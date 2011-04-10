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Samsung'dan arka aydınlatmalı klavyeye sahip netbook; NS310

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,9b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan arka aydınlatmalı klavyeye sahip netbook; NS310
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Apple'ın MacBook Air modeline rakip olarak hazırladığı ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarıyla dikkatleri üzerine çeken Samsung, netbook gamını da iddialı modellerle geliştirmeye devam ediyor. Asus'u geçerek Acer'dan sonra ikinci büyük netbook üreticisi olmayı hedefleyen Samsung'un NS310 isimli yeni modeli, tasarım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sahip olduğu tasarım ile daha çok gençleri hedef alan Samsung NS310, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğüne sahip olan yüksek kontrastlı (100,000:1) ekrana sahip. Intel Atom platformunu kullanan ve 1.5GHz'de çalışan Atom N550 işlemcisinden güç alan netbook, 1GB RAM, 320GB kapasiteli disk ve entegre grafik birimiyle geliyor.

Piyasadaki diğer pek çok netbook'tan farklı olarak arka-aydınlatmalı tuş takımına sahip olan netbook, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 3.0 teknolojisini de destekliyor. Diğer özellikleri arasında 0.3MP çözünürlüğünde kamera ve kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen netbook, 3 hücreli pil ile geliyor ve tam şarjda 5 saate kadar kullanılabiliyor.

Windows 7 Starter 32-bit işletim sistemiyle sunulan Samsung NS310'un yurt dışı satış fiyatı ise 399 Avro.

Samsung'dan arka aydınlatmalı klavyeye sahip netbook; NS310
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Samsung'dan arka aydınlatmalı klavyeye sahip netbook; NS310
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DH Misafiri 8 yıl
ben bundan almak istiyorum acaba fiyatı ne kadar?
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AERN 8 yıl
güzel bakalım :)
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Volkanbaba 8 yıl
Olmamış bu sefer.
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Mertcan. 8 yıl
0.3 mp web kamerası nasıl oluyor hala anlayamadım ben
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Murat.92 8 yıl
n150den tek farkı aydınlatması mı?
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BraVe_06 8 yıl
İddiası aydınlatmalı klavyesi ve ekranın arkasındaki reklam panosu galiba...
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apollonx 8 yıl
Hem 3 cell pil, hem de 1 gb ram. Gerçekten çok iddialı bir netbook olmuş.
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chatlax67 8 yıl
ciddi olamassın acer birincimi
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merdempc 8 yıl
3 hücreli pilin 5 saat kullanım sunması olabilecek birşey mi....
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CrySystem 8 yıl
İddaa neresinde?
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TuVNeRa 8 yıl
Sıradan netbooklar 6 hücreli pile sahipken bu 3 hücreli pil ile geliyor. İddiası bu olmalı...
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