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Samsung yöneticisi Dong-Soo Jun, Windows 8'i Windows Vista'ya benzetti

6 yıl
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İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung yöneticisi Dong-Soo Jun, Windows 8'i Windows Vista'ya benzetti
Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8, şirketin beklentilerini her ne kadar karşılıyor gibi görünse de, iş ortakları yeni işletim sisteminden pek de memnun değil. Bu memnuniyetsizlik Fujitsu'dan sonra Samsung cephesinde de kendini göstermiş durumda.

The Korea Times'a konuşan Samsung yöneticisi Dong-Soo Jun, PC satışlarındaki düşüşe değinirken; sorumlu olduğu hafıza biriminin üretim odağının PC'den mobil cihazlara doğru kayacağını da ifade etti. Konuşmasında Windows 8'e de değinen Jun, yeni işletim sistemin Windows'un bekleneni veremeyen bir diğer sürümü Vista gibi PC satışlarına katkıda bulunmaktan uzak olduğunu belirtti. Bazı kullanıcıların yeni bir cihaz alırken, PC'ler yerine daha taşınabilir cihazlar olan tabletleri tercih ettiği bir gerçek. Ancak, Windows 8'in PC pazarında beklenen etkiyi yaratamamasının da PC satışlarını etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Windows 8 ile birlikte iş ortaklarını memnun etmeyi başaramayan Microsoft'un bu durumu nasıl toparlayacağını, ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2013/03/08/samsung-electronics-exec-blames-windows-8-for-PC-decline/ Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
şu PC satışlarındaki düşüşün nedenini windows 8'e mal etmeyi bir türlü anlamıyorum .. Windows 8 öncesi PC satışlarının grafiği aşağı doğru bir ivme şekilndeydi. yani satışlar giderek tablet PClere ve notebooklara doğru kayıyordu. üreticiler windows 8 ile birlikte bu grafiğin yukarı doğru çıkacağını düşünmüş olmalılar ki , zaten süregelen ve aynı grafik çizgisinde devam eden PC satışları doğal olarak beklenen çıkışı yakalamayınca hayal kırıklığı olarak lanse ediliyor.
Halbuki PC satışları microsoftun geliştirdiği yazılıma göre değil teknolojinin geldiği noktaya göre şekil değiştirmekte.. bu döngü içerisinde zaten beklenen değişim yani PClerin yerlerini notebook ultrabook ve tablet bilgisayarın alacağı yönündeki öngörüler bir türlü ifadelerde yer bulamıyor. Adamlar PC donanımlarına özgü bellek satamayınca bir günah keçisi arayıp bulmak ve bunu onun üzerine atmak durumunda kalıyorlar. o da yeni geliştirilen ve bu duruma çok uyan bir neden oluyor. Aynı şekilde bende x firmasının belklek satışlarından sorumlu bir yöneticisi olsaydım ve satışlar iyi olmasaydı bunu bir nedene bağlayarak sorunun benden kaynaklı olmadığına bir şekilde hissedarları ve yöneticileri inandırmak zorunda kalırdım yada kendime başka bir iş arardım. kapitalizmin gereğide budur aslında. windows 8 isterse bugünkü haliden bin kat daha iyi bir işletim sistemi olsun PC satışlarının grafiği değişemez. çünkü insanlar artık PCleri farklı formlarda istiyorlar..
şu PC satışlarındaki düşüşün nedenini windows 8'e mal etmeyi bir türlü anlamıyorum .. Windows 8 öncesi PC satışlarının grafiği aşağı doğru bir ivme şekilndeydi....
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Gl4dius 6 yıl
benim şahsi düşüncemde o yönde windows 8 vista gibi biraz windows 8 den sonra gelen işletim sistemi çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum
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haymatloshan 6 yıl
Dokunmatik ekranlar artmadan,windows 8'in yaygınlaşması zaten zordu,dokunmatik ekranlı modellere de baştan 200-300 dolar fark koyarsanız o başarıyı da yakalayamazsınız.
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fss1403 6 yıl
Windows 8'i başta çok sevdim fakat sonra dayanamadım 7 ye döndüm windowsun en iyi versiyonu bence 7 dir. 8 in bence berbat olmasının sebebi melez olmasından ne tablete ne bilgisayara yaranabilmiş arada kalmış. Şahsen 8 kullanmaktansa vistayı tercih ederim.
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nalcam22 6 yıl
w7 den tek farkı açılış ve kapanış hızı başka bişiyok tema atıp yeni ürün diye piyasaya sürüyorlar bi arkadasın dediği gibi para tuzağı
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Batuist 6 yıl nalcam22
nalcam22

w7 den tek farkı açılış ve kapanış hızı başka bişiyok tema atıp yeni ürün diye piyasaya sürüyorlar bi arkadasın dediği gibi para tuzağı

çekirdek düzeyinde ciddi geliştirmeler var. programlamada ana motor yani sistemi çalıştırtan çekirdek kısım temadan medan daha önemlidir. microsoft windows8i geliştirirken temayı çok daha sonra geliştirdi standarty bir tema üzerinde (win7) geliştirmeler tamamlandıktan sonra tema geliştirildi ama ona verilen önem çekirdekteki gelişmelerden çok daha azdı.

