Samsung, telefonlarına resimden video oluşturma özelliğini getiriyor

Google Gemini'den faydalanılabilir
Bu haber, Google'ın Gemini'nin gelişmiş video oluşturma yeteneklerini duyurmasından kısa bir süre sonra geldi. İki şirketin yakın bir şekilde birlikte çalıştığı ve Gemini'nin halihazırda Galaxy telefonlarında varsayılan sanal asistan olduğu göz önüne alındığında, Samsung'un Gemini'nin yeteneklerinden faydalanması yüksek ihtimal.
Ancak bu özelliği telefonlarına entegre eden ilk üretici Honor olacak. Yakında tanıtılacak olan Honor 400 serisi, Google'ın yapay zekası tarafından desteklenen görüntüden video oluşturma özelliğine sahip olacak. Özellik iki ay ücretsiz olacak sunulacak, daha sonra kullanmak için abonelik gerektirecek.
Samsung'un bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı şimdilik bilinmiyor, One UI 8 ile birlikte gelmesi beklenebilir. Honor gibi Samsung da bu özelliği bir ücret karşılığında sunabilir.Kaynakça https://x.com/PandaFlashPro/status/1922668244801822929 https://www.gsmarena.com/samsung_is_preparing_a_new_galaxy_ai_gallery_feature-news-67797.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.