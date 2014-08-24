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Samsung yeni bir Gear akıllı saati üzerinde çalışıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yeni bir Gear akıllı saati üzerinde çalışıyor

Gear akıllı saatleri ile pazarda başarılı satışlar yapan ve yüzde 50 üzerinde bir paya hakim olan Samsung'un IFA 2014 için SIM kart taşıyan bir Gear 2 versiyonu tanıtacağı gündeme gelmişti. Ancak firmanın farklı bir model daha geliştirdiği iddia edildi. 

Firmaya yakın kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre Samsung daha büyük ekrana sahip bir Gear akıllı saati üzerinde çalışıyor. Yeni Gear modelinin ekranı Gear 2'den biraz uzun ve biraz da geniş olacak. Bu haliyle dikdörtgeni andıracak. 

Saatin dikkat çeken özelliği ise Gear Fit'ten daha fazla eğime sahip bir AMOLED ekran taşıyacak olması. Ekranın çerçevesinin ince olması daha fazla kullanım alanı sunmasını da sağlayacak. Ayrıca Home tuşunun da eskiye göre biraz daha büyük olacağı belirtiliyor. 

Akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemine yer veren ve bu nedenle Google ile sürtüşme yaşadığı gündeme gelen Samsung, Gear 3 modelinde de Tizen platformundan taviz vermeyecek. Ayrıca yine cihazda kamera yer almayacak. 

Samsung'un yeni nesil Gear akıllı saatini Eylül ayında tanıtacağı belirtiliyor. Net bir tarih mevcut olmasa da Samsung'un IFA 2014 fuarında yeni saatini lanse etmesi bekleniyor.  

http://pocketnow.com/2014/08/22/samsung-gear-3 Yorum Yaz
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hexus 4 yıl
Kesin yuvarlak hatlı olacaktır.
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xmasx 4 yıl
Zilyon kadar ozellik koy sonra batarya 1 gun gitsin. Bu korelilerden ancak bu kadar sanırım :)
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MrKemal17 4 yıl ekrem71
ekrem71

Ayrıca yine cihazda kamera yer almayacak.


Eski gearlarda kamera vardı.?
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Fenomenon 4 yıl MrKemal17
evet vardı.
gear 1'de saatin kordununda yer alıyordu. o yüzden eleştirildi.
gear 2'de direk saate yerleştirdiler.
gear 3'te tamamen kaldırıyorlar. bence çok mantıklı. ajanlık yapmıyorsan saatte kamera olmasına fazla gerek de yok :)
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Victor Creed 4 yıl MrKemal17
MrKemal17
ekrem71

Ayrıca yine cihazda kamera yer almayacak.


Eski gearlarda kamera vardı.?


Ekrem bence yeni yakinda haberleri cikan sim kartli gear solo yuzunden boyle birsey demis cunku onda da kamera olmayacak deniyordu eger dogruysa samsung ifa da 2 tane akilli saat duyurabilir biri buyuk esnek ekranli kamerasiz digeri eski gear larla ayni boyutta kamerasiz sim kartli gear solo
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Guest-A3D65071E 4 yıl
Yakında bu haberi göreceğiz
Google Apple ve Samsung'u satın aldı.
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Kasatka 4 yıl
Moto nun yuvarlak ekranlisina ilgiyi gorduye hic kacirir mi yavrum samsung.
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