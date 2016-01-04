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Samsung'dan Android telefonlara harici SSD takviyesi

CES 2015 fuarında cebe sığabilecek kadar küçük harici SSD T1 serisini duyuran Samsung, tam bir yıl sonra seriyi yenileyerek tekrar tüketicinin karşısına çıkarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan Android telefonlara harici SSD takviyesi


NAND bellek alanında önemli teknolojilere imza atan Samsung, bunları son kullanıcı ile buluşturmayı da ihmal etmiyor. Geçen yıl 3D V-NAND belleklere yer verdiği SSD T1 taşınabilir depolama sürücülerini piyasaya süren Samsung, şimdi SSD T3 serisi ile karşınızda. 

Yeni seride dikkat çeken değişikliklerden birisi polikarbonat dış kasanın alüminyum alaşım ile değiştirilmiş olması. Böylece sürücünün ağırlığı 51 grama yükselirken, ölçüleri de 74 x 58 x 10.5 mm olmuş. İlk nesil sürücüler küçük boyutları ve hafifliği ile büyük ilgi görmüştü. Yeni nesil sürücü de avuç içine sığacak kadar küçük.

Diğer bir değişiklik bağlantı tarafında. Artık yeni sürücü USB 3.1 Type-C üzerinden aktarım yapacak. Böylece bilgisayarların yanında Android 4.4 ve üzeri mobil cihazlar da geniş depolama alanlarından faydalanabilecekler. Kutu içerisinde Type-C'den standart uca dönüştürücü de ihmal edilmemiş. 

AES 256-bit şifreleme ile korunan sürücüye opsiyonel olarak şifre atayabiliyorsunuz. Depolama seçenekleri ise 250GB/500GB/1TB/2TB şeklinde belirlenmiş. Sürücüler hakkında detaylı bilgiler yok ancak yüksek kapasiteyi kaldırabilmesi için yeni MHX kontrolcüsünün kullanıldığı tahmin ediliyor. Serinin yazma ve okuma hızları 450MB/s seviyelerinde. Samsung SSD T3 serisinin Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve fiyatı henüz açıklanmadı. T1 serisinde 180$-300$-600$ fiyat sıralaması mevcuttu.  

http://www.slashgear.com/samsungs-new-ssd-t3-employs-usb-c-04420998/ Yorum Yaz
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Parallel Killer 3 yıl
mobilite ve hız tek üründe şahane doğrusu
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mmnder16 3 yıl
böyle bir cihaz yapıyorsun hem de thunderbolt dan mahrum bırakıyorsun. artık ne kadar bekleyeceğiz thunderbolt'lu veri transferini.
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Fenomenon 3 yıl mmnder16
mmnder16
böyle bir cihaz yapıyorsun hem de thunderbolt dan mahrum bırakıyorsun. artık ne kadar bekleyeceğiz thunderbolt'lu veri transferini.

Usb 3.0 koymuşlar, kim napsın thunderbolt'u :)
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Rachsuchtig 3 yıl
Güzel bir ürün aslında belirli bir kesimin hoşuna gidecektir
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aspirin_00 3 yıl
telefonlara yerleştirme sd kart yuvarsı şimdi haricilere çalış be git işine samsung
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shadowtr 3 yıl
Valla güzel ürün...
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smart1978 3 yıl
Samsung USB TYPE-C li harici SSD lerde cok gec kaldi . Guzel urun . Keske daha erken piyasaya surulse .
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Teknopat76 3 yıl
Video alakasız olmuş.
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