Samsung'un yeni akıllı saatleri öncekine oranla daha fazla kullanım süresi sunacak





Samsung'un modern giyilebilir elektronik cihaz pazarına ikinci hamlesi olarak gösterebileceğimiz Gear 2 ve Gear Neo akıllı saatlerini hafta sonunda lanse etmişti.





Cihazların Galaxy markasını atarak sadece Gear isimlendirmesi ile yola devam ettiği görülürken, işletim sisteminde de radikal bir değişikliğe giden Samsung'un Android yerine Tizen işletim sistemine yer verdiği ortaya çıktı.





Yeni Gear serisi ilk nesil Galaxy Gear modelinden donanım olarak biraz farklılaşıyor. 1.63 inçlik Super AMOLED ekranda 320x320 piksel çözünürlük sunan cihazlar, 1.2GHz saat hızında çalışan bir işlemciden gücünü alıyor. 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Bluetooth 4.0, 300mAh gücünde batarya şeklinde diğer özelliklere sahip cihazlardan Gear 2 üzerinde 2MP çözünürlükte bir kamera barındırırken, Gear 2 Neo modelinde ise kamera yok.





Bununla birlikte yeni Gear serisinin en önemli farkı batarya sürelerinde ortaya çıkıyor. Önceki model hemen hemen 24 saate kadar kullanım süresi sunarken, yeni nesil Gear serisi yoğun kullanımda 2-3 gün, standart kullanımda ise 6 güne kadar batarya ömrü sunuyor.





Donanım açısından olmasa da özellikle Tizen işletim sistemindeki optimizasyonlar sayesinde Gear modellerinin daha uzun kullanım sürelerine erişebildiği tahmin ediliyor. Böylece Samsung rakiplerinden geride kaldığı kullanım süresi konusunda da önemli bir adım atmış oluyor.

http://www.electronista.com/articles/14/02/23/tizen.powered.galaxy.gear.successors.are.incremental.upgrade/