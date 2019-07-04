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Galaxy Fold'un yeniden tasarımı tamamlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold'un hatalarını giderdi ve yeniden tasarlanma sürecini tamamladı. İşte Bloomberg'in raporu.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung, aylar önce şirketin ve dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold'u tanıtmıştı. Lansmanından bir süre sonra cihaz kullanıcılara dağıtıldığında bir sürü hata rapor edildi ve cihazın kısa bir kullanım sonrasında deformasyona uğradığı görüldü. Şirket de bu durum sonrasında cihazları apar topar bir şekilde toplayarak yeniden bir tasarım sürecine girdi.

Piyasaya çıkış tarihi belli değil

Bloomberg'in yeni yayınladığı rapora göre, Samsung yaklaşık 2 ay gibi bir süredir devam eden Galaxy Fold'un yeniden tasarlanma sürecini tamamladı. Yapılan değişiklikler konusunda ise koruyucu filmin artık tüm ekranı kapladığı ve çerçevelere doğru uzatıldığı belirtilmiş. Bu düzenlemelerin de, kullanıcıların koruyucu filmi yanlışlıkla sökmeleri ve ekranın ortasında oluşan kat izini ortadan kaldırması bekleniyor.
Ayrıca menteşenin ekranla aynı hizada olmasını sağlamak için ise Galaxy Fold'a ince ayarlar yapıldığı ve cihaz açılır konuma gelince filmi yukarı ittiği bildiriliyor. Yaklaşık 2 bin dolar fiyat etiketine sahip bir cihazın böylesine problemlerle piyasaya sürülmesi Samsung açısından bir skandal olarak değerlendirilmiş ve şirket yönetimi de aceleci davrandığını kabul etmişti. Yaşanan bu yeniden tasarım süreci sonrasında şirketin Galaxy Fold'u hangi tarihte piyasaya süreceği ise henüz belli değil.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-03/samsung-seeks-redemption-with-redesigned-galaxy-fold-smartphone Yorum Yaz
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Escapetolife 3 gün en beğenilen
Bu cihazın sonu da note 7 gibi olacak
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Henkan 3 gün yeni yorumcu
Failure is failure.
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Escapetolife 3 gün en beğenilen
Bu cihazın sonu da note 7 gibi olacak
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DH Misafiri 3 gün
SAMSUNG kral olarak kendini ön plana atmakta çok aceleci davrandı...
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smart1978 3 gün
Dur tahmin edeyim :) : Katlanma olayi komple kaldirildi :) ...
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ertech26 3 gün smart1978
Tabi telefonun ortasını japon yapıştırıcı ile yapıştırıp piyasaya sürecek.
Not:Bu olursa millet ağazıyla değil başka yerleri ile güler.
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