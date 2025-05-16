Samsung, pil sorunlarını çözecek yeni batarya teknolojisine geçiyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, gelecekteki telefonlarında yeni bir pil teknolojisi kullanmayı planlıyor. Ancak bu, Çinli şirketlerin yakın zamanda telefonlarında kullanmaya başladığı Silicon Karbon (SiC) teknolojisi olmayacak. Bunun yerine, enerji yoğunluğunu (batarya kapasitesini) ve şarj hızını artırmakla kalmayıp yaygın pil şişmesi sorununu da çözecek SUS (Steel Use Stainless) CAN pil teknolojisi olacak.

Samsung'un üçe katlanan telefonu silikon karbon pille gelebilir 1 hf. önce eklendi

Samsung da SUS (Steel Use Stainless) CAN pil teknolojisine geçiyor

Daha yüksek batarya kapasitesi, daha hızlı şarj hızı ve birkaç yıl sonra şişmeyen batarya, tüketicilerin Samsung telefonlarında çözülmesini istediği tüm sorunlar. SUS CAN teknolojisini Apple da iPhone 16 Pro Max ile birlikte kullanmaya başladı.

Paslanmaz çelik, ısı dağıtımında alüminyum kadar etkili olmasa da daha sağlam ve korozyona karşı dayanıklı. Pil için paslanmaz çelik kasa, pili değiştirmeyi de kolaylaştırıyor. Bu, özellikle AB'nin mobil cihazların tamir edilebilirliğini iyileştirmeye yönelik katı kurallarının yürürlüğe girmesinden sonra markaların düşünmesi gereken bir husus.

Samsung'un bu yeni pil teknolojisini mobil cihazlarına ne zaman getirmeyi planladığı henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.