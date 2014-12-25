Samsung'un yeni giriş seviyesi tableti ufukta göründü





Eylül ayından bu yana herhangi bir tablet modeli tanıtmayan ve sessiz kalan Samsung'un CES 2015 fuarında yeni bombalarını patlatması beklenirken, muhtemel üyelerden bir tanesi de kendisini göstermeye başladı.





Zauba nakliyat veritabanı ve Geekbanch testlerinde ortaya çıkan yeni tablet SM-T116 model numarasına sahip. Galaxy Tab 3 Lite modeli T110/T111 model numarasını taşıdığı için bu modelin Galaxy Tab 4 Lite olacağı tahmin ediliyor.





Modele 1.2 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Spradtrum yongaseti gücünü verirken, 1GB RAM mevcut ve Android 4.4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu bakımdan karşımızda giriş seviyesi bir tablet modelinin olması kuvvetli muhtemel.





Samsung'un yeni tablet modelini yine 100$ civarındaki fiyat etiketi ile satışa sunacağı tahmin ediliyor. Modelin beklenen lansman zamanı ise sonraki hafta düzenlenecek olan CES 2015 fuarı.

http://browser.primatelabs.com/geekbench3/1295209