Samsung'dan IFA fuarına SSD Çıkarması!

Haber Editörü
|Çok pahalı ama en kötü ssd bile en iyi hdd den daha performanslıdır
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SpecialistOG
Boş yere okadar para harcamam
|Abartmışlar 1tbssd alınmaz!!
GhostCedric
Alınır
| bilendenal.com/...
burda var 1 TB evo
Ürünün Fiyatı : 778.55 USD + KDV
KDV Dahil Fiyatı : 1,843.81 TL
Havale / EFT : 1,751.62 TL (%5.00 İndirimli)
Tek Çekim Fiyatı : 1,843.81 TL
1,751.62 TL liraya 1 aylığına güzel bir araba ile gezebilirsin ama satın alabileceğini sanmıyorum
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Bu ssd hiçbir zaman ucuzlamaz.En dandik ssd bile dünya para..
|Ben TR de ürünlerin ilk kapsamlı incelemelerini Donanimhaber yapar sanıyordum. Bu nedenle Başka site arayışına girmiyordum. Dün bi bakayım dedim tr de benzer siteler varmı diye. İyiki bakmışım çok yanıldığımı anladım. Daha Donanimhaberin kıyılarına yanaşmayan birçok ürün telefon tablet olsun adamlar 1 yada 2 hafta öncesinden incelemesini yapmış bitirmişler. Reklam olmasın diye isimlerini vermiyorum bilen biliyordur zaten. Aslında Donanimhaber bana göreceli olarak ürün konusunda eli kolu daha uzun geliyordu. Baya ilerde rakipler varmış :)
|Vestel çinde bi firmaya yaptirdigi çin malı bir telefonun kasasina vestel yazdı diye o telefon türk mali mı oldu yani güldürmeyin beni
|1 Tblık ssdye vurunca benim bile içim gitti düşecek diye
|Samsung Magician 4.2.1 de RAPID Mode var... sadece EVO larda çalışıyor şimdilik ve overclock.net teki üyelere göre süper bir mod olmuş..
|Erdi de 1tb ssd lerin gelişini sabırsızlıkla bekleyenlerden ama Ender'in değindiği konularda boş değil faydalı bilgiler verdi emeğinize sağlık.
Parası neyse veriyim de kaldırın.