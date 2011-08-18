Samsung'dan oyunculara özel dizüstü bilgisayar ailesi; Series 7

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Samsung, Almanya'da sürmekte olan GamesCom 2011 fuarında, oyun severlere hitap eden izüstü bilgisayar ailesi "Series 7"'yi duyurdu.

"Oyunculara özel dizüstü bilgisayar" olan Series 7 700G7A Intel Core i7 işlemcisi ve Radeon 6970 grafik yongasından aldığı güçle 17.3 inçlik 1920x1080 piksellik LED aydınlatmalı ekranında kullanıcılara gelişmiş bir oyun deneyimi sunuyor. 16GB'a kadar sistem belleği ve opsiyonel olarak üzerinde Blu-ray optik sürücüsü bulunan Series 7, 1.5TB'lık sabit sürücüsünün yanı sıra performansı arttırmak için anakartın üzerinde 8GB'lık katı hal sürücüsüyle birlikte geliyor.

Oyuncu tuşları WASD'denin kırmızı LED, klavyedeki diğer tuşların ise mavi LED ile aydınlatıldığı Series 7, USB 2.0 ve 3.0 portlarının ile HDMI çıkışının yanı sıra Bluetooth 3.0 radyo desteği de sunuyor.

Samsung'un oyuncuları hedef kitlesi olarak seçtiği dizüstü bilgisayar ailesi olan Series 7, 12 Eylül'den itibaren Avrupa'da 1800 Avro'luk tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunulacak.