Samsung'dan Android telefonlara harici SSD takviyesi





NAND bellek alanında önemli teknolojilere imza atan Samsung, bunları son kullanıcı ile buluşturmayı da ihmal etmiyor. Geçen yıl 3D V-NAND belleklere yer verdiği SSD T1 taşınabilir depolama sürücülerini piyasaya süren Samsung, şimdi SSD T3 serisi ile karşınızda.





Yeni seride dikkat çeken değişikliklerden birisi polikarbonat dış kasanın alüminyum alaşım ile değiştirilmiş olması. Böylece sürücünün ağırlığı 51 grama yükselirken, ölçüleri de 74 x 58 x 10.5 mm olmuş. İlk nesil sürücüler küçük boyutları ve hafifliği ile büyük ilgi görmüştü. Yeni nesil sürücü de avuç içine sığacak kadar küçük.





Diğer bir değişiklik bağlantı tarafında. Artık yeni sürücü USB 3.1 Type-C üzerinden aktarım yapacak. Böylece bilgisayarların yanında Android 4.4 ve üzeri mobil cihazlar da geniş depolama alanlarından faydalanabilecekler. Kutu içerisinde Type-C'den standart uca dönüştürücü de ihmal edilmemiş.





AES 256-bit şifreleme ile korunan sürücüye opsiyonel olarak şifre atayabiliyorsunuz. Depolama seçenekleri ise 250GB/500GB/1TB/2TB şeklinde belirlenmiş. Sürücüler hakkında detaylı bilgiler yok ancak yüksek kapasiteyi kaldırabilmesi için yeni MHX kontrolcüsünün kullanıldığı tahmin ediliyor. Serinin yazma ve okuma hızları 450MB/s seviyelerinde. Samsung SSD T3 serisinin Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve fiyatı henüz açıklanmadı. T1 serisinde 180$-300$-600$ fiyat sıralaması mevcuttu.

http://www.slashgear.com/samsungs-new-ssd-t3-employs-usb-c-04420998/