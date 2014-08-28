Samsung’un akıllı saatine Nokia'nın eli değdi

Haber Müdürü
Samsung ve Nokia, 1 Eylül Pazartesi günü mobil dünya adına sevindirici bir işbirliğini duyuracak. İşte bu çok özel anlaşmanın detayları hakkında bilmeniz gerekenler:
Bu yılın başında Microsoft’a mobil cihazlar bölümünü satan Nokia, bu anlaşmanın içine uzun yıllardır ciddi emek verdiği haritalar servisini dahil etmemişti. Finlandiya merkezli olarak geliştirilmesine devam edilen Here Maps için Samsung ile bir işbirliğine gidildi. 1 Eylül Pazartesi günü Londra’da duyurulacak işbirliğinin lansman sloganı olan “here for Gear” da son derece ilgi çekici.
Henüz detayları duyurulmayan ancak Here Maps’in Twitter sayfasından paylaşılan görsel ile bir kısım detayları ortaya çıkan anlaşmaya göre Samsung’un Gear serisi akıllı saatlerinde Here Maps yer alacak. Bilindiği üzere bu hizmet içersinde 94 ülkede navigasyon, transit geçiş güzergahları, milyonlarca POI noktası gibi destekler yer alıyor.
Kısa bir süre önce tanıtılan Samsung Gear S’te çevrimdışı sesli ve görsel navigasyon desteğinin varlığından zaten bahsedilmişti. İşin güzel yanı ise akıllı saatlerde başlayan işbirliği belki bir sonraki hamle olarak diğer Samsung ürünlerinde de yer alabilecek. Pazartesi günü ise konun detaylarına ilişkin daha fazla resmi bilgi ortaya çıkmış olacak.
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Ayrıca eğer normalde saat olarak kullanıp kulaklık ile konuşacak iseniz o şarj size 2 gun gidecektir.Ki zaten geceleri kullanmıyorsanız şarjda kalacak yani şarjı normal telefonlar gibi olacak.
En son olarak konuya gelince ben şahsen Lumia kullanıyorum ve here Maps bizim ayrıcalığımızdı Nokia son kozunu oynadı.Bence here Maps'ı here Drive ile birleştirip pazarlayıp,piyasaya sürse buradan daha kârlı çıkacaktı.Ki kendi düşüncem sizi bilemem. :)
Ben sırf here maps var diye nokia alıyordum. Nokia ne yapmaya çalışıyor anlamadım.
Gereken teknolojiyi beklemeden hemen ortaya ürün sürüp satış yapmak maksat. Üzümü olgunlaşmasını beklemeden hemen koparıp ekşi ekşi satmakla aynı şey.
laftan sözden anlayan bir yapay zeka ile sesli komut özelliği olmalı yoksa
taşına bilir teknolojiler 80 lerin 90 ların demode olan aksesuarlarında farklı olmaz !