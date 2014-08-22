Samsung'dan üç uçlu USB kablo

Haber Editörü
Elektronik cihazlar kadar mobil cihazları için geliştirdiği aksesuarları ile de gündemde olmayı başaran Samsung, bu kez kullanışlılık ve fonksiyonellik odaklı bir USB kablosu tanıttı.
Samsung Multi-Charging Wall Charger adındaki kablo şarj aaçlı kullanılıyor. 3 adet microUSB girişi olan kablo ile 3'e kadar mobil cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Kablo enerjiyi cihazlar arasında paylaştırıyor. Kabloya tek bir cihaz bağlı ise 2 Ampere kadar, iki cihaz bağlı ise herbirine 1 Ampere kadar, 3 cihaz bağlı ise de herbirine 667 miliampere kadar enerji aktarılabiliyor.
Kablo uçlarına kaç cihazın takılı olduğunu algılıyor ve güç dağılımını buna göre yapıyor. Kutu içerisinden de bir adet 2 Amperlik adaptör çıkıyor. Kablo 40$ fiyat etiketine sahip.
http://www.samsung.com/us/mobile/cell-phones-accessories/ET-KG900JWESTA Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu alıp hem yedek bataryayı, hem bluetooth kulaklığı, hemde akıllı saati şarj ederim gece boyunca tek bir adaptör ile.
Kolay gelsin
Tek Cihaz 2 Amper
İki Cihaz 1,5 Amper
Üç Cihaz 1 Amper olsa cidden daha akıl karı olurdu. 1,5 Amper gayet yeterli olurdu 2 cihazla, güzelce kullanılırdı. Hoş olmuş, derli toplu ama sıradaki ürün lütfen diyorum.
2. 667 miliamper çok düşük. hiç değilse adaptörü 3 amper yapsalardı, bir tane takıldığında 2 amperle filan şarj etseydi.
"Kablo uçlarına kaç cihazın takılı olduğunu algılıyor" bu cümle yanlış, algılama diye bir şey yok, standart paralel devre prensibi.