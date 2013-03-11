Samsung yöneticisi Dong-Soo Jun, Windows 8'i Windows Vista'ya benzetti

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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8, şirketin beklentilerini her ne kadar karşılıyor gibi görünse de, iş ortakları yeni işletim sisteminden pek de memnun değil. Bu memnuniyetsizlik Fujitsu'dan sonra Samsung cephesinde de kendini göstermiş durumda.
The Korea Times'a konuşan Samsung yöneticisi Dong-Soo Jun, PC satışlarındaki düşüşe değinirken; sorumlu olduğu hafıza biriminin üretim odağının PC'den mobil cihazlara doğru kayacağını da ifade etti. Konuşmasında Windows 8'e de değinen Jun, yeni işletim sistemin Windows'un bekleneni veremeyen bir diğer sürümü Vista gibi PC satışlarına katkıda bulunmaktan uzak olduğunu belirtti. Bazı kullanıcıların yeni bir cihaz alırken, PC'ler yerine daha taşınabilir cihazlar olan tabletleri tercih ettiği bir gerçek. Ancak, Windows 8'in PC pazarında beklenen etkiyi yaratamamasının da PC satışlarını etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Windows 8 ile birlikte iş ortaklarını memnun etmeyi başaramayan Microsoft'un bu durumu nasıl toparlayacağını, ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.engadget.com/2013/03/08/samsung-electronics-exec-blames-windows-8-for-PC-decline/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Halbuki PC satışları microsoftun geliştirdiği yazılıma göre değil teknolojinin geldiği noktaya göre şekil değiştirmekte.. bu döngü içerisinde zaten beklenen değişim yani PClerin yerlerini notebook ultrabook ve tablet bilgisayarın alacağı yönündeki öngörüler bir türlü ifadelerde yer bulamıyor. Adamlar PC donanımlarına özgü bellek satamayınca bir günah keçisi arayıp bulmak ve bunu onun üzerine atmak durumunda kalıyorlar. o da yeni geliştirilen ve bu duruma çok uyan bir neden oluyor. Aynı şekilde bende x firmasının belklek satışlarından sorumlu bir yöneticisi olsaydım ve satışlar iyi olmasaydı bunu bir nedene bağlayarak sorunun benden kaynaklı olmadığına bir şekilde hissedarları ve yöneticileri inandırmak zorunda kalırdım yada kendime başka bir iş arardım. kapitalizmin gereğide budur aslında. windows 8 isterse bugünkü haliden bin kat daha iyi bir işletim sistemi olsun PC satışlarının grafiği değişemez. çünkü insanlar artık PCleri farklı formlarda istiyorlar..