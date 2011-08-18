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Samsung'dan oyunculara özel dizüstü bilgisayar ailesi; Series 7

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
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24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Samsung, Almanya'da sürmekte olan GamesCom 2011 fuarında, oyun severlere hitap eden izüstü bilgisayar ailesi "Series 7"'yi duyurdu.

"Oyunculara özel dizüstü bilgisayar" olan Series 7 700G7A Intel Core i7 işlemcisi ve Radeon 6970 grafik yongasından aldığı güçle 17.3 inçlik 1920x1080 piksellik LED aydınlatmalı ekranında kullanıcılara gelişmiş bir oyun deneyimi sunuyor. 16GB'a kadar sistem belleği ve opsiyonel olarak üzerinde Blu-ray optik sürücüsü bulunan Series 7, 1.5TB'lık sabit sürücüsünün yanı sıra performansı arttırmak için anakartın üzerinde 8GB'lık katı hal sürücüsüyle birlikte geliyor.
Oyuncu tuşları WASD'denin kırmızı LED, klavyedeki diğer tuşların ise mavi LED ile aydınlatıldığı Series 7, USB 2.0 ve 3.0 portlarının ile HDMI çıkışının yanı sıra Bluetooth 3.0 radyo desteği de sunuyor.

Samsung'un oyuncuları hedef kitlesi olarak seçtiği dizüstü bilgisayar ailesi olan Series 7, 12 Eylül'den itibaren Avrupa'da 1800 Avro'luk tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunulacak.






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silver021 8 yıl
asynısını apple üretse 3000 eurodan piyasaya sürse way anasını parasına bak demekki iyi birşeymiş mantığıyla hareket eden bir gençlik söz konusu malesef. :D samsung teknolojiyi LG ye satıyor sonye satıyor applea satıyorda siz apple fancılarının neden ağzı çenesi yorulmadan teknolojiyi markalaştıran bir akıma öncülük ediyorsunuz anlamak mümkün değil. Samsungun avukatı değilim ancak ürünleri karşılaştırmak konusunda benimde elime çok imkan geçiyor. ve size şu kadarını söylim. samsung yapınca eksik yapmıyor arkadaş. kana göre şerbet veriyor. teknoloji nerdeyse üstüne birşeyler ekliyor. bu 2000 lerden başlayan bir süreç. çekemeyen gitsin applea versin toshibaya versin.
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Stanislas Xavier 8 yıl
knnkpln
sis xvier
VolkanbabaÖnyargılı insanlar çok şey kaybediyor.Güçlü modellerde çıkarmaya başladı samsung daha iyi yerlere gelecek dizistü piyasasında.Siz ısıdan yanan hp lere sürekli kronik hatalı ürünler çıkaran acere para vermeye devam edin.Isınma sorunu olmayan yegane makinaları yapan markalardan biri samsung.Samsungumu değiştirirsem ilk tercihim yine samsung olacak.
Bakın bu mesajda da HP ve ACER hakkında kötü laflar var ma kimse eksi vermemiş neden bu markaları sevenler bunu yapmaktan hoşlanmıyorlar...Samsung zaten çirkef anlamadığım size noluyo babanızın şirketimi toz kondur muyorsunuz ? Tabi samsung ne yaparsa en iyisini yapar demi ? İyi markalara güvenlik görevlisi yada avukat olmaya devam edin samsung da sizi çok umursuyordu pardon doğru umursuyor ama sizi değil paranızı...
Bizimde anlamadığımız samsung senin paranı mı çaldı bu kadar agresifsin?Senin yorumuna bu kadar - verilmesi neden bu kadar zoruna gidiyorda millete sataşıyorsun?Oruç tutuyorsun da açlık başına mı vurdu?Herkesin senin görüşünü beğenecek veya senin gibi düşünmeyenlerin samsungun babasının oğlu olacak diye bir kaide yok.Beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez.Bu kadar dert olmasın sana erken yaşlanırsın.

Benimde demek istediğim bu zaten beğenen kişiler yorum yapıyor bişe yok beğenmeyen yorum yapınca niye hemen eksiler basılıyor niye beğenilmeyince çekilmiyor yoksa - 100 almışım bana ne bana zararı yok ..Dediğin şey o zaman niye geçerli olmuyor tamam ya uzatmaya gerek yok ben beğenmedim beğenen kişi daha çok bunu zaten biliyoruz ama beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez ise beğenilmeyince de saygı duymak lazım demi...Yoksa ben ne karışırım isteyen istediğini alır...
1 Yanıt Yanıtla
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knnkpln 8 yıl

