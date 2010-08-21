Samsung yeni tabletini Galaxy Pad ismiyle lanse edebilir

Galaxy S modeliyle iPhone 4'e meydan okuyan Samsung, önümüzdeki ay Berlin'de düzenlenecek IFA 2010 fuarında tanıtılması beklenen yeni tabletiyle de iPad'i hedef alacak. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre, Güney Koreli üreticinin bir süredir Galaxy Tab ismiyle anılan yeni tableti, pazara Galaxy Pad ismiyle sunulabilir. Android platformunu temel alan ve donanım anlamında Galaxy S ile ciddi benzerliklere sahip olması beklenen Galaxy Pad'in, firmware güncellemesiyle doğrulanan bazı özellikleri şu şekilde;

Android 2.2 işletim sistemi

1GHz Hummingbird işlemcisi

5-megapiksel çözünürlüğünde kamera

Wi-Fi

GPS

3G

16GB dahili depolama kapasitesi

7-inç Super AMOLED ekran