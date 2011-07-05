Samsung'un komponent bölümü yılın ikinci yarısı için satışlarda artış beklemiyor

Teknoloji dünyasındaki genel kanı, yılın ikinci yarısında satışların arttığı yönündedir çünkü tatil sezonunun sona ererek okulların açılması ve Noel gibi dönemlerde satışlar adeta patlama yapar, firmalar yeni ürün lansmanı ve satış stratejisini bu iki döneme göre belirlerler. Faaliyet gösterdiği pek çok alanda pazar birincisi olan veya birinciliğe oynayan Samsung, bu defa karamsar bir tablo çizdi ve ikinci yarının durgun geçeceğini belirtti.

Samsung cephesinde bu açıklamayı kısa bir süre önce çip ve panel üretimini birleştirilmesiyle oluşturulan Yarıiletken Bölümü'nün başındaki isim Kwon Oh-hyun yaptı. Samsung ve Apple gibi firmaların mobil cihaz ve televizyon pazarında düşüş ile karşılaşacağını ifade eden Oh-hyun'un açıklamalarına bakılırsa, normal şartlarda yıl sonuna doğru artması beklenen flash bellek talebi düşüş yaşamayacak ancak artış da göstermeyecek ve aynı seviyede seyredecek.

LCD'lerin düşük döngü hızına sahip olduğu, flash bellek tarafında ise üretim fazlasından dolayı firmaların üretimi azaltıp fiyatlara düşürerek satışlara hız kazandırmaları gerektirdiği belirtiliyor.

Öte taraftan akıllı telefonların LCD satışlarına katkı yaptığı ancak televizyon satışlarının problem teşkil ettiği ifade edilirken, Samsung'un çizdiği bu son tabloda Apple'ın ne derece rol oynadığı soru işareti zira bilindiği üzere Apple, Samsung'un en büyük müşterisi durumunda.

Hem iPhone 4 hem de iPad 2 için ihtiyaç duyduğu NAND Flash bellek, panel ve işlemci üretiminde Samsung ile sıkı bir işbirliği içerisinde olan Apple cephesinde henüz iPhone 5'in tanıtılmış olmaması ve muhtemelen yaz aylarının yeni model olmadan geçirilecek olmasıyla birlikte iPod satışlarındaki düşüş te Samsung'u etkilemiş olabilir. Diğer yandan arka arkaya açılan onca davaya rağmen iki firma arasındaki ticari ilişkilerin sağlıklı olduğu belirtiliyor.