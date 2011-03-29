Samsung'un akıllı televizyonları, 3DTV'leri ve Plazma/LED televizyonları hakkında her şey

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un bir yandan televizyon izlerken öte taraftan internete girmenize, oyun oynamanıza, uygulama indirmenize, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarına erişmenize olanak tanıyan yani aynı zamanda bilgisayar görevi gören akıllı televizyonlarını, 3DTV'lerini ve yeni nesil LED/Plazma modellerini Samsung Türkiye AV ürün müdürü Veysel Kaya ile konuştuk.
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Kullandığım TV, 5-6 bin liralık bir cihaz değil. Philips 8404 sahibiyim, 1.5 sene önce 3400 TL'ye aldım ve bu tv led falan da değil. TV'yi alırken inanılmaz bir araştırma yaptım ve bu tv'yi alırken LED'ler daha henüz yeni yeni çıkıyordu. İncelemediğim TV kalmadı. Samsung başta olmak üzere çoğu tatmin etmedi. Tatmin edenlerin de zaten fiyatları 5000'e yakın ve üzerindeydi. Meslek icabı renklerle uğraşıyorum ve gözlerim çok çok hassastır. Bir panelin doğru renk üretip üretmediğini çok rahat saptayabilirim. Renklerin doğru olup olmamasının renk ayarıyla falan da alakası yoktur. Her panelin kendine göre avantajı var, yukarıda da dediğim gibi samsung siyahlarda başarılı, philips bu başarıyı gösteremiyor. Samsung'un parlak paneli renkleri daha doyuruyor ve siyahı da doygun siyah yapıyor. Siyahları çok iyi veremese de renklerin doğru verdiği için gidip Philips'i aldım ve iyiki de öyle yapmışım. Philips'te önde koruyucu tabaka vardır darbelere karşı ama bu panel bile renklerin doğallığını bozmuyor. Herşey olması gereken renk değerinde. LG ve Samsung kullanan arkadaşlarım bile bendeki Philips'i gördüklerinde farkı anlıyorlar zaten. Bu konuda çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok, herkes istediği paneli güle güle kullansın.
Ben philipsle samsung arasinda pek bir fark goremedim acikcasi. C7000 ve 8605 arasnda yogunlastim inceledim. iki tv de tekno markette en cok ilgi ceken modeller. Sony lerden hic hoslanmadim. Artik donanim olarak beni doyurani almaya karar verdim
Kullandığım panellerde ilk kriterim üzerinde S_PVA olmasıdır!
S_PVA=Samy/Tosh/Sony panellerde kullanılıyor(çoğunda veya bazılarında v.s)ama Hi-End lerde S_PVA kullanılmaktadır
(Sony de ise hem S_PVA hemde Sharp UV2a,52"/60" lar ise Sharp tır,diğerleri S_PVA/AUO dur)
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Siyahı belirleyen en önemli faktör Modül tipidir ve teknik olarak bu konuda en iyiside Sharp tır(ASV/UV2a tipleri)
ANCAK Modül ile birlikte SW yapısı(üretimi)sebebiyle asıl Siyahların belirleyici unsuru ortaya çıkar!(işin bir diğer espriside
burada gizlidir )
Şuana kadar bu konuda(Black&total black works) en iyisi ise Tosh SV685 ve sonrada ona yakın seviyedeki Sony X45x panellerdir
Bunun haricinde Seri/Model bazlı farklılıklar vardır diğer S_PVA lar içinde!
Sharp lar ise teknik olarak siyah belirlemede kağıt üstünde en iyisidir ama pratikte S_PVA tekil bazda(bazı Markaların,bazı Serilerinde)
daha iyidir!
Çünkü Sharp ların görüntü ayar sistemi SW(SM den girilmiş)Default olarak kötüdür!bunu siz düzeltemezsiniz(USA/Canada/UK daki prof.ISF yapılan
paneller hariç)dolayısıyla Modülün siyah belirleme kabiliyetinide ortaya çıkaramazsınız,ama S_PVA lar bu konuda daha rahat bir ayarla+SW faktörü
sebebiyle Siyahlarda genel olarak Sharp tan iyidir hatta bazı panellerde(SV ve X45x lerde)çok ciddi iyidir!
