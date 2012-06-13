Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, kendi sosyal ağını 2013 ilk çeyreğinde hizmete sunacak

6 yıl
1,6b
1
14
Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2012'de Family Story adlı uygulamasını tanıtan Samsung'un sosyal medya konusunda çok daha kapsamlı planlar yaptığı ortaya çıktı. The Korea Times gazetesine konuşan bir Samsung yetkilisi; şirketin kendi sosyal ağını 2013'ün ilk çeyreğinde hizmete sunacağını bildirdi.
Akıllı telefon, tablet bilgisayar, televizyon, kamera, dizüstü bilgisayar ve Blu-Ray oynatıcıya kadar internet bağlantısına sahip tüm aygıtlarda kullanılabilecek sosyal ağ, ilk olarak Samsung'un ürünleri için ücretsiz olarak çıkış yapacak. Güney Koreli üreticinin oldukça geniş bir ürün portföyüne sahip olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, hızlı bir yükseliş yakalanacağını rahatlıkla ifade edebiliriz.
Akıllı telefon pazarında liderliği elinde bulunduran ve Apple ile rekabetini arttırmak için yazılımsal özelleştirmelere yönelen Samsung'un yeni sosyal ağında ChatON uygulamasının izlerini göreceğiz. Bu uygulama, halihazırda Android, iOS, Blackberry, Windows Phone gibi büyük mobil platformlarını destekliyor ve hızla kullanıcı sayısını arttırıyor.
Samsung, oluşturacağı sosyal ağa her türlü cihaz ve platformdan kolayca erişilebilmesi için Amazon'un bulut bilişim platformuyla bütünleşecek. Henüz servisin nasıl isimlendirileceğine karar verilmemiş. Fakat Facebook'a rakip olacağı ümit edilen bu projenin şirket içerisindeki kod adı "Samsung Facebook" olarak belirlenmiş.
Yüksek akıllı telefon ve akıllı televizyon satışlarını delil gösteren elektronik devi, sosyal medya hizmetinin başarıya ulaşacağından öyle emin ki veri sızıntısına karşı önlemler almaya başlamış. Samsung yetkilisi, son günlerde Twitter, LinkedIn servislerinde meydana gelen sızıntılara göndermede bulunarak böyle bir durumla karşılaşmamak için sunucu bazlı bilişim yapısını kullanacaklarını ve dünya genelinde farklı ülkelerde sunucular barındırdıklarını ekledi.
Samsung'un Facebook gibi bir sosyal ağ ile nasıl rekabet edeceğini merak ediyoruz. Bu proje kapsamında üzerinde geliştirme çalışmaları yürütülen Family Story uygulamasının CES 2012 fuarındaki görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2012/06/133_112887.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
Belli bir kesime yönelik olur,onun dışına çıkamazlar.Çoğu kullanıcı merakından bir kaç kez dener,sonrasında bildiği sosyal ağlara yönelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 6 yıl
Google+'nın başarısızlığı bence milletin sosyal ağlara doymuş olmasından dolayı, samsung'da aynı sebepten başarısız olacak. Facebook bile küçülmeye, kullanıcı kaybetmeye başlamışken bence bu iş tutmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chiangjo2044 6 yıl
yakında Samsung gazlı içecekleride görür bu millet...yada Samsung cikletleri...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pergamonist 6 yıl
Google + gibi de olabilir. Fakat herşey reklam. Google ı kimse kullanamadi. Ne olduğunu bile anlamadı. :)) Sağlam bir alt yapı ile gelirse işleri degistirebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl
Bada gibi tutmayacak oyuncaklardan birisi...herşeye de böyle burun sokulmazki arkadaş...yakında Samsung gazlı içecekleride görür bu millet...yada Samsung cikletleri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 6 yıl
Koreliler kullanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl
Oturmuş şeyleri değiştirmek biraz zor üstelik onlarda sürekli gelişiyorken...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 6 yıl
Artık internette sosyal ağ kirliliği oluştu resmen. Google gibi bir dev bile tüm Android cihazların ve tüm hizmetlerinin desteği ile Google+'ı önemli sosyal ağlar arasına sokamadıysa Samsung gibi daha az hayranı ve daha az çevrimiçi hizmeti olan bir firmanın bu alanda başarılı olacağını sanmıyorum. Böyle işler ile uğraşmaktansa daha yaratıcı ve özgün şeylerle uğraşsalar keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
asalet03
Bence başarılı olabilir zira kendi cihazlarına bunu entegre ederse neden olmasın ama içimden bir seste samsungda apple yolunda ilerliyor sanki kendi ekosistemini oluşturuyor diyorum

google entegre etmedi mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asalet03 6 yıl
Bence başarılı olabilir zira kendi cihazlarına bunu entegre ederse neden olmasın
ama içimden bir seste samsungda apple yolunda ilerliyor sanki kendi ekosistemini oluşturuyor diyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
google+ nın onca reklamla neler yapamadığını gördük. Samsung boşuna uğraşmasın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1636 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, sosyal ağ ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Apple,Yeni Nesil MacBook Pro'yu anlatıyor (Türkçe Altyazılı) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim