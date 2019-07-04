Galaxy Fold'un yeniden tasarımı tamamlandı

Samsung, aylar önce şirketin ve dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold'u tanıtmıştı. Lansmanından bir süre sonra cihaz kullanıcılara dağıtıldığında bir sürü hata rapor edildi ve cihazın kısa bir kullanım sonrasında deformasyona uğradığı görüldü. Şirket de bu durum sonrasında cihazları apar topar bir şekilde toplayarak yeniden bir tasarım sürecine girdi.

Piyasaya çıkış tarihi belli değil

Bloomberg'in yeni yayınladığı rapora göre, Samsung yaklaşık 2 ay gibi bir süredir devam eden Galaxy Fold'un yeniden tasarlanma sürecini tamamladı. Yapılan değişiklikler konusunda ise koruyucu filmin artık tüm ekranı kapladığı ve çerçevelere doğru uzatıldığı belirtilmiş. Bu düzenlemelerin de, kullanıcıların koruyucu filmi yanlışlıkla sökmeleri ve ekranın ortasında oluşan kat izini ortadan kaldırması bekleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-03/samsung-seeks-redemption-with-redesigned-galaxy-fold-smartphone

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Ayrıcaekranla aynı hizada olmasını sağlamak için ise Galaxy Fold'a ince ayarlar yapıldığı ve cihaz açılır konuma gelince filmi yukarı ittiği bildiriliyor. Yaklaşıkfiyat etiketine sahip bir cihazın böylesine problemlerle piyasaya sürülmesi Samsung açısından bir skandal olarak değerlendirilmiş ve şirket yönetimi dedavrandığını kabul etmişti. Yaşanan bu yeniden tasarım süreci sonrasında şirketin Galaxy Fold'upiyasaya süreceği ise henüz belli değil.