Samsung’un akıllı saatine Nokia'nın eli değdi

Samsung ve Nokia, 1 Eylül Pazartesi günü mobil dünya adına sevindirici bir işbirliğini duyuracak. İşte bu çok özel anlaşmanın detayları hakkında bilmeniz gerekenler:

Bu yılın başında Microsoft’a mobil cihazlar bölümünü satan Nokia, bu anlaşmanın içine uzun yıllardır ciddi emek verdiği haritalar servisini dahil etmemişti. Finlandiya merkezli olarak geliştirilmesine devam edilen Here Maps için Samsung ile bir işbirliğine gidildi. 1 Eylül Pazartesi günü Londra’da duyurulacak işbirliğinin lansman sloganı olan “here for Gear” da son derece ilgi çekici.Henüz detayları duyurulmayan ancak Here Maps’in Twitter sayfasından paylaşılan görsel ile bir kısım detayları ortaya çıkan anlaşmaya göre Samsung’un Gear serisi akıllı saatlerinde Here Maps yer alacak. Bilindiği üzere bu hizmet içersinde 94 ülkede navigasyon, transit geçiş güzergahları, milyonlarca POI noktası gibi destekler yer alıyor.

Kısa bir süre önce tanıtılan Samsung Gear S’te çevrimdışı sesli ve görsel navigasyon desteğinin varlığından zaten bahsedilmişti. İşin güzel yanı ise akıllı saatlerde başlayan işbirliği belki bir sonraki hamle olarak diğer Samsung ürünlerinde de yer alabilecek. Pazartesi günü ise konun detaylarına ilişkin daha fazla resmi bilgi ortaya çıkmış olacak.