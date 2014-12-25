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Samsung'un yeni giriş seviyesi tableti ufukta göründü

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni giriş seviyesi tableti ufukta göründü

Eylül ayından bu yana herhangi bir tablet modeli tanıtmayan ve sessiz kalan Samsung'un CES 2015 fuarında yeni bombalarını patlatması beklenirken, muhtemel üyelerden bir tanesi de kendisini göstermeye başladı. 

Zauba nakliyat veritabanı ve Geekbanch testlerinde ortaya çıkan yeni tablet SM-T116 model numarasına sahip. Galaxy Tab 3 Lite modeli T110/T111 model numarasını taşıdığı için bu modelin Galaxy Tab 4 Lite olacağı tahmin ediliyor. 

Modele 1.2 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Spradtrum yongaseti gücünü verirken, 1GB RAM mevcut ve