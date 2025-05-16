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    Samsung, pil sorunlarını çözecek yeni batarya teknolojisine geçiyor

    Samsung, gelecek telefonları için yeni bir batarya teknolojisi kullanacak. SUS CAN olarak adlandırılan paslanmaz çelik tabanlı pil tasarımı, düşük kapasite, pil şişmesi gibi sorunları çözecek.

    samsung telefon sus can batarya teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelecekteki telefonlarında yeni bir pil teknolojisi kullanmayı planlıyor. Ancak bu, Çinli şirketlerin yakın zamanda telefonlarında kullanmaya başladığı Silicon Karbon (SiC) teknolojisi olmayacak. Bunun yerine, enerji yoğunluğunu (batarya kapasitesini) ve şarj hızını artırmakla kalmayıp yaygın pil şişmesi sorununu da çözecek SUS (Steel Use Stainless) CAN pil teknolojisi olacak.

    Samsung da SUS (Steel Use Stainless) CAN pil teknolojisine geçiyor

    Daha yüksek batarya kapasitesi, daha hızlı şarj hızı ve birkaç yıl sonra şişmeyen batarya, tüketicilerin Samsung telefonlarında çözülmesini istediği tüm sorunlar. SUS CAN teknolojisini Apple da iPhone 16 Pro Max ile birlikte kullanmaya başladı.

    Paslanmaz çelik, ısı dağıtımında alüminyum kadar etkili olmasa da daha sağlam ve korozyona karşı dayanıklı. Pil için paslanmaz çelik kasa, pili değiştirmeyi de kolaylaştırıyor. Bu, özellikle AB'nin mobil cihazların tamir edilebilirliğini iyileştirmeye yönelik katı kurallarının yürürlüğe girmesinden sonra markaların düşünmesi gereken bir husus.

    Samsung'un bu yeni pil teknolojisini mobil cihazlarına ne zaman getirmeyi planladığı henüz belli değil.

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    Evren7 1 saat önce

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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