Samsung, müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle Avustralya’da dava ediliyor

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Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), elektronik devi Samsung’a dava açmaya hazırlanıyor. Davaya gerekçe olarak ise şirketin Galaxy serisi telefonların suya dayanıklılık özelliği hakkında müşterileri yanlış yönlendirdiği iddiası gösteriliyor.

ACCC’ye göre Samsung, TV’den sosyal medyaya uzanan geniş bir yelpazede yayınladığı reklamlarda telefonlarının su geçirmezlik özelliğini ön plana çıkarmış ve cihazların okyanus ve yüzme havuzu gibi yerlerde rahatlıkla kullanılabileceğine vurgu yapmış. Ancak kurum, Koreli şirkete ait reklamların müşterileri yanlış yönlendirdiği görüşünde. ACCC yaptığı açıklamada “Samsung telefonların suya dayanaklı olmadığı” iddiasında bulunmadığını, ancak şirketin ürettiği telefonların suya dayanıklılık derecesi ile ilgili açıklamalarda eksiklik tespit edildiğini belirtmiş.

ACCC bu kapsamda verdiği örneklerde Samsung Galaxy A5 ve Galaxy S7 model telefonları hedef almış. Avustralya’da yayınlanan reklamlarda Galaxy A5 kullanan bir sörfçünün telefon üzerindeyken dalgalara daldığı ve S7 kullanan iki kişinin ise telefonlarıyla birlikte bir havuza atladığının görülebildiği ifade ediliyor.

Dava kapsamında ülkede yayınlanan 300’den fazla reklamı mahkeme dosyasına koyacak olan ACCC, aynı zamanda Samsung telefonların sahip olduğu IP değerleri sebebiyle daha pahalı satıldıklarını da gündeme getirmiş. Ülkede satışı yapılan yaklaşık 4 milyon Galaxy telefonla ilgili müşterilere yeterli bilgilendirme yapılmadığını savunan ACCC, bu durumun Samsung’a “haksız rekabet avantajı” sağladığını söylüyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamada ise şirketin pazarlama yöntemlerinde bir hata olmadığı ve ürünlerinin arkasında durduğu belirtilmiş. Koreli dev ayrıca dava Avustralya Federal Mahkemesi’nde görülmeye başladığında kendisini savunacağını ifade etmiş.

https://www.techradar.com/news/samsung-is-getting-sued-in-australia-for-misleading-galaxy-phone-ads