Samsung'dan üç uçlu USB kablo





Elektronik cihazlar kadar mobil cihazları için geliştirdiği aksesuarları ile de gündemde olmayı başaran Samsung, bu kez kullanışlılık ve fonksiyonellik odaklı bir USB kablosu tanıttı.





Samsung Multi-Charging Wall Charger adındaki kablo şarj aaçlı kullanılıyor. 3 adet microUSB girişi olan kablo ile 3'e kadar mobil cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Kablo enerjiyi cihazlar arasında paylaştırıyor. Kabloya tek bir cihaz bağlı ise 2 Ampere kadar, iki cihaz bağlı ise herbirine 1 Ampere kadar, 3 cihaz bağlı ise de herbirine 667 miliampere kadar enerji aktarılabiliyor.





Kablo uçlarına kaç cihazın takılı olduğunu algılıyor ve güç dağılımını buna göre yapıyor. Kutu içerisinden de bir adet 2 Amperlik adaptör çıkıyor. Kablo 40$ fiyat etiketine sahip.

http://www.samsung.com/us/mobile/cell-phones-accessories/ET-KG900JWESTA