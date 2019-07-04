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Samsung, müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle Avustralya’da dava ediliyor

Galaxy serisi telefonların sahip olduğu suya dayanıklılık özelliği kapsamında yanlış bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle Samsung, Avustralya'da dava ediliyor. Detaylar haberimizde.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Cep Telefonları
Gökhan G.
Editör
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Samsung, müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle Avustralya’da dava ediliyor
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Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), elektronik devi Samsung’a dava açmaya hazırlanıyor. Davaya gerekçe olarak ise şirketin Galaxy serisi telefonların suya dayanıklılık özelliği hakkında müşterileri yanlış yönlendirdiği iddiası gösteriliyor.

ACCC’ye göre Samsung, TV’den sosyal medyaya uzanan geniş bir yelpazede yayınladığı reklamlarda telefonlarının su geçirmezlik özelliğini ön plana çıkarmış ve cihazların okyanus ve yüzme havuzu gibi yerlerde rahatlıkla kullanılabileceğine vurgu yapmış. Ancak kurum, Koreli şirkete ait reklamların müşterileri yanlış yönlendirdiği görüşünde. ACCC yaptığı açıklamada “Samsung telefonların suya dayanaklı olmadığı” iddiasında bulunmadığını, ancak şirketin ürettiği telefonların suya dayanıklılık derecesi ile ilgili açıklamalarda eksiklik tespit edildiğini belirtmiş.

ACCC bu kapsamda verdiği örneklerde Samsung Galaxy A5 ve Galaxy S7 model telefonları hedef almış. Avustralya’da yayınlanan reklamlarda Galaxy A5 kullanan bir sörfçünün telefon üzerindeyken dalgalara daldığı ve S7 kullanan iki kişinin ise telefonlarıyla birlikte bir havuza atladığının görülebildiği ifade ediliyor.

Dava kapsamında ülkede yayınlanan 300’den fazla reklamı mahkeme dosyasına koyacak olan ACCC, aynı zamanda Samsung telefonların sahip olduğu IP değerleri sebebiyle daha pahalı satıldıklarını da gündeme getirmiş. Ülkede satışı yapılan yaklaşık 4 milyon Galaxy telefonla ilgili müşterilere yeterli bilgilendirme yapılmadığını savunan ACCC, bu durumun Samsung’a “haksız rekabet avantajı” sağladığını söylüyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamada ise şirketin pazarlama yöntemlerinde bir hata olmadığı ve ürünlerinin arkasında durduğu belirtilmiş. Koreli dev ayrıca dava Avustralya Federal Mahkemesi’nde görülmeye başladığında kendisini savunacağını ifade etmiş.


https://www.techradar.com/news/samsung-is-getting-sued-in-australia-for-misleading-galaxy-phone-ads Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Galatas4ray 2 gün Rachsuchtig
İşte kanunlarda diyorki sen reklamını yaparken uyaracaksın.Adam o kullanım klavuzunu okumak zorunda diye bir kural yok çünkü.Yani THH bu kararı verirken kafasına göre vermiyor kanunlara göre veriyor bu kararları
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Rachsuchtig 2 gün Galatas4ray
Ben de diyorum ki kendi faydan için o kullanım kılavuzunu okuyun. Reklamları inanirsak, kanatlarımın olması lazım çünkü RedBull kanatlandiriyordu sözde.
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mr.biceps 2 gün
3 sene önce s7 edge telefonum ile havuzda fotoğraf cekmek istedim ve saniyeler içinde telefon bozuldu. Samsung garanti dışı bıraktı ve thh başvurusu ile para iadesi aldım. O zamanlar reklamlarda rafet el roman bu telefon ile su altında şarkı söylüyordu. Hey gidi zamanlar.
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V4LKyR 2 gün
Bende Sony Xperia™ Z2 vardı, deniz havuz göl vs her yerde yüzdüm kulaç attım hiç bir sorun olmadı.
Sadece suyun altında iken ekran dokunmatiği çalışmıyordu.
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scorpion20 1 gün V4LKyR
vaaay iyiymiş
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Spider_hip 2 gün
Bende haftaya S8 ile havuza girecektim şimdi tırstım :D Youtube da bakıyorum, millet S8 ile bir çok su altı videosu çekmiş. Kimileri de yazmış eğer su kaçarsa garanti dışı kalır diye. Kimi demiş giriş çıkışları su bandıyla kapatın diye, kimi 30dk dan fazla kalmayın demiş ki zaten 30 dk planlıyordum. Şimdi bilemedim. Bebişin ilk havuz ile karşılaşmasını su altı çekmek istiyordum.
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Festigkeitt 2 gün Spider_hip
Su altında çekilen videolar genelde su kılıflarıyla oluyor.
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scorpion20 1 gün Spider_hip
evde denemeyin tarzı reklamlar vardır ya
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Henkan 3 gün yeni yorumcu
Avustralya orası. Telefonu alan sörf yapmaya gitmiştir.
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Galatas4ray 3 gün
Arkadaşın S7 edge telefonunu deniz suyuna soktugumuz gibi 10 saniye içinde telefon çalışmadı.Samsung teknik servisi para istedi thh başvurus sonucunda telefon yenisi ile değiştirildi.
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Rachsuchtig 3 gün Galatas4ray
Galatas4ray
Arkadaşın S7 edge telefonunu deniz suyuna soktugumuz gibi 10 saniye içinde telefon çalışmadı.Samsung teknik servisi para istedi thh başvurus sonucunda telefon yenisi ile değiştirildi.

Aslında kullanım kılavuzunda ve garanti belgesinde tuzlu suya sokulmaması gerektiği yazar. Büyük ihtimalle THH ile uğraşmak istemediler.
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cumur 1 gün Galatas4ray
bende s7 telefonumdan oldum hemde 50 cm çocuk havuzunda thh verdim onlar bile bisey alamayız boşa uğraşma diye teselli vermeye kalktılar para iadesi alamayınca bende telefonu samsunga geri sattım sulu sulu oh olsun
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