedIn servislerinde meydana gelen sızıntılara göndermede bulunarak böyle bir durumla karşılaşmamak için sunucu bazlı bilişim yapısını kullanacaklarını ve dünya genelinde farklı ülkelerde sunucular barındırdıklarını ekledi.

Samsung'un Facebook gibi bir sosyal ağ ile nasıl rekabet edeceğini merak ediyoruz. Bu proje kapsamında üzerinde geliştirme çalışmaları yürütülen Family Story uygulamasının CES 2012 fuarındaki görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2012/06/133_112887.html