Ancak bu "iyilik" gerek SV nin gereksede X45x hem FULL-LED olması hemde Local-dimming özelliğine sahip olmasındandır!(Local-dimming te ise dünyadaki
halen en çalışan panelde yine SV dir sonrada Sharp XS1 ile Sony X45x lerdir)
Ancak bu başarıyı LGE ve Phil henüz gösteremiyor!! LGE de zaten LD çalışması hep sorunlu,Phil deki(Sharp Modüllü 9x Serisi)geçen seneden beri LD de sorunlu
ve panel bu konuda rahat çalışamıyor ve üstelik panelde LED Zone sayısı 224 olmasına rağmen!!
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Bu seneki Samy nin Dxx Serileri ise,oldukça iddialı ve özellikle kronik hastalığı olan Motionhandling sorunlarınıda aşmış olarak geldi(öyle görülüyor şimdilik)
Modül S_PVA ve sanırım bu sene 3D li panellerde kullandıkları CR 8.000;1 lik tipleri kullanıyorlar!!! gerçi CR 5.000;1 Modüllerde mükemmel başarılı çıktı
halen Samy/Tosh/Sony de bu 5 lik Modüller kullanılmaktadır
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Bir samsung led ile Philips 8-9 serisi TV'yi yanyana koyup incelemediğin belli oluyor, renkler konusunda bir şeyler yazmaya çalışmışsın ama olmamış. Panel üretmek renk işini en iyi yaptığın anlamına gelmez. Samsung TV'lerin renkler konusundaki başarızlığını bu işin içinde olan ve fanboy'Luk yapmayan herkes bilir. Renkler aşırı satüredir. Suratlar pembemsidir. Senin gözlerin belki bunu seçemiyor ama ben çok rahat şekilde bunu farkedebilirim. Samsung'un avantajı siyahı iyi vermesidir. Canlı renk isteyenler koşa koşa bu tv'yi alır. Naturel isteyen de gider Philips ya da başka bir tv alır.
5-6 bin liralık tv ile benim 3bin liralık paneli kıyaslarsan tabiki gider Philips alırsın. Bunun fanlıkla alakası yok. Maddiyat yoksa Phili 9000 ile Samsung 9000 serisini karşılaştıralım hani eşit klasmanda olmaları açısından istersen ? Sen izlediğin televizyonda renk ayarı yapamıyorsan o benim sorunum değil zira gayette doğal renk alıyorum ben. Ayrıca fan olsam bu fiyat baremi içinde yani 3000 lira civarında birinci tercih olarak Toshiba göstermem değil mi ? Toshiba SV Sony XV serisi artık kırık dökük teşhir dışında (Can hocam iyi bilir benim tv arama dönemimi) piyasada kalmadığı için Lg veya Phili 5000-7000 yerine Samsung C serisini tercih ederim ki göreceli daha kalitelidir. Gerekli ayarları yaptıktan sonra da gayet soft görüntü verir üstelik pembelik falan da yapmaz, SPVA panel sayesinde üstün siyah başarımı vardır ki daha ne isteyeyim ?
Kardeş ne gülecek nede şaşıracak bir durum ortada yokki
Ben başka şeyden bahsediyorum sen başka şeyden,senin bahsettiğin işin çok farklı ve montaj kısmıdır!
Ben senelerce zaten bu işin içindeydim(Modül işinde)yani bu iş benim işimdi kardeş!
Onun için Kraven arkadaşada "fazla eşeleme" dedim!!
İşin içinden gelen birisi olarak az müsaade ette neyin ne olduğunu bileyim değilmi
Sende fazla eşeleme ve konu panelse,al panelini otur bir güzel izle!
Birde bazı şeyleri ve bazı kimlikleri v.s v.s fazla gözünüzde büyütmeyin!
Hani bana Loewe den veya B&O bahsediyor olsanız anlarım ama burada bahsedilen durumlar çok farklıdır!
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Höh yuh diyorum yani. Siyah Toshiba kadar olmasada piyasada neredeyse en iyisi + kendi üretimi olan panel ile renk konusunda 3-5 panelden birini üretiyor adamlar ayıp yahu.
@Can hocam,
Yahu etme eyleme, bak benim aldığım c750'yi biliyorsun o Kore üretimi mesela. Hatta onu geçtim piyasadaki Samoled ekrana sahip Samsung telefonların yarısından fazlası Kore üretimli. Örneğin Wave ne zaman milyonlar satmaya başladı Çin'de birleştirilmeye başlandı ama Samoled ekran dahil çoğu kompanentler Kore malı. Üzerinde de, içinde de, fabrikası da gösteriyor bunu zaten.