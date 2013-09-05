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Samsung, yeni tableti Galaxy Note 10.1 2014 Edition'ı tanıttı

5 yıl
4b
1
70
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung, yeni tableti Galaxy Note 10.1 2014 Edition'ı tanıttı
Samsung, Berlin'de düzenlenen IFA 2013 etkinliğinde yeni tableti Galaxy Note 10.1 - 2014 Edition'ı teknoloji meraklılarının beğenisine sundu. Fiziksel ve teknik detaylara geçmeden önce yeni nesil Galaxy Note 10.1 ile ülkemizde halihazırda satılmakta olan Galaxy Note 10.1 arasındaki temel farklılıkları boyut, ağırlık, ekran çözünürlüğü, işlemci, RAM miktarı, işletim sistemi sürümü, kamera ve batarya kapasitesi şeklinde sıralayabiliriz.
Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, 243.1 mm uzunluğunda, 171.4 mm genişliğinde, 7.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 535 gram ağırlığında tasarlanan Galaxy Note 10.1'in arka yüzünde, Galaxy Note III ile benzer şekilde suni deri kaplama uygulandığı dikkatlerden kaçmıyor. Tabletin arka yüzündeki BSI sensörlü ve LED flaşlı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebildiği gibi 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 60 kare (LTE destekli model) hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Ön yüzdeki BSI sensörlü kameranın çözünürlüğü 2 megapiksel. Tabletin sağ üst köşesine ise S-Pen stylus kalem yuvası yerleştirilmiş durumda.
Galaxy Note 10.1'in Wi-Fi, 3G ve LTE olmak üzere üç farklı versiyonunun piyasaya sürülmesi planlanıyor. Wi-Fi ve 3G destekli versiyonların, Exynos 5 Octa (Exynos 5420) platformundan; LTE destekli versiyonun ise Qualcomm Snapdragon 800 platformundan güç alması bekleniyor. Exynos 5 Octa platformu hatırlanacağı üzere 4 + 4 çekirdekli bir mimariye sahip. Yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalarda ARM Cortex-A15 tabanlı çekirdekler devreye girerken; diğer durumlarda enerji verimliliği yüksek olan ARM Cortex-A7 tabanlı çekirdekler sahneye çıkıyor. Qualcomm'un dört çekirdekli (Krait 400) Snapdragon 800 platformu ise 2.3 GHz saat hızında çalışıyor ve Adreno 320'den %50 daha güçlü Adreno 330 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor. Tabletin RAM çıtası ise 2 GB'tan 3 GB'ta yükseltilmiş.
Bir önceki nesil Galaxy Note 10.1'de, 1280 x 800 piksellik ekran çözünürlüğü bazı kesimlerin eleştiri oklarının hedefi oluyordu. Yeni nesil modelde ise ekran çözünürlüğü 2560 x 1600'e yükseltilerek önemli bir aşama kaydedilmiş. Ekran çözünürlüğünün artmasıyla piksel yoğunluğu 149 ppi'dan 299 ppi'a çıkmış. Ayrıca Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, GPS ve NFC (Yakın Alan İletişimi) gibi güncel teknolojilere destek veren tabletin bataryası 8.220 mAh değerinde. Hatırlanacağı üzere eski nesil Galaxy Note 10.1'de 7.000 mAh kapasiteli batarya tercih edilmişti.
Son olarak TouchWiz arayüzü üzerinde Android 4.3 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanan Galaxy Note 10.1'in, 16 GB / 32 GB / 64 GB depolama alanı seçenekleriyle (microSD kartlarla 64 GB'a kadar arttırılabilir), 2013 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren boy göstermesi bekleniyor. Tabletin fiyat bilgisi ise henüz verilmemiş.
Samsung, yeni tableti Galaxy Note 10.1 2014 Edition'ı tanıttı
Samsung, yeni tableti Galaxy Note 10.1 2014 Edition'ı tanıttı