sis xvier

knnkpln

sis xvier
VolkanbabaÖnyargılı insanlar çok şey kaybediyor.Güçlü modellerde çıkarmaya başladı samsung daha iyi yerlere gelecek dizistü piyasasında.Siz ısıdan yanan hp lere sürekli kronik hatalı ürünler çıkaran acere para vermeye devam edin.Isınma sorunu olmayan yegane makinaları yapan markalardan biri samsung.Samsungumu değiştirirsem ilk tercihim yine samsung olacak.
Bakın bu mesajda da HP ve ACER hakkında kötü laflar var ma kimse eksi vermemiş neden bu markaları sevenler bunu yapmaktan hoşlanmıyorlar...Samsung zaten çirkef anlamadığım size noluyo babanızın şirketimi toz kondur muyorsunuz ? Tabi samsung ne yaparsa en iyisini yapar demi ? İyi markalara güvenlik görevlisi yada avukat olmaya devam edin samsung da sizi çok umursuyordu pardon doğru umursuyor ama sizi değil paranızı...
Bizimde anlamadığımız samsung senin paranı mı çaldı bu kadar agresifsin?Senin yorumuna bu kadar - verilmesi neden bu kadar zoruna gidiyorda millete sataşıyorsun?Oruç tutuyorsun da açlık başına mı vurdu?Herkesin senin görüşünü beğenecek veya senin gibi düşünmeyenlerin samsungun babasının oğlu olacak diye bir kaide yok.Beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez.Bu kadar dert olmasın sana erken yaşlanırsın.


Benimde demek istediğim bu zaten beğenen kişiler yorum yapıyor bişe yok beğenmeyen yorum yapınca niye hemen eksiler basılıyor niye beğenilmeyince çekilmiyor yoksa - 100 almışım bana ne bana zararı yok ..Dediğin şey o zaman niye geçerli olmuyor tamam ya uzatmaya gerek yok ben beğenmedim beğenen kişi daha çok bunu zaten biliyoruz ama beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez ise beğenilmeyince de saygı duymak lazım demi...Yoksa ben ne karışırım isteyen istediğini alır...


Bak sen dediğimi anlamamışsın ben sana ilk yorumunda da söyledim bu kadar ön yargılı olma diye.Haberi oku daha ortada birşey yok duyurdu demiş haber de 2 tane foto var daha ortada ayrıntı yok test yok,sen yapıştırmışsın lafı samsung ne anlar oyuncu bilgisayarından diye yorumunun altına da şimdi böyle dedim diye samsung fanları ban - verir deyip insanları sınıflamaya çalışmışsın samsung fanı olanlar olmayan diye.Şimdi söyle bakalım senin yorumunu okuyanların sana - vermesin normal mi değil mi?
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Volkanbaba 8 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

knnkpln

sis xvier
VolkanbabaÖnyargılı insanlar çok şey kaybediyor.Güçlü modellerde çıkarmaya başladı samsung daha iyi yerlere gelecek dizistü piyasasında.Siz ısıdan yanan hp lere sürekli kronik hatalı ürünler çıkaran acere para vermeye devam edin.Isınma sorunu olmayan yegane makinaları yapan markalardan biri samsung.Samsungumu değiştirirsem ilk tercihim yine samsung olacak.
Bakın bu mesajda da HP ve ACER hakkında kötü laflar var ma kimse eksi vermemiş neden bu markaları sevenler bunu yapmaktan hoşlanmıyorlar...Samsung zaten çirkef anlamadığım size noluyo babanızın şirketimi toz kondur muyorsunuz ? Tabi samsung ne yaparsa en iyisini yapar demi ? İyi markalara güvenlik görevlisi yada avukat olmaya devam edin samsung da sizi çok umursuyordu pardon doğru umursuyor ama sizi değil paranızı...
Bizimde anlamadığımız samsung senin paranı mı çaldı bu kadar agresifsin?Senin yorumuna bu kadar - verilmesi neden bu kadar zoruna gidiyorda millete sataşıyorsun?Oruç tutuyorsun da açlık başına mı vurdu?Herkesin senin görüşünü beğenecek veya senin gibi düşünmeyenlerin samsungun babasının oğlu olacak diye bir kaide yok.Beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez.Bu kadar dert olmasın sana erken yaşlanırsın.


Benimde demek istediğim bu zaten beğenen kişiler yorum yapıyor bişe yok beğenmeyen yorum yapınca niye hemen eksiler basılıyor niye beğenilmeyince çekilmiyor yoksa - 100 almışım bana ne bana zararı yok ..Dediğin şey o zaman niye geçerli olmuyor tamam ya uzatmaya gerek yok ben beğenmedim beğenen kişi daha çok bunu zaten biliyoruz ama beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez ise beğenilmeyince de saygı duymak lazım demi...Yoksa ben ne karışırım isteyen istediğini alır...


Arkadaşım benim görüşüm bu.Çoğu laptop markasını kullanma fırsatını buldum görüşlerim bu şekilde demekki bir haklılık payım var ki insanlar kötülemiyor.Senin gibi kullanmadığım ürüne çirkef dandik vs. demiyorum.


