Samsung, telefonlarına resimden video oluşturma özelliğini getiriyor

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Tam Boyutta Gör X platformunda yer alan bir sızıntı kaynağına göre Samsung, Galaxy AI paketine fotoğraftan video oluşturma özelliği eklemeye hazırlanıyor.

Google Gemini'den faydalanılabilir

Bu haber, Google'ın Gemini'nin gelişmiş video oluşturma yeteneklerini duyurmasından kısa bir süre sonra geldi. İki şirketin yakın bir şekilde birlikte çalıştığı ve Gemini'nin halihazırda Galaxy telefonlarında varsayılan sanal asistan olduğu göz önüne alındığında, Samsung'un Gemini'nin yeteneklerinden faydalanması yüksek ihtimal.

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Ancak bu özelliği telefonlarına entegre eden ilk üretici Honor olacak. Yakında tanıtılacak olan Honor 400 serisi, Google'ın yapay zekası tarafından desteklenen görüntüden video oluşturma özelliğine sahip olacak. Özellik iki ay ücretsiz olacak sunulacak, daha sonra kullanmak için abonelik gerektirecek.

Samsung'un bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı şimdilik bilinmiyor, One UI 8 ile birlikte gelmesi beklenebilir. Honor gibi Samsung da bu özelliği bir ücret karşılığında sunabilir.

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