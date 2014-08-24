Samsung yeni bir Gear akıllı saati üzerinde çalışıyor





Gear akıllı saatleri ile pazarda başarılı satışlar yapan ve yüzde 50 üzerinde bir paya hakim olan Samsung'un IFA 2014 için SIM kart taşıyan bir Gear 2 versiyonu tanıtacağı gündeme gelmişti. Ancak firmanın farklı bir model daha geliştirdiği iddia edildi.





Firmaya yakın kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre Samsung daha büyük ekrana sahip bir Gear akıllı saati üzerinde çalışıyor. Yeni Gear modelinin ekranı Gear 2'den biraz uzun ve biraz da geniş olacak. Bu haliyle dikdörtgeni andıracak.





Saatin dikkat çeken özelliği ise Gear Fit'ten daha fazla eğime sahip bir AMOLED ekran taşıyacak olması. Ekranın çerçevesinin ince olması daha fazla kullanım alanı sunmasını da sağlayacak. Ayrıca Home tuşunun da eskiye göre biraz daha büyük olacağı belirtiliyor.





Akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemine yer veren ve bu nedenle Google ile sürtüşme yaşadığı gündeme gelen Samsung, Gear 3 modelinde de Tizen platformundan taviz vermeyecek. Ayrıca yine cihazda kamera yer almayacak.





Samsung'un yeni nesil Gear akıllı saatini Eylül ayında tanıtacağı belirtiliyor. Net bir tarih mevcut olmasa da Samsung'un IFA 2014 fuarında yeni saatini lanse etmesi bekleniyor.

http://pocketnow.com/2014/08/22/samsung-gear-3