Samsung'un yeni dock istasyonu şeklinde ses sistemi ortaya çıktı





Pazara sunduğu akıllı telefonların yanında, bu cihazlarla uyumlu aksesuarlar da tasarlayan Samsung'a ait yeni bir dock istasyonu şeklinde ses sistemi ortaya çıktı.





Ses sistemi, Samsung'un üse seviye kablosuz stereo sistemlerinin aksine, daha genel bir tüketici kitlesini hedefleyen tarzda tasarlanmış. Kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleri sunan sistem 2 adet 3 watt'lık hoparlör bulunduruyor. Tüketiciler ister Bluetooth 3.0 üzerinden cihazlarını istasyona bağlayabilirken, isterlerse 3.5mm stereo girişi de kullanabiliyor. Yuvanın içerisinde konumlanan microUSB portu ise müzik aktaramının yanında cihazın şarj olmasını da sağlıyor.





Dahili bir bataryaya sahip olan sistem bu bakımdan ayrı bir şarj portu da taşıyor.





Ürünün fiyat bilgisi henüz yokken, Samsung'un Ocak ayındaki CES 2013 veya Şubat sonundaki MWC 2013 fuarlarının birisinde resmi lansmanı yapması bekleniyor. Satışa ise tahmini olarak gelecek yılın ilk çeyreğinde başlanacak.

http://www.sammobile.com/2012/12/17/new-audio-docking-station-expected-to-show-up-at-ces-or-mwc/