Bana göre bir işletim sisteminin çekirdeği çok daha önemlidir. varsın teması win98 gibi olsun ama sağlam olsun.. windows8e baktığımızda çok ciddi geliştirmeler olduğunu anlamayan adam zaten PCyi yeni kullanmaya başlayan görselliğe önem veren feysbuk ergenlerinden başkası olamaz diye düşünüyorum. dünya genelinde pc kullanacıları diye genel olarak baktığınızda bu işletim sistemlerini sadece ergenler kullanmıyorlar. çok daha geniş ve kurumsal bir alanın varlığından da haberdar microsoft .. win8 ile win7 arasında fark yok diyen adamın hem yaşı hem bilgisi hemde tecrübesi olduğu gibi ortaya çıkıyor.. kaale alınacak tarafları yok...
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Erkansins 6 yıl
windows 8 windows 7 nin ustune tema atılmıs hali yenilik denen birsey yok. Onun icin millet yemedi microsoftun bu numarasını.
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Sajuuk 6 yıl Erkansins
erkank53
windows 8 windows 7 nin ustune tema atılmıs hali yenilik denen birsey yok. Onun icin millet yemedi microsoftun bu numarasını.

7'nin xp-vistadan farkı neydi? DirectX ve Aero teması
8in de 7den farkı metro. İyi ki yeni dx çıkmadı tam bir para tuzağı
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gcb1903 6 yıl
Elektroterm
Bir kez VirtualBox a kurup denedim 10 dk sonrada sildim.Bu işletim sistemini piyasaya kurarken hiç mi düşünmediler şaşırmamak mümkün değil.Gün itibariyle dokunmatik monitörlü PC sistemi olan kaç kullanıcı var, veya bu yönde bir kullanıcı eğilimi mi vardı da böyle bir işe kalkıştılar anlaşılır gibi değil.Hadi böyle bir işe kalkıştınız, bari kullanıcıya standart arabirimi kullanabilme seçeneği verseydiniz...

Hiç kullanmadığın çok belli. dokunmatikle alakası nedir 9 aydır kullanıyorum win 7 halt etsin süper hızlı olmuş.
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gcb1903 6 yıl
Sırf karalama politikası üzerine kurulu bir düzen. Ms babamın oğlu değil ama win 8 harbiden çok kıyak çok hızlı olmuş. Neden beğenmemişler anlamadım belkide başlat menüsünden dolayıdır ama önizleme sürümünden beri kullanıyorum 1 ayda alışıyor insan başlat menüsü olmamasına. Ki alışamasa bile bu hız için değer.
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
haksız da sayılmaz
windows 8 evet gayet hızlı bir işletim sistemi lakin stabil ve kullanışlı değil..
stardock sağolsun windows 7 görselliğinde windows 8 hızında pc deneyimi yaşayabiliyoruz ;)
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Mr. Jingles 6 yıl
Zaten açıklamada söylemiş PC satışlarında Vista gibi bekleneni veremediğini belirtmiş. Yoksa Windows 8 iyi bir işletim sistemi fakat ara bir sistem olduğu da belli. Çok fazla bir yenilik getirmedi. Windows 7'nin makyajlanmış hali gibi. Windows 7'nin piyasada yarattığı etkiyi yaratamadığı için de bu bakımdan Vista'yı andıran bir görüntü çizdi. Zaten Microsoft daha Windows 8 çıkmadan evvel Windows 9 için çalışmaların başladığını duyurmuştu. W7'nin yarattığı etkiyi tahminimce W9 yaratacak.
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Batuist 6 yıl en beğenilen
şu PC satışlarındaki düşüşün nedenini windows 8'e mal etmeyi bir türlü anlamıyorum .. Windows 8 öncesi PC satışlarının grafiği aşağı doğru bir ivme şekilndeydi. yani satışlar giderek tablet PClere ve notebooklara doğru kayıyordu. üreticiler windows 8 ile birlikte bu grafiğin yukarı doğru çıkacağını düşünmüş olmalılar ki , zaten süregelen ve aynı grafik çizgisinde devam eden PC satışları doğal olarak beklenen çıkışı yakalamayınca hayal kırıklığı olarak lanse ediliyor.
Halbuki PC satışları microsoftun geliştirdiği yazılıma göre değil teknolojinin geldiği noktaya göre şekil değiştirmekte.. bu döngü içerisinde zaten beklenen değişim yani PClerin yerlerini notebook ultrabook ve tablet bilgisayarın alacağı yönündeki öngörüler bir türlü ifadelerde yer bulamıyor. Adamlar PC donanımlarına özgü bellek satamayınca bir günah keçisi arayıp bulmak ve bunu onun üzerine atmak durumunda kalıyorlar. o da yeni geliştirilen ve bu duruma çok uyan bir neden oluyor. Aynı şekilde bende x firmasının belklek satışlarından sorumlu bir yöneticisi olsaydım ve satışlar iyi olmasaydı bunu bir nedene bağlayarak sorunun benden kaynaklı olmadığına bir şekilde hissedarları ve yöneticileri inandırmak zorunda kalırdım yada kendime başka bir iş arardım. kapitalizmin gereğide budur aslında. windows 8 isterse bugünkü haliden bin kat daha iyi bir işletim sistemi olsun PC satışlarının grafiği değişemez. çünkü insanlar artık PCleri farklı formlarda istiyorlar..
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foz54 6 yıl
Windows 8 abartıldığı kadar kötü değil. win7 den eksik yanı yok hatta daha hızlı ve kararlı. Ancak dokunmatikler için yapılmış gereksiz arayüzü tüm karizmayı çizdiriyor
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