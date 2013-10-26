Samsung ve LG elektrik yolsuzluğu nedeniyle Güney Kore'de soruşturma geçiriyor

Güney Kore'nin en büyük iki elektronik devi olan LG ve Samsung bugüne kadar birbirileri ile teknoloji rekabeti ve patent davaları ile gündeme gelmekteydi. Ancak bu kez iki firma bir soruşturma konusunda biraraya geldi.





Güney Kore medyasının ülkenin en büyük enerji sağlayıcısı Güney Kore Elektrik Gücü firmasından elde ettiği bilgilere göre 2004 yılından bu yana Samsung ve LG, elektrik şebekesinden izinsiz olarak kullanımda bulunuyor.





Ülkede sadece üretim ile madencilik ekipmanı ve tesisleri için daha ucuz veya ücretsiz olan sanayi elektriği kullanımına izin veriliyor. Ancak LG ve Samsung sanayi elektriğini Ar-Ge çalışmaları ve ofis ihtiyaçları için kullanmakta. Bu da kesinlikle kanun dışı sayılıyor.





LG ve Samsung böylece enerji konusunda haksız yere tasarruf etmiş oluyor ve artan para da diğer faaliyetlere ayrılıyor. Eğer iki firma soruşturmada haksız bulunursa, bugüne kadar elektrik masrafını ne kadar azalttıkları hesap edilecek ve ceplerine giren miktarın iki katı ceza olarak yazılacak. Bunun ciddi bir meblağ olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanında yaklaşık 10 yıldır iki firmanın izinsiz elektrik kullanımının nasıl farkedilmediği de merak konusu.