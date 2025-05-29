Samsung'un yeni teknolojisi soğutma alanında devrim yaratabilir

İnce film teknolojiiyle verimlilik %75 arttırıldı
Bugüne kadar geliştirilen Peltier temelli soğutucular, performans ve verimlilik açısından klasik gazlı sistemlerin gerisinde kaldı. Samsung ve APL'nin geliştirdiği sistem ise ince film teknolojisi sayesinde bu cihazların verimliliğini %75 oranında arttırıyor. Ayrıca, kullanılan Peltier malzemesinin miktarı önceki uygulamalara göre yaklaşık binde bir seviyesine indirildiği ve üretim adımlarının basitleştirildiği belirtiliyor. Bu gelişmeler ileride daha ucuz ve seri üretime uygun Peltier soğutmanın önünü açabilir.
Yeni Peltier soğutma teknolojisi, ev tipi cihazlardan veri merkezlerine, otomotiv elektroniğinden medikal cihazlara kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahip. Sistem, hızlı ve hassas sıcaklık kontrolü sağlayarak, özellikle hassas elektronik sistemler ve tıbbi cihazlar için ideal bir çözüm sunuyor. Ayrıca, geleneksel soğutucu gazların kullanımını ortadan kaldırarak çevresel etkileri azaltıyor ve daha sürdürülebilir bir alternatif oluşturuyor.
Samsung ve APL'nin yeni teknolojisinin ne zaman ticari kullanıma gireceği bilinmese de, gelecekte soğutma teknolojisinde devrim yaratma potansiyeli taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: