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Samsung'un yeni akıllı saatleri öncekine oranla daha fazla kullanım süresi sunacak

5 yıl
10,4b
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20
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni akıllı saatleri öncekine oranla daha fazla kullanım süresi sunacak

Samsung'un modern giyilebilir elektronik cihaz pazarına ikinci hamlesi olarak gösterebileceğimiz Gear 2 ve Gear Neo akıllı saatlerini hafta sonunda lanse etmişti. 

Cihazların Galaxy markasını atarak sadece Gear isimlendirmesi ile yola devam ettiği görülürken, işletim sisteminde de radikal bir değişikliğe giden Samsung'un Android yerine Tizen işletim sistemine yer verdiği ortaya çıktı.

Yeni Gear serisi ilk nesil Galaxy Gear modelinden donanım olarak biraz farklılaşıyor. 1.63 inçlik Super AMOLED ekranda 320x320 piksel çözünürlük sunan cihazlar, 1.2GHz saat hızında çalışan bir işlemciden gücünü alıyor. 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Bluetooth 4.0, 300mAh gücünde batarya şeklinde diğer özelliklere sahip cihazlardan Gear 2 üzerinde 2MP çözünürlükte bir kamera barındırırken, Gear 2 Neo modelinde ise kamera yok.

Bununla birlikte yeni Gear serisinin en önemli farkı batarya sürelerinde ortaya çıkıyor. Önceki model hemen hemen 24 saate kadar kullanım süresi sunarken, yeni nesil Gear serisi yoğun kullanımda 2-3 gün, standart kullanımda ise 6 güne kadar batarya ömrü sunuyor. 

Donanım açısından olmasa da özellikle Tizen işletim sistemindeki optimizasyonlar sayesinde Gear modellerinin daha uzun kullanım sürelerine erişebildiği tahmin ediliyor. Böylece Samsung rakiplerinden geride kaldığı kullanım süresi konusunda da önemli bir adım atmış oluyor.  

http://www.electronista.com/articles/14/02/23/tizen.powered.galaxy.gear.successors.are.incremental.upgrade/ Yorum Yaz
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carter 5 yıl en beğenilen
Bence, akıllı saat almak için biraz daha beklenmeli. Akıllı saatlerin şu anki durumu; yeni çıkan bir ilacın piyasaya sürülmeden önce bazı kişiler tarafından denenmesine benziyor.
Bence, akıllı saat almak için biraz daha beklenmeli. Akıllı saatlerin şu anki durumu; yeni çıkan bir ilacın piyasaya sürülmeden önce bazı kişiler tarafından...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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pixelliumdh90 5 yıl
Bundan 3 4 yıl önce bi saatte 24 saat sarj desen adam sana söverdi zaten bi ihtiyacta degil pek artık hergün saatte sarj etcez bunlara göre :(
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat uygun olursa iyi satar
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ardarda45 5 yıl
Bence güzel gibi duruyor da sadece Samsung telefonlarla çalışırsa yemez canım...
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myhotyro 5 yıl
S5 tanıtılalı saatler oldu. Özelliklerini, şeklini begensekte beğenmesekte tanıtıldı. Hala haberi yok. Bu ne ciddiyetsizliktir. Diyecek söz bulamıyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung yıl gear satışlarında rekorları kıracak anlaşılansaat 10 numara olmuş kesinlikle piyasanın altını üstüne getirecekbikere son için çok daha iyi hele işlemci özellikleri kendi işletim sistemi olması da cabası. Hantallık gitmiş. suya dayanıklı batarya iki üç gün en az daha ne olsun yine bir donanım mükemmeli görebiliyorum bu saatte ır Blaster var önünde yani bu da herhangi bir televizyonu uzaktan yönetmenizi sağlayabilecek mükemmel bir kontroldür. yani hem tasarım hem donanım hem de kullanım keyfi bakımından en üste oynayabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim samsung kutlarım bu bakımdan bakalım galaxy s 5in versiyonlarında nasıl bir anlayış sergileyecek
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sniper23 5 yıl
Galaxy S4'ün 2.inci versiyonu gibi S4 almak isteyenler için güzel fırsat .
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Tizeni ilk telefonda kullanıp Avrupa piyasasına sürselerdi daha iyi olurdu
Saati nabız yoklamak için mi piyasaya sürüyorlar yoksa daha iyi pil ömrü sundukları için mi belli değil.
Android e göre az pil tüketmesi avantaj olabilir ama uygulama olayını da göz ardı etmemek gerekir.
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Pi 5 yıl
Yav arkadas saat desen telefonda var. Hadi aksesuar olarak takiyor kimisi. Telefonu heraksam sarj ediyoruz. Isimiz gucumuz kalmadi kolumuzdaki saatide sarj edecez. Yuzyilin gereksiz icatlarindan birisi. Ben raziyim saatimi sarj ederim diyen varmi?
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Guhong01 5 yıl
Bu zaten olması gereken şey, saatte işlemciye kameraya bakılcak hali yok
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aspirin_00 5 yıl
evler şarj santraline döndü
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