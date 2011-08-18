Samsung'un güneş panelli netbooku NC215, 379$'dan Amerika pazarına giriş yaptı

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un güneş panelli netbooku NC215, 379$'dan Kuzey Amerika sahillerine vurdu.

Sahip olduğu 6 hücreli bataryayla 14 saate kadar çalışabilen netbookun arka yüzünü tamamen kaplayan güneş paneli, 2 saat ek çalışma süresi sağlıyor. Intel'in çift çekirdekli 1.66 GHz Atom N570 işlemcisini, Intel GMA 3150 grafik birimini ve 1 GB DDR3 RAM'i bünyesinde barındıran NC215'te, 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana yer verildiğini görüyoruz. LCD ekranın üst kısmında ise görüntülü konuşma için web kamera mevcut.



Wi-Fi 802.11 b/g/n kablosuz bağlantısına, 3 tane USB 2.0 portuna, kart okuyucuya, Bluetooth 3.0 desteğine ve VGA bağlantısına sahip Samsung NC215, Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor.



