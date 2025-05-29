Tam Boyutta Gör

Samsung’un bu yaz tanıtacağı Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleri, sadece yeni donanımlarıyla değil, aynı zamanda yepyeni bir yazılımla da dikkat çekecek. Şirketin One UI 8 güncellemesi, bu iki katlanabilir modelle birlikte doğrudan kararlı sürüm olarak kullanıcılarla buluşacak. Böylece Samsung, ilk kez bir One UI sürümünü Galaxy S serisi yerine katlanabilir cihazlarla başlatmış olacak.

Android 16 tabanlı One UI 8, sadeleştirilmiş arayüzü ve yapay zekâ destekli yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini ileri taşımayı hedefliyor. Günlük işlerde hız ve pratiklik sağlayacak birçok yenilik, bu yazılımla birlikte geliyor. Google ile yapılan yakın iş birliği sayesinde, özellikle katlanabilir ekranlar için özel dokunuşlar da yazılıma entegre edilmiş durumda.

Lenovo’dan dokunmatik ekranlı kablosuz kulaklık sürprizi 21 sa. önce eklendi

Yeni modellerin temmuz başında tanıtılması bekleniyor. Üstelik Galaxy Z Flip 7’nin daha erişilebilir bir versiyonu olan Flip 7 FE modeli de bu lansmanda yer alabilir. Halihazırda One UI 8’in beta sürümü, belirli pazarlarda Galaxy S25 kullanıcılarına sunulmuş durumda. Ancak yeni katlanabilir serinin, bu yazılımı kutudan çıktığı anda sunacak ilk cihazlar olması bekleniyor.

Samsung’un yazılım stratejisinde önemli bir değişimi temsil eden bu adım, hem donanım hem yazılım tarafında markanın katlanabilir cihazlara verdiği önemin altını bir kez daha çiziyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Yeni Galaxy Z modelleri kutudan One UI 8 ile çıkacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: