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Samsung’un akıllı saatine Nokia'nın eli değdi

Samsung ve Nokia, 1 Eylül Pazartesi günü mobil dünya adına sevindirici bir işbirliğini duyuracak. İşte bu çok özel anlaşmanın detayları hakkında bilmeniz gerekenler:
4 yıl
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9
Cep Telefonu Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Samsung’un akıllı saatine Nokia'nın eli değdi

 Samsung ve Nokia, 1 Eylül Pazartesi günü mobil dünya adına sevindirici bir işbirliğini duyuracak. İşte bu çok özel anlaşmanın detayları hakkında bilmeniz gerekenler: 

Bu yılın başında Microsoft’a mobil cihazlar bölümünü satan Nokia, bu anlaşmanın içine uzun yıllardır ciddi emek verdiği haritalar servisini dahil etmemişti. Finlandiya merkezli olarak geliştirilmesine devam edilen Here Maps için Samsung ile bir işbirliğine gidildi. 1 Eylül Pazartesi günü Londra’da duyurulacak işbirliğinin lansman sloganı olan “here for Gear” da son derece ilgi çekici.

Henüz detayları duyurulmayan ancak Here Maps’in Twitter sayfasından paylaşılan görsel ile bir kısım detayları ortaya çıkan anlaşmaya göre Samsung’un Gear serisi akıllı saatlerinde Here Maps yer alacak. Bilindiği üzere bu hizmet içersinde 94 ülkede navigasyon, transit geçiş güzergahları, milyonlarca POI noktası gibi destekler yer alıyor.

Kısa bir süre önce tanıtılan Samsung Gear S’te çevrimdışı sesli ve görsel navigasyon desteğinin varlığından zaten bahsedilmişti. İşin güzel yanı ise akıllı saatlerde başlayan işbirliği belki bir sonraki hamle olarak diğer Samsung ürünlerinde de yer alabilecek. Pazartesi günü ise konun detaylarına ilişkin daha fazla resmi bilgi ortaya çıkmış olacak.  

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15 Kisiye Saldirdim 4 yıl
Gençler o batarya yetmez diyorsunuz da adamlar demekki şuanda koyabilecekleri yer az çünkü neredeyse bir telefon anakartı gibi çalışıyor ve adamlar 1000mAh bataryayı nereye sığdıracak az mantıklı düşünün.
Ayrıca eğer normalde saat olarak kullanıp kulaklık ile konuşacak iseniz o şarj size 2 gun gidecektir.Ki zaten geceleri kullanmıyorsanız şarjda kalacak yani şarjı normal telefonlar gibi olacak.
En son olarak konuya gelince ben şahsen Lumia kullanıyorum ve here Maps bizim ayrıcalığımızdı Nokia son kozunu oynadı.Bence here Maps'ı here Drive ile birleştirip pazarlayıp,piyasaya sürse buradan daha kârlı çıkacaktı.Ki kendi düşüncem sizi bilemem. :)
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lumiax920 4 yıl 15 Kisiye Saldirdim
brkymtl11
Gençler o batarya yetmez diyorsunuz da adamlar demekki şuanda koyabilecekleri yer az çünkü neredeyse bir telefon anakartı gibi çalışıyor ve adamlar 1000mAh bataryayı nereye sığdıracak az mantıklı düşünün.
Ayrıca eğer normalde saat olarak kullanıp kulaklık ile konuşacak iseniz o şarj size 2 gun gidecektir.Ki zaten geceleri kullanmıyorsanız şarjda kalacak yani şarjı normal telefonlar gibi olacak.
En son olarak konuya gelince ben şahsen Lumia kullanıyorum ve here Maps bizim ayrıcalığımızdı Nokia son kozunu oynadı.Bence here Maps'ı here Drive ile birleştirip pazarlayıp,piyasaya sürse buradan daha kârlı çıkacaktı.Ki kendi düşüncem sizi bilemem. :)

Ben sırf here maps var diye nokia alıyordum. Nokia ne yapmaya çalışıyor anlamadım.
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doctor_bey 4 yıl
Herhalde açtığımız gibi batarya bitiyodur;300 mah batarya neyine yetcek merak etmekteyim,,sonuçta işlemciye yüklenecek vs.vs.
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SteveMeade 4 yıl
Tek sıkıntısı batarya, hatta bataryacık diyelim daha doğru olur 300 mah ne lan
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Umutcan 4 yıl
Batarya teknolojisi gelişmeden bu akıllı saat teknolojisi de gelişemez bu kadar basit. Piyasaya çıkardıkları bu modeller erkenden para kaldırabilmek için yapılan girişimler.
Gereken teknolojiyi beklemeden hemen ortaya ürün sürüp satış yapmak maksat. Üzümü olgunlaşmasını beklemeden hemen koparıp ekşi ekşi satmakla aynı şey.
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The Tenth Doctor 4 yıl
Arkadaşın da dediği gibi Demir Adam daki Jarvis gibi bir sesli komut programı olmalı . Ekran olacaksa dev gibi olmasın şık olsun küçük olsun ki taşınabilir olsun. Taşınabilir olacak " ay çarpmayayım ay ekranı çizilmesin" diye muhabbetler dönecek, komedi ya.
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Xloud 4 yıl
Gideceğin yere gidene kadar şarjı kalmayacak muhtemelen.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
ekranlı taşına bilir teknoloji olmaz
laftan sözden anlayan bir yapay zeka ile sesli komut özelliği olmalı yoksa
taşına bilir teknolojiler 80 lerin 90 ların demode olan aksesuarlarında farklı olmaz !
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