Dandik dediğin şirket Amerika pazarında her alanda söz sahibi bir firma.

Bir markayı savunan insan markanın avukatı,güvenlik görevlisi oluyorda sizler ne oluyorsunuz? Samsung seni çokmu umursuyor.Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok.
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knnkpln 8 yıl
sis xvier
VolkanbabaÖnyargılı insanlar çok şey kaybediyor.Güçlü modellerde çıkarmaya başladı samsung daha iyi yerlere gelecek dizistü piyasasında.Siz ısıdan yanan hp lere sürekli kronik hatalı ürünler çıkaran acere para vermeye devam edin.Isınma sorunu olmayan yegane makinaları yapan markalardan biri samsung.Samsungumu değiştirirsem ilk tercihim yine samsung olacak.
Bakın bu mesajda da HP ve ACER hakkında kötü laflar var ma kimse eksi vermemiş neden bu markaları sevenler bunu yapmaktan hoşlanmıyorlar...Samsung zaten çirkef anlamadığım size noluyo babanızın şirketimi toz kondur muyorsunuz ? Tabi samsung ne yaparsa en iyisini yapar demi ? İyi markalara güvenlik görevlisi yada avukat olmaya devam edin samsung da sizi çok umursuyordu pardon doğru umursuyor ama sizi değil paranızı...

Bizimde anlamadığımız samsung senin paranı mı çaldı bu kadar agresifsin?Senin yorumuna bu kadar - verilmesi neden bu kadar zoruna gidiyorda millete sataşıyorsun?Oruç tutuyorsun da açlık başına mı vurdu?Herkesin senin görüşünü beğenecek veya senin gibi düşünmeyenlerin samsungun babasının oğlu olacak diye bir kaide yok.Beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez.Bu kadar dert olmasın sana erken yaşlanırsın.
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Stanislas Xavier 8 yıl
Volkanbaba
Önyargılı insanlar çok şey kaybediyor.Güçlü modellerde çıkarmaya başladı samsung daha iyi yerlere gelecek dizistü piyasasında.Siz ısıdan yanan hp lere sürekli kronik hatalı ürünler çıkaran acere para vermeye devam edin.Isınma sorunu olmayan yegane makinaları yapan markalardan biri samsung.Samsungumu değiştirirsem ilk tercihim yine samsung olacak.

Bakın bu mesajda da HP ve ACER hakkında kötü laflar var ma kimse eksi vermemiş neden bu markaları sevenler bunu yapmaktan hoşlanmıyorlar...Samsung zaten çirkef anlamadığım size noluyo babanızın şirketimi toz kondur muyorsunuz ? Tabi samsung ne yaparsa en iyisini yapar demi ? İyi markalara güvenlik görevlisi yada avukat olmaya devam edin samsung da sizi çok umursuyordu pardon doğru umursuyor ama sizi değil paranızı...
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Guest-004871CB5 8 yıl
Okaliptys
Iyi guzelde, kac yil guncel oyunlari çalıştırabilirki?, oyun icin laptop çok gereksiz geliyor bana :).

bir yerde haklısın ama online oyun için süper oluyor. yanımda taşıyorum 3g ile her yerde oyuna bağlanıyorum, yazlığa gitmişim yok arkdaşlaraq gitmişim önemini yitiriyor :D
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Okaliptys 8 yıl
Iyi guzelde, kac yil guncel oyunlari çalıştırabilirki?, oyun icin laptop çok gereksiz geliyor bana :).
Yanıtla +2
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lazerboy 8 yıl
onun parasına 3 kere eskimeden masaüstü toplarım 2 senede bir :D
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Volkanbaba 8 yıl
Önyargılı insanlar çok şey kaybediyor.
Güçlü modellerde çıkarmaya başladı samsung daha iyi yerlere gelecek dizistü piyasasında.Siz ısıdan yanan hp lere sürekli kronik hatalı ürünler çıkaran acer'e para vermeye devam edin.Isınma sorunu olmayan yegane makinaları yapan markalardan biri samsung.
Samsungumu değiştirirsem ilk tercihim yine samsung olacak.
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mert1907 8 yıl
sis xvier
Dizüstü bilgisayarımda da samsung logosu görmek bana fazla gelir piyasa yapmak için ucuza satıyo her aletini oyuncu bilgisayarı senin neyine...Not: eminim samsung fanları bir - 20 falan yaparlar...

Haklısın Appe gibi pahalıya satsaydı bir numara olurdu...
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AX6 8 yıl
Abartısız, sade tasarımını beğendim.
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umutarslan.com 8 yıl
insanlara, başına "oyuncu" ibaresi koyup pahalıya ürün satmak moda oluyor.Allah'tan "oyuncu" değilim :D
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