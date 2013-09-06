Samsung'dan IFA fuarına SSD Çıkarması!

Her sene olduğu gibi bu yıl da Berlin'de düzenlenen IFA fuarında Samsung SSD şovu yaptı. Firmanın TLC tipi NAND yongalarını kullanan ve 1 TB'a kadar kapasite sunan 840 Evo serisini değerlendiriyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.