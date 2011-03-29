Samsung'un akıllı televizyonları, 3DTV'leri ve Plazma/LED televizyonları hakkında her şey

Samsung'un bir yandan televizyon izlerken öte taraftan internete girmenize, oyun oynamanıza, uygulama indirmenize, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarına erişmenize olanak tanıyan yani aynı zamanda bilgisayar görevi gören akıllı televizyonlarını, 3DTV'lerini ve yeni nesil LED/Plazma modellerini Samsung Türkiye AV ürün müdürü Veysel Kaya ile konuştuk.

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