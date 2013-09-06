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Samsung'dan IFA fuarına SSD Çıkarması!

5 yıl
6,4b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Her sene olduğu gibi bu yıl da Berlin'de düzenlenen IFA fuarında Samsung SSD şovu yaptı. Firmanın TLC tipi NAND yongalarını kullanan ve 1 TB'a kadar kapasite sunan  840 Evo serisini değerlendiriyoruz.
 

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Baller Lifestyle 5 yıl en beğenilen
Abicim iyi guzel gavurlarin standini sereflendiriyorsunuz, vestel inde cok buyuk bir standi var orda, akilli telefonunu lanse ettiler hala konu yok, shiftdelete ekibi coktan damlamis, dh ilk sizden beklerdim konuyu.
Abicim iyi guzel gavurlarin standini sereflendiriyorsunuz, vestel inde cok buyuk bir standi var orda, akilli telefonunu lanse ettiler hala konu yok, shiftdelet...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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erdem3113 5 yıl
1 TB SSD alacağıma araba alırım daha iyi.
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furkann20 5 yıl
O değil de donanımhabere girerkenki Turkcell reklamına feci derecede kıl oldum.
Parası neyse veriyim de kaldırın.
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Xcutter 5 yıl
Çok pahalı ama en kötü ssd bile en iyi hdd den daha performanslıdır
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GhostCedric 5 yıl
SpecialistOG


GhostCedric

SpecialistOG


GhostCedric

Bana göre pahalı ama seni bilmem ustam

Dostum bana gorede pahalı ama adamlar gozu kapalı alıyor bunu demek ıstemıstım :) bazıları ıcın paranın onemı yok

Dedğin doğru ama ne gerek var ona taşınabilir harddiskler var ona para veririm daha iyi

Benım secımım de o yonde

Boş yere okadar para harcamam
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GhostCedric 5 yıl
Abartmışlar 1tbssd alınmaz!!
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Themistokles 5 yıl GhostCedric
GhostCedric
Abartmışlar 1tbssd alınmaz!!

Alınır
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Killanici_Adi 5 yıl
bilendenal.com/...
burda var 1 TB evo
Ürünün Fiyatı : 778.55 USD + KDV
KDV Dahil Fiyatı : 1,843.81 TL
Havale / EFT : 1,751.62 TL (%5.00 İndirimli)
Tek Çekim Fiyatı : 1,843.81 TL
1,751.62 TL liraya 1 aylığına güzel bir araba ile gezebilirsin ama satın alabileceğini sanmıyorum
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matrack 5 yıl
:):)
Bu ssd hiçbir zaman ucuzlamaz.En dandik ssd bile dünya para..
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oturtan boğa 5 yıl
Ben TR de ürünlerin ilk kapsamlı incelemelerini Donanimhaber yapar sanıyordum. Bu nedenle Başka site arayışına girmiyordum. Dün bi bakayım dedim tr de benzer siteler varmı diye. İyiki bakmışım çok yanıldığımı anladım. Daha Donanimhaberin kıyılarına yanaşmayan birçok ürün telefon tablet olsun adamlar 1 yada 2 hafta öncesinden incelemesini yapmış bitirmişler. Reklam olmasın diye isimlerini vermiyorum bilen biliyordur zaten. Aslında Donanimhaber bana göreceli olarak ürün konusunda eli kolu daha uzun geliyordu. Baya ilerde rakipler varmış :)
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egeli-efe1983 5 yıl
Vestel çinde bi firmaya yaptirdigi çin malı bir telefonun kasasina vestel yazdı diye o telefon türk mali mı oldu yani güldürmeyin beni
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Flyingpig 5 yıl
1 Tblık ssdye vurunca benim bile içim gitti düşecek diye
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X-FI 5 yıl
Samsung Magician 4.2.1 de RAPID Mode var... sadece EVO larda çalışıyor şimdilik ve overclock.net teki üyelere göre süper bir mod olmuş..
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DemirAtlı 5 yıl
Erdi de 1tb ssd lerin gelişini sabırsızlıkla bekleyenlerden ama Ender'in değindiği konularda boş değil faydalı bilgiler verdi emeğinize sağlık.
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