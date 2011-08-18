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Samsung'un güneş panelli netbooku NC215, 379$'dan Amerika pazarına giriş yaptı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'un güneş panelli netbooku NC215, 379$'dan Amerika pazarına giriş yaptı
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un güneş panelli netbooku NC215, 379$'dan Kuzey Amerika sahillerine vurdu.
Sahip olduğu 6 hücreli bataryayla 14 saate kadar çalışabilen netbookun arka yüzünü tamamen kaplayan güneş paneli, 2 saat ek çalışma süresi sağlıyor. Intel'in çift çekirdekli 1.66 GHz Atom N570 işlemcisini, Intel GMA 3150 grafik birimini ve 1 GB DDR3 RAM'i bünyesinde barındıran NC215'te, 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana yer verildiğini görüyoruz. LCD ekranın üst kısmında ise görüntülü konuşma için web kamera mevcut.
Wi-Fi 802.11 b/g/n kablosuz bağlantısına, 3 tane USB 2.0 portuna, kart okuyucuya, Bluetooth 3.0 desteğine ve VGA bağlantısına sahip Samsung NC215, Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor.

Samsung'un güneş panelli netbooku NC215, 379$'dan Amerika pazarına giriş yaptı
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mehmetgirgin 8 yıl
güzelmiş
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brnsokrates 7 yıl
arkadaşlar, son zamanlarda netbook almayı düşünüyorum. Güneş enerjisi fikri çok hoşuma gitti, sizce 700 lira eder mi bu netbook? kullanan var mı? performansı nasıldır?
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bogaban 8 yıl
Teknoloji budur...
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0tt0m@n 8 yıl
Böylesine harika birşeyler tasarla ondan sonra git GMA 3150'li atom N570 koy, olacak işmi şimdi bu :@
Nasıl izleyecek bu millet 1080p full avc filmleri bu cihazda diye soran yok


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arel.gr 8 yıl
kim gunes altinda pc kullanir,yapay aydinlatma,gun ortaminin yansimasi sarz edebiliyormu ?
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Onderti 8 yıl
cihaz türkiyede satılmaya başlandı bile electro world de var bu arada sistem sayesinde sarjda olabiliyor ama birazda ha iyileştirmeler yapmasılazım panel için konusuyorum onun dışında oldukça başarılı bi cihaz.
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C0SA16 8 yıl
güzel sistem hakkaten laptop için böyle çalışmalarıda beklemekteyiz
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beatlerym 8 yıl
Acaba güneş enerji panelinden şarz oluyor mu ? Ordan olursa çok süper olur güneşli yerde yaşayanlar için :)
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MoneyManager 8 yıl
netbooklar adının hakkını verebilecek çalışma sürelerine sahip olmaya başlıyor sonunda...
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