http://www.engadget.com/2013/09/04/samsung-galaxy-note-10-1-whats-changed/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kırmızı Pervane 5 yıl en beğenilen
1 yıldır note almak istiyordum. Şu an elimde para var ve bu tableti beklemeye karar verdim.
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DH Misafiri 5 yıl
Wifi'li ise 1300 TL Wifi ve 3G'lisi ise 1600 TL
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DH Misafiri 5 yıl
Ya cok guzel ama 1.800
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DH Misafiri 5 yıl
Ya cok guzel ama 1.800
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DH Misafiri 5 yıl
Ya cok guzel ama 1.800
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striders 5 yıl
Önceki sürümlerde flash vardı. 2014 lerde var mı acaba?
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birumit 5 yıl
fiyat belli oldu

Wifi modeli için 1.499 TL, 3G+Wifi modeli için 1.699 TL

kaynak : teknolojioku.com/...
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mrtbjk 5 yıl
türkiye samsung'dan hala ses yok, beklemedeyiz...
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HyperXCrossfire 5 yıl
1500tl den ucuza gelmeyecek gibi gorunuyor
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brk-bjk 5 yıl
bende ilk çıkan tab 10.1 olmasına rağmen bu cihaz mest etti beni hem tasarımı çok hoş hem de Samsung bunu tam bir donanım canavarı yapacağından %100 eminim.Almak isteyen arkadaşlar hiç tereddüt etmeden alabilir
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emrahuluer 5 yıl
note 10.1 in 1280 x 800 çözünürlüğü çöptü. beğenen arkadaşlar tabletlerinde sanırım sadece film izleyip oyun oynadılar. bir şey okuduğunuzda pikseller gözüne giriyor insanın. ama hayatınızda bu çözünürlüğün üzerine bakmadıysanız fark etmemiş olabilirsiniz.
neyse bu çözünürlük iyi olmuş. benim gibi sadece bir şeyler okuyan ve tasarım yapanlar için ideal. yeni tablet z aldım bugün, ama bu gelince ki muhtemel ekim ortasından sonra xz tableti satar bunu alırım. gerçi xz su geçirmez özelliği iyi. yağmur altında korkmadan elinde taşıyabilirsin fakat ben suni de olsa deri olayını tuttum.
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LokmanHekim 5 yıl
Note 10.1 in en çok eleştirilen yönü ekran çözünürlüğü idi.Gerçi ben kullanırken 1280x800 çözünürlükten hiç rahatsız olmuyorum ama buna çok önem verenler var.Bu bakımdan yeni model harika olmuş diyebilirim.Zaten android tabet deyinde note 10.1 ve note 8'den başka tanımıyorum.Şimdi bu gelecek modeliyle eşsiz ve rakipsiz olmuş diyebilirim.Ama çıktığında fiyatı 2000 lirayı bulur.Hele ki dolar böyle giderken. :(
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EKONOMI$T 5 yıl
Bu sefer olmuş. Tasarımı da fena değil. Fiyatıda makul seviyede olursa güzel satış rakamları yakalayabilir. Ama ipad gibi bir seçenek varken işi çok zor.
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Leskodjer 5 yıl EKONOMI$T
€KONOMI$T
Bu sefer olmuş. Tasarımı da fena değil. Fiyatıda makul seviyede olursa güzel satış rakamları yakalayabilir. Ama ipad gibi bir seçenek varken işi çok zor.

Cevabi bilmedigim icin soruyorum, yanlis anlamayin.

Ben 3 yildir iPad kullaniyorum, neden Android tabletler iPad'e kiyasla daha kotu deniyor? Uygulama optimizasyonu ile mi ilgili yoksa calismasinda mi sorun var?
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senersongur 5 yıl
Tablete 1500 TL mi verilir Allahaskina. Forumdaki arkadaşlar abartmayin lütfen. Bu özellikle 700-800 TL eder ancak.
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cemre92 5 yıl senersongur
note 10.1 in önceki sürümlerinin fiyatı bile 1200 civarında kardeşim, bu yeni gelecek olanın fiyatının 1500 sularında olması kaçınılmaz bence.
akakce.com/... buradan bakarsan kafanda bir fikir uyanabilir, şahsi yorumum.
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