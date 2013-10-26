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Samsung ve LG elektrik yolsuzluğu nedeniyle Güney Kore'de soruşturma geçiriyor

5 yıl
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1
42
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve LG elektrik yolsuzluğu nedeniyle Güney Kore'de soruşturma geçiriyor

Güney Kore'nin en büyük iki elektronik devi olan LG ve Samsung bugüne kadar birbirileri ile teknoloji rekabeti ve patent davaları ile gündeme gelmekteydi. Ancak bu kez iki firma bir soruşturma konusunda biraraya geldi.

Güney Kore medyasının ülkenin en büyük enerji sağlayıcısı Güney Kore Elektrik Gücü firmasından elde ettiği bilgilere göre 2004 yılından bu yana Samsung ve LG, elektrik şebekesinden izinsiz olarak kullanımda bulunuyor.

Ülkede sadece üretim ile madencilik ekipmanı ve tesisleri için daha ucuz veya ücretsiz olan sanayi elektriği kullanımına izin veriliyor. Ancak LG ve Samsung sanayi elektriğini Ar-Ge çalışmaları ve ofis ihtiyaçları için kullanmakta. Bu da kesinlikle kanun dışı sayılıyor. 

LG ve Samsung böylece enerji konusunda haksız yere tasarruf etmiş oluyor ve artan para da diğer faaliyetlere ayrılıyor. Eğer iki firma soruşturmada haksız bulunursa, bugüne kadar elektrik masrafını ne kadar azalttıkları hesap edilecek ve ceplerine giren miktarın iki katı ceza olarak yazılacak. Bunun ciddi bir meblağ olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanında yaklaşık 10 yıldır iki firmanın izinsiz elektrik kullanımının nasıl farkedilmediği de merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-and-LG-have-been-mooching-cheap-industrial-electricity-since-2004-heavy-fines-may-follow_id48679 Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
carnador
glos7777

Haberin Kaynağı Neresi ?

Kore Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi.


Kedaş
carnadorglos7777Haberin Kaynağı Neresi ?Kore Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi.
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erdem3113 5 yıl
Türkiye'de olsa bize ödettirirler.
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Illustrious. 5 yıl
Kayıp Kaçak Bedeli : 2000 TL'ye Leğen.
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1 Avatar
Yossi Kohen 5 yıl
güney kore bize bahmiyi.


bu elektrik çalmaları bunların en hafifi.
bunlar ülkeleri,yerli insanların canlarını çalıyorlar.

bime gelen 0 tl lik elektrik faturası gibi bişey.
koç,sabancı,tsk,meb,osym,ülker,doğan holding,doğuş,torunlar,ferit şahenk .... bunlar hep hırsız.
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1.1.1.1 5 yıl
Kaçak elektrik mi kullanmışlar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Rajeesh
biji samsung

çok ince
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CertificatedStaff 5 yıl
Utanmıyolar
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Crimson 5 yıl
adamlar kamyon kamyon para götürüyor daha da kaçak elektrik hileli testler sahte yorumlar insaf yahu
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orientem 5 yıl
Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz
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Nokia Specialist 5 yıl
Samsung batsın da, LG kalsın. Bir gereksizden kurtulmuş oluruz. Adam bildiğin turkiyeyi ikinci sınıf ülke görüyor
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Galaxys7 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Samsung batsın da, LG kalsın. Bir gereksizden kurtulmuş oluruz. Adam bildiğin turkiyeyi ikinci sınıf ülke görüyor

Kardeş Samsung'un battığını düşün bu sefer LG hilekar ve tekelci bir şirket olurda O da Türkiye'yi ikinci sınıf ülke görürse ne olacak?
Boş ver Alternatif her zaman iyidir. Onların arasındaki rekabet bize daha teknolojik ürünleri daha ucuza almak şeklinde geri döner. Duygusal olmaya gerek yok

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Jacobıan 5 yıl
Şaka gibi
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E.R.W. 5 yıl
Bu koreliler herşeyin hilesinde hurdasında,hiçbir zaman Japonlar gibi olamayacaklar.
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erdem3113 5 yıl
Türkiye'de olsa bize ödettirirler.
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ardabeyim 5 yıl
Siz gerçekten dünya devi şirketlerin karlarının tamamını yasal yollardan elde ettiğini mi sanıyordunuz?
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