Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung'un akıllı televizyonları, 3DTV'leri ve Plazma/LED televizyonları hakkında her şey

8 yıl
74b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung'un bir yandan televizyon izlerken öte taraftan internete girmenize, oyun oynamanıza, uygulama indirmenize, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarına erişmenize olanak tanıyan yani aynı zamanda bilgisayar görevi gören akıllı televizyonlarını, 3DTV'lerini ve yeni nesil LED/Plazma modellerini Samsung Türkiye AV ürün müdürü Veysel Kaya ile konuştuk.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
samsung 46d6500 aldım kanal listelemesini yapamıyorum yani atv 169 da show 23 te bunları bir türlü sıralamaya koyamıyorum nasıl ayar yapacağım cvp yazarsanız çokj sevinirim2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 8 yıl
philips yine 1 numara , amblight üzerine tv yok bence hala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thedeparted 8 yıl
Spiker arkadaşın ne dediğini ben anlamıyorum ama firma yetkilisi iyi anlıyor ya..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdar_5495 8 yıl
3d den anlıyanlar bakablirmi
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azo1967 8 yıl
istanbul bilişim nasıldır alış veriş yapan varsa söylesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Kraven,
Kullandığım TV, 5-6 bin liralık bir cihaz değil. Philips 8404 sahibiyim, 1.5 sene önce 3400 TL'ye aldım ve bu tv led falan da değil. TV'yi alırken inanılmaz bir araştırma yaptım ve bu tv'yi alırken LED'ler daha henüz yeni yeni çıkıyordu. İncelemediğim TV kalmadı. Samsung başta olmak üzere çoğu tatmin etmedi. Tatmin edenlerin de zaten fiyatları 5000'e yakın ve üzerindeydi. Meslek icabı renklerle uğraşıyorum ve gözlerim çok çok hassastır. Bir panelin doğru renk üretip üretmediğini çok rahat saptayabilirim. Renklerin doğru olup olmamasının renk ayarıyla falan da alakası yoktur. Her panelin kendine göre avantajı var, yukarıda da dediğim gibi samsung siyahlarda başarılı, philips bu başarıyı gösteremiyor. Samsung'un parlak paneli renkleri daha doyuruyor ve siyahı da doygun siyah yapıyor. Siyahları çok iyi veremese de renklerin doğru verdiği için gidip Philips'i aldım ve iyiki de öyle yapmışım. Philips'te önde koruyucu tabaka vardır darbelere karşı ama bu panel bile renklerin doğallığını bozmuyor. Herşey olması gereken renk değerinde. LG ve Samsung kullanan arkadaşlarım bile bendeki Philips'i gördüklerinde farkı anlıyorlar zaten. Bu konuda çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok, herkes istediği paneli güle güle kullansın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 8 yıl

DH Misafiri
Kraven,
Kullandığım TV, 5-6 bin liralık bir cihaz değil. Philips 8404 sahibiyim, 1.5 sene önce 3400 TL'ye aldım ve bu tv led falan da değil. TV'yi alırken inanılmaz bir araştırma yaptım ve bu tv'yi alırken LED'ler daha henüz yeni yeni çıkıyordu. İncelemediğim TV kalmadı. Samsung başta olmak üzere çoğu tatmin etmedi. Tatmin edenlerin de zaten fiyatları 5000'e yakın ve üzerindeydi. Meslek icabı renklerle uğraşıyorum ve gözlerim çok çok hassastır. Bir panelin doğru renk üretip üretmediğini çok rahat saptayabilirim. Renklerin doğru olup olmamasının renk ayarıyla falan da alakası yoktur. Her panelin kendine göre avantajı var, yukarıda da dediğim gibi samsung siyahlarda başarılı, philips bu başarıyı gösteremiyor. Samsung'un parlak paneli renkleri daha doyuruyor ve siyahı da doygun siyah yapıyor. Siyahları çok iyi veremese de renklerin doğru verdiği için gidip Philips'i aldım ve iyiki de öyle yapmışım. Philips'te önde koruyucu tabaka vardır darbelere karşı ama bu panel bile renklerin doğallığını bozmuyor. Herşey olması gereken renk değerinde. LG ve Samsung kullanan arkadaşlarım bile bendeki Philips'i gördüklerinde farkı anlıyorlar zaten. Bu konuda çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok, herkes istediği paneli güle güle kullansın.

Ben philipsle samsung arasinda pek bir fark goremedim acikcasi. C7000 ve 8605 arasnda yogunlastim inceledim. iki tv de tekno markette en cok ilgi ceken modeller. Sony lerden hic hoslanmadim. Artik donanim olarak beni doyurani almaya karar verdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 8 yıl
D6500 d6750 gibi tv leri ne zaman tekno marketlerde gorecegiz ? Bu video samsung lansmanindanmi. Lansman 31 inde deniyordu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 8 yıl
Beyler S_PVA nın üzerine Modül tanımam ben
(Sharp hariç tabiki!)

Kullandığım panellerde ilk kriterim üzerinde S_PVA olmasıdır!

S_PVA=Samy/Tosh/Sony panellerde kullanılıyor(çoğunda veya bazılarında v.s)ama Hi-End lerde S_PVA kullanılmaktadır
(Sony de ise hem S_PVA hemde Sharp UV2a,52"/60" lar ise Sharp tır,diğerleri S_PVA/AUO dur)

++
Siyahı belirleyen en önemli faktör Modül tipidir ve teknik olarak bu konuda en iyiside Sharp tır(ASV/UV2a tipleri)
ANCAK Modül ile birlikte SW yapısı(üretimi)sebebiyle asıl Siyahların belirleyici unsuru ortaya çıkar!(işin bir diğer espriside
burada gizlidir
)

Şuana kadar bu konuda(Black&total black works) en iyisi ise Tosh SV685 ve sonrada ona yakın seviyedeki Sony X45x panellerdir

Bunun haricinde Seri/Model bazlı farklılıklar vardır diğer S_PVA lar içinde!

Sharp lar ise teknik olarak siyah belirlemede kağıt üstünde en iyisidir ama pratikte S_PVA tekil bazda(bazı Markaların,bazı Serilerinde)
daha iyidir!
Çünkü Sharp ların görüntü ayar sistemi SW(SM den girilmiş)Default olarak kötüdür!bunu siz düzeltemezsiniz(USA/Canada/UK daki prof.ISF yapılan
paneller hariç)dolayısıyla Modülün siyah belirleme kabiliyetinide ortaya çıkaramazsınız,ama S_PVA lar bu konuda daha rahat bir ayarla+SW faktörü
sebebiyle Siyahlarda genel olarak Sharp tan iyidir hatta bazı panellerde(SV ve X45x lerde)çok ciddi iyidir!

Ancak bu "iyilik" gerek SV nin gereksede X45x hem FULL-LED olması hemde Local-dimming özelliğine sahip olmasındandır!(Local-dimming te ise dünyadaki
halen en çalışan panelde yine SV dir sonrada Sharp XS1 ile Sony X45x lerdir)
Ancak bu başarıyı LGE ve Phil henüz gösteremiyor!! LGE de zaten LD çalışması hep sorunlu,Phil deki(Sharp Modüllü 9x Serisi)geçen seneden beri LD de sorunlu
ve panel bu konuda rahat çalışamıyor ve üstelik panelde LED Zone sayısı 224 olmasına rağmen!!

++
Bu seneki Samy nin Dxx Serileri ise,oldukça iddialı ve özellikle kronik hastalığı olan Motionhandling sorunlarınıda aşmış olarak geldi(öyle görülüyor şimdilik)
Modül S_PVA ve sanırım bu sene 3D li panellerde kullandıkları CR 8.000;1 lik tipleri kullanıyorlar!!! gerçi CR 5.000;1 Modüllerde mükemmel başarılı çıktı

halen Samy/Tosh/Sony de bu 5 lik Modüller kullanılmaktadır

++
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
"Höh yuh diyorum yani. Siyah Toshiba kadar olmasada piyasada neredeyse en iyisi + kendi üretimi olan panel ile renk konusunda 3-5 panelden birini üretiyor adamlar ayıp yahu. " diyen arkadaş.
Bir samsung led ile Philips 8-9 serisi TV'yi yanyana koyup incelemediğin belli oluyor, renkler konusunda bir şeyler yazmaya çalışmışsın ama olmamış. Panel üretmek renk işini en iyi yaptığın anlamına gelmez. Samsung TV'lerin renkler konusundaki başarızlığını bu işin içinde olan ve fanboy'Luk yapmayan herkes bilir. Renkler aşırı satüredir. Suratlar pembemsidir. Senin gözlerin belki bunu seçemiyor ama ben çok rahat şekilde bunu farkedebilirim. Samsung'un avantajı siyahı iyi vermesidir. Canlı renk isteyenler koşa koşa bu tv'yi alır. Naturel isteyen de gider Philips ya da başka bir tv alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kraven 8 yıl

DH Misafiri

"Höh yuh diyorum yani. Siyah Toshiba kadar olmasada piyasada neredeyse en iyisi + kendi üretimi olan panel ile renk konusunda 3-5 panelden birini üretiyor adamlar ayıp yahu. " diyen arkadaş.

Bir samsung led ile Philips 8-9 serisi TV'yi yanyana koyup incelemediğin belli oluyor, renkler konusunda bir şeyler yazmaya çalışmışsın ama olmamış. Panel üretmek renk işini en iyi yaptığın anlamına gelmez. Samsung TV'lerin renkler konusundaki başarızlığını bu işin içinde olan ve fanboy'Luk yapmayan herkes bilir. Renkler aşırı satüredir. Suratlar pembemsidir. Senin gözlerin belki bunu seçemiyor ama ben çok rahat şekilde bunu farkedebilirim. Samsung'un avantajı siyahı iyi vermesidir. Canlı renk isteyenler koşa koşa bu tv'yi alır. Naturel isteyen de gider Philips ya da başka bir tv alır.


5-6 bin liralık tv ile benim 3bin liralık paneli kıyaslarsan tabiki gider Philips alırsın. Bunun fanlıkla alakası yok. Maddiyat yoksa Phili 9000 ile Samsung 9000 serisini karşılaştıralım hani eşit klasmanda olmaları açısından istersen ?
Sen izlediğin televizyonda renk ayarı yapamıyorsan o benim sorunum değil zira gayette doğal renk alıyorum ben. Ayrıca fan olsam bu fiyat baremi içinde yani 3000 lira civarında birinci tercih olarak Toshiba göstermem değil mi ? Toshiba SV Sony XV serisi artık kırık dökük teşhir dışında (Can hocam iyi bilir benim tv arama dönemimi) piyasada kalmadığı için Lg veya Phili 5000-7000 yerine Samsung C serisini tercih ederim ki göreceli daha kalitelidir. Gerekli ayarları yaptıktan sonra da gayet soft görüntü verir üstelik pembelik falan da yapmaz, SPVA panel sayesinde üstün siyah başarımı vardır ki daha ne isteyeyim ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Albani arkadaşım yorumlarını okuyunca şaşırdım :) Bugün dünyaya ihracat yapan hangi firma böylesi bir talebi tek merkezden karşılayabilir ki? Adamlar tabi yapacak Çinde malezyada üretim, bildiğim kadarıyla meksika, brezilya, polonya gibi ülkelerde de fabrikaları var. Normaldir yani başka yerlerde üretim yapılması röportajda samsung kendi üretiyor diyor başka ülkelerde üretilmiyor demiyor aman dikkat :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 8 yıl

DH Misafiri

Albani arkadaşım yorumlarını okuyunca şaşırdım :) Bugün dünyaya ihracat yapan hangi firma böylesi bir talebi tek merkezden karşılayabilir ki? Adamlar tabi yapacak Çinde malezyada üretim, bildiğim kadarıyla meksika, brezilya, polonya gibi ülkelerde de fabrikaları var. Normaldir yani başka yerlerde üretim yapılması röportajda samsung kendi üretiyor diyor başka ülkelerde üretilmiyor demiyor aman dikkat :)


Kardeş ne gülecek nede şaşıracak bir durum ortada yokki


Ben başka şeyden bahsediyorum sen başka şeyden,senin bahsettiğin işin çok farklı ve montaj kısmıdır!

Ben senelerce zaten bu işin içindeydim(Modül işinde)yani bu iş benim işimdi kardeş!

Onun için Kraven arkadaşada "fazla eşeleme" dedim!!

İşin içinden gelen birisi olarak az müsaade ette neyin ne olduğunu bileyim değilmi

Sende fazla eşeleme ve konu panelse,al panelini otur bir güzel izle!

Birde bazı şeyleri ve bazı kimlikleri v.s v.s fazla gözünüzde büyütmeyin!

Hani bana Loewe den veya B&O bahsediyor olsanız anlarım ama burada bahsedilen durumlar çok farklıdır!

++
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Samsung iyi güzel de renkleri naturel olarak verme konusuna da biraz eğilse diyorum. Aşırı satüre renkler kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Sony geçileli yıllar oldu zaten Samsung ve LG, LED'de kapışır. Philips de geriden geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kraven 8 yıl

DH Misafiri

Samsung iyi güzel de renkleri naturel olarak verme konusuna da biraz eğilse diyorum. Aşırı satüre renkler kimsenin dikkatini çekmiyor mu? Sony geçileli yıllar oldu zaten Samsung ve LG, LED'de kapışır. Philips de geriden geliyor.


Höh yuh diyorum yani. Siyah Toshiba kadar olmasada piyasada neredeyse en iyisi + kendi üretimi olan panel ile renk konusunda 3-5 panelden birini üretiyor adamlar ayıp yahu.




@Can hocam,
Yahu etme eyleme, bak benim aldığım c750'yi biliyorsun o Kore üretimi mesela. Hatta onu geçtim piyasadaki Samoled ekrana sahip Samsung telefonların yarısından fazlası Kore üretimli. Örneğin Wave ne zaman milyonlar satmaya başladı Çin'de birleştirilmeye başlandı ama Samoled ekran dahil çoğu kompanentler Kore malı. Üzerinde de, içinde de, fabrikası da gösteriyor bunu zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jaws78 8 yıl
Albani arkadaş çok doğru yorum ve yaklaşımda bulunmuş samsung için anlayanına..Geçen sefer eleştirmiştim kendisinin ticari amacı ön plana çıkarmasını ama bu sefer alkışlıyorum ve cuk oturmuş diyorum.Bana göre de satış haricinde samsungun kalite anlayışı yok.Güveni albeni ile sağlamaya çalışıp bu kadar başarılı olan bir başka firma daha yok son yıllarda.Tebrikler saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daniel Craig 8 yıl
gelsin bu d8000 haydı ama

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,8b izlenme · 22 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,7b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1b izlenme · 14 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,5b izlenme · 4 gün
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,6b izlenme · 1 gün
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,3b izlenme · 14 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
00:00
Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka
19b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim