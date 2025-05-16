Samsung, pil sorunlarını çözecek yeni batarya teknolojisine geçiyor

Samsung da SUS (Steel Use Stainless) CAN pil teknolojisine geçiyor
Daha yüksek batarya kapasitesi, daha hızlı şarj hızı ve birkaç yıl sonra şişmeyen batarya, tüketicilerin Samsung telefonlarında çözülmesini istediği tüm sorunlar. SUS CAN teknolojisini Apple da iPhone 16 Pro Max ile birlikte kullanmaya başladı.
Paslanmaz çelik, ısı dağıtımında alüminyum kadar etkili olmasa da daha sağlam ve korozyona karşı dayanıklı. Pil için paslanmaz çelik kasa, pili değiştirmeyi de kolaylaştırıyor. Bu, özellikle AB'nin mobil cihazların tamir edilebilirliğini iyileştirmeye yönelik katı kurallarının yürürlüğe girmesinden sonra markaların düşünmesi gereken bir husus.
Samsung'un bu yeni pil teknolojisini mobil cihazlarına ne zaman getirmeyi planladığı henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.
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