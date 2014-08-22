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Samsung'dan üç uçlu USB kablo

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan üç uçlu USB kablo

Elektronik cihazlar kadar mobil cihazları için geliştirdiği aksesuarları ile de gündemde olmayı başaran Samsung, bu kez kullanışlılık ve fonksiyonellik odaklı bir USB kablosu tanıttı.

Samsung Multi-Charging Wall Charger adındaki kablo şarj aaçlı kullanılıyor. 3 adet microUSB girişi olan kablo ile 3'e kadar mobil cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Kablo enerjiyi cihazlar arasında paylaştırıyor. Kabloya tek bir cihaz bağlı ise 2 Ampere kadar, iki cihaz bağlı ise herbirine 1 Ampere kadar, 3 cihaz bağlı ise de herbirine 667 miliampere kadar enerji aktarılabiliyor. 

Kablo uçlarına kaç cihazın takılı olduğunu algılıyor ve güç dağılımını buna göre yapıyor. Kutu içerisinden de bir adet 2 Amperlik adaptör çıkıyor. Kablo 40$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.samsung.com/us/mobile/cell-phones-accessories/ET-KG900JWESTA Yorum Yaz
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nepasvior 4 yıl
farketmez ki ha 3ünü birden 3 saat şarj etmişin ha nöbetleşe 1er saatten 3 saat şarj etmişin aynı sürede aynı miktar şarj etmiş olacaksın sonuçta, ayrı ayrı 2A verseydi olurdu
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Virtual Reality 4 yıl
Playstation 4 için biçilmiş kaftan, bütün kolları veya kollar+kulaklığı şarj etmek için bire bir
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün
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aydink_1903 4 yıl
Telefonunuza pc ye bağladığınızda USB 2.0 çıkışının 500mA ile sınırlı olduğunu telefonun USB ye bağlandığında akımı sınırlayıp maksimum 450mA e izin verdiğini bilmeyen çok arkadaş var hatırlatma gereği duydum. Sözün özü 3 cihaz bağlasanızda USB ile yaptığınız şarjdan hızlı olacağı çok net.

Bunu alıp hem yedek bataryayı, hem bluetooth kulaklığı, hemde akıllı saati şarj ederim gece boyunca tek bir adaptör ile.

Kolay gelsin
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St Batuhan 4 yıl
3 Amper olup:
Tek Cihaz 2 Amper
İki Cihaz 1,5 Amper
Üç Cihaz 1 Amper olsa cidden daha akıl karı olurdu. 1,5 Amper gayet yeterli olurdu 2 cihazla, güzelce kullanılırdı. Hoş olmuş, derli toplu ama sıradaki ürün lütfen diyorum.
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K@sToR 4 yıl
bu tip bir ürünü sony çıkarsa, kullanıcı dostu teknoloji harikası diye secdeye yatan bile olurdu. Sırf samsung yaptığı için beğenilmiyor. Bence ofislerde gerekli bir ürün ama 667 mAh ne kadar kullanılabilir tartışılır.
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Godolphin 4 yıl
3 telefonu bağlarsan 3 günde şarj eder bu ama veri için kullanılabilir şarj kısmı hikaye olmuş.
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OnlyAnanas 4 yıl
hiç yazmazdım ama resmen çöp. samsung çinlileri taklit etmeye başladı artık
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wolf silver 4 yıl
çinlileri böyle ve daha gelişmiş(2-3 amperlik) bir kablo yapmaya davet ediyorum..
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infom@n 4 yıl
Telefonların yanında verdiği kablo gibiyse 2 ayda bozulur :) 2 Amperi de zor görürüz.
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Guhong01 4 yıl
1. çok pahalı
2. 667 miliamper çok düşük. hiç değilse adaptörü 3 amper yapsalardı, bir tane takıldığında 2 amperle filan şarj etseydi.
"Kablo uçlarına kaç cihazın takılı olduğunu algılıyor" bu cümle yanlış, algılama diye bir şey yok, standart paralel devre prensibi.
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Kulak Misafiri 4 yıl
1 günde şarj olur artık.
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