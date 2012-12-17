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Samsung'un yeni dock istasyonu şeklinde ses sistemi ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Pazara sunduğu akıllı telefonların yanında, bu cihazlarla uyumlu aksesuarlar da tasarlayan Samsung'a ait yeni bir dock istasyonu şeklinde ses sistemi ortaya çıktı.

Ses sistemi, Samsung'un üse seviye kablosuz stereo sistemlerinin aksine, daha genel bir tüketici kitlesini hedefleyen tarzda tasarlanmış. Kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleri sunan sistem 2 adet 3 watt'lık hoparlör bulunduruyor. Tüketiciler ister Bluetooth 3.0 üzerinden cihazlarını istasyona bağlayabilirken, isterlerse 3.5mm stereo girişi de kullanabiliyor. Yuvanın içerisinde konumlanan microUSB portu ise müzik aktaramının yanında cihazın şarj olmasını da sağlıyor.

Dahili bir bataryaya sahip olan sistem bu bakımdan ayrı bir şarj portu da taşıyor.

Ürünün fiyat bilgisi henüz yokken, Samsung'un Ocak ayındaki CES 2013 veya Şubat sonundaki MWC 2013 fuarlarının birisinde resmi lansmanı yapması bekleniyor. Satışa ise tahmini olarak gelecek yılın ilk çeyreğinde başlanacak. 

http://www.sammobile.com/2012/12/17/new-audio-docking-station-expected-to-show-up-at-ces-or-mwc/ Yorum Yaz
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teksalih 6 yıl en beğenilen
kim ne derse desin samsung
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emmrree1990 6 yıl
Nfc uzerinden sarj ve veri aktarimi saglayabilen bir aksesuar olsaydi kesin alirdim.
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bitik. 6 yıl
Hoparlörün önüne telefon koymak ne kadar mantıklı acaba :D
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bsliali 6 yıl
hem şarj hem müzik güzelmiş ancak fiyatı biraz tuzlu olur gibi :) en az 200 civarı olur
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teksalih 6 yıl en beğenilen
kim ne derse desin samsung
basın eksileri görelim
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UzmaN345 6 yıl
Hep iphone olucak helal olsun Samsung...
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