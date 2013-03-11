Samsung yöneticisi Dong-Soo Jun, Windows 8'i Windows Vista'ya benzetti

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8, şirketin beklentilerini her ne kadar karşılıyor gibi görünse de, iş ortakları yeni işletim sisteminden pek de memnun değil. Bu memnuniyetsizlik Fujitsu'dan sonra Samsung cephesinde de kendini göstermiş durumda.

http://www.engadget.com/2013/03/08/samsung-electronics-exec-blames-windows-8-for-PC-decline/

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The Korea Times'a konuşan Samsung yöneticisi Dong-Soo Jun, PC satışlarındaki düşüşe değinirken; sorumlu olduğu hafıza biriminin üretim odağının PC'den mobil cihazlara doğru kayacağını da ifade etti. Konuşmasında Windows 8'e de değinen Jun, yeni işletim sistemin Windows'un bekleneni veremeyen bir diğer sürümü Vista gibi PC satışlarına katkıda bulunmaktan uzak olduğunu belirtti. Bazı kullanıcıların yeni bir cihaz alırken, PC'ler yerine daha taşınabilir cihazlar olan tabletleri tercih ettiği bir gerçek. Ancak, Windows 8'in PC pazarında beklenen etkiyi yaratamamasının da PC satışlarını etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır.Windows 8 ile birlikte iş ortaklarını memnun etmeyi başaramayan Microsoft'un bu durumu nasıl toparlayacağını, ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.