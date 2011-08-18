Samsung'dan oyunculara özel dizüstü bilgisayar ailesi; Series 7

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Samsung, Almanya'da sürmekte olan GamesCom 2011 fuarında, oyun severlere hitap eden izüstü bilgisayar ailesi "Series 7"'yi duyurdu.
"Oyunculara özel dizüstü bilgisayar" olan Series 7 700G7A Intel Core i7 işlemcisi ve Radeon 6970 grafik yongasından aldığı güçle 17.3 inçlik 1920x1080 piksellik LED aydınlatmalı ekranında kullanıcılara gelişmiş bir oyun deneyimi sunuyor. 16GB'a kadar sistem belleği ve opsiyonel olarak üzerinde Blu-ray optik sürücüsü bulunan Series 7, 1.5TB'lık sabit sürücüsünün yanı sıra performansı arttırmak için anakartın üzerinde 8GB'lık katı hal sürücüsüyle birlikte geliyor.
Oyuncu tuşları WASD'denin kırmızı LED, klavyedeki diğer tuşların ise mavi LED ile aydınlatıldığı Series 7, USB 2.0 ve 3.0 portlarının ile HDMI çıkışının yanı sıra Bluetooth 3.0 radyo desteği de sunuyor.
Samsung'un oyuncuları hedef kitlesi olarak seçtiği dizüstü bilgisayar ailesi olan Series 7, 12 Eylül'den itibaren Avrupa'da 1800 Avro'luk tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunulacak.
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Benimde demek istediğim bu zaten beğenen kişiler yorum yapıyor bişe yok beğenmeyen yorum yapınca niye hemen eksiler basılıyor niye beğenilmeyince çekilmiyor yoksa - 100 almışım bana ne bana zararı yok ..Dediğin şey o zaman niye geçerli olmuyor tamam ya uzatmaya gerek yok ben beğenmedim beğenen kişi daha çok bunu zaten biliyoruz ama beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez ise beğenilmeyince de saygı duymak lazım demi...Yoksa ben ne karışırım isteyen istediğini alır...
Bak sen dediğimi anlamamışsın ben sana ilk yorumunda da söyledim bu kadar ön yargılı olma diye.Haberi oku daha ortada birşey yok duyurdu demiş haber de 2 tane foto var daha ortada ayrıntı yok test yok,sen yapıştırmışsın lafı samsung ne anlar oyuncu bilgisayarından diye yorumunun altına da şimdi böyle dedim diye samsung fanları ban - verir deyip insanları sınıflamaya çalışmışsın samsung fanı olanlar olmayan diye.Şimdi söyle bakalım senin yorumunu okuyanların sana - vermesin normal mi değil mi?
Arkadaşım benim görüşüm bu.Çoğu laptop markasını kullanma fırsatını buldum görüşlerim bu şekilde demekki bir haklılık payım var ki insanlar kötülemiyor.Senin gibi kullanmadığım ürüne çirkef dandik vs. demiyorum.
Dandik dediğin şirket Amerika pazarında her alanda söz sahibi bir firma.
Bir markayı savunan insan markanın avukatı,güvenlik görevlisi oluyorda sizler ne oluyorsunuz? Samsung seni çokmu umursuyor.Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok.
Bizimde anlamadığımız samsung senin paranı mı çaldı bu kadar agresifsin?Senin yorumuna bu kadar - verilmesi neden bu kadar zoruna gidiyorda millete sataşıyorsun?Oruç tutuyorsun da açlık başına mı vurdu?Herkesin senin görüşünü beğenecek veya senin gibi düşünmeyenlerin samsungun babasının oğlu olacak diye bir kaide yok.Beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez.Bu kadar dert olmasın sana erken yaşlanırsın.
Bakın bu mesajda da HP ve ACER hakkında kötü laflar var ma kimse eksi vermemiş neden bu markaları sevenler bunu yapmaktan hoşlanmıyorlar...Samsung zaten çirkef anlamadığım size noluyo babanızın şirketimi toz kondur muyorsunuz ? Tabi samsung ne yaparsa en iyisini yapar demi ? İyi markalara güvenlik görevlisi yada avukat olmaya devam edin samsung da sizi çok umursuyordu pardon doğru umursuyor ama sizi değil paranızı...
bir yerde haklısın ama online oyun için süper oluyor. yanımda taşıyorum 3g ile her yerde oyuna bağlanıyorum, yazlığa gitmişim yok arkdaşlaraq gitmişim önemini yitiriyor :D
Güçlü modellerde çıkarmaya başladı samsung daha iyi yerlere gelecek dizistü piyasasında.Siz ısıdan yanan hp lere sürekli kronik hatalı ürünler çıkaran acer'e para vermeye devam edin.Isınma sorunu olmayan yegane makinaları yapan markalardan biri samsung.
Samsungumu değiştirirsem ilk tercihim yine samsung olacak.
Haklısın Appe gibi pahalıya satsaydı bir numara olurdu...