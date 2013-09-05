Samsung, yeni tableti Galaxy Note 10.1 2014 Edition'ı tanıttı

Samsung, Berlin'de düzenlenen IFA 2013 etkinliğinde yeni tableti Galaxy Note 10.1 - 2014 Edition'ı teknoloji meraklılarının beğenisine sundu. Fiziksel ve teknik detaylara geçmeden önce yeni nesil Galaxy Note 10.1 ile ülkemizde halihazırda satılmakta olan Galaxy Note 10.1 arasındaki temel farklılıkları boyut, ağırlık, ekran çözünürlüğü, işlemci, RAM miktarı, işletim sistemi sürümü, kamera ve batarya kapasitesi şeklinde sıralayabiliriz.



Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, 243.1 mm uzunluğunda, 171.4 mm genişliğinde, 7.9 mm kalınlığında ve yaklaşık 535 gram ağırlığında tasarlanan Galaxy Note 10.1'in arka yüzünde, Galaxy Note III ile benzer şekilde suni deri kaplama uygulandığı dikkatlerden kaçmıyor. Tabletin arka yüzündeki BSI sensörlü ve LED flaşlı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebildiği gibi 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 60 kare (LTE destekli model) hareketli görüntü kaydı yapabiliyor. Ön yüzdeki BSI sensörlü kameranın çözünürlüğü 2 megapiksel. Tabletin sağ üst köşesine ise S-Pen stylus kalem yuvası yerleştirilmiş durumda.



Galaxy Note 10.1'in Wi-Fi, 3G ve LTE olmak üzere üç farklı versiyonunun piyasaya sürülmesi planlanıyor. Wi-Fi ve 3G destekli versiyonların, Exynos 5 Octa (Exynos 5420) platformundan; LTE destekli versiyonun ise Qualcomm Snapdragon 800 platformundan güç alması bekleniyor. Exynos 5 Octa platformu hatırlanacağı üzere 4 + 4 çekirdekli bir mimariye sahip. Yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalarda ARM Cortex-A15 tabanlı çekirdekler devreye girerken; diğer durumlarda enerji verimliliği yüksek olan ARM Cortex-A7 tabanlı çekirdekler sahneye çıkıyor. Qualcomm'un dört çekirdekli (Krait 400) Snapdragon 800 platformu ise 2.3 GHz saat hızında çalışıyor ve Adreno 320'den %50 daha güçlü Adreno 330 grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor. Tabletin RAM çıtası ise 2 GB'tan 3 GB'ta yükseltilmiş.



Bir önceki nesil Galaxy Note 10.1'de, 1280 x 800 piksellik ekran çözünürlüğü bazı kesimlerin eleştiri oklarının hedefi oluyordu. Yeni nesil modelde ise ekran çözünürlüğü 2560 x 1600'e yükseltilerek önemli bir aşama kaydedilmiş. Ekran çözünürlüğünün artmasıyla piksel yoğunluğu 149 ppi'dan 299 ppi'a çıkmış. Ayrıca Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, GPS ve NFC (Yakın Alan İletişimi) gibi güncel teknolojilere destek veren tabletin bataryası 8.220 mAh değerinde. Hatırlanacağı üzere eski nesil Galaxy Note 10.1'de 7.000 mAh kapasiteli batarya tercih edilmişti.

Son olarak TouchWiz arayüzü üzerinde Android 4.3 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanan Galaxy Note 10.1'in, 16 GB / 32 GB / 64 GB depolama alanı seçenekleriyle (microSD kartlarla 64 GB'a kadar arttırılabilir), 2013 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren boy göstermesi bekleniyor. Tabletin fiyat bilgisi ise henüz verilmemiş.



http://www.engadget.com/2013/09/04/samsung-galaxy-note-10-1-whats-changed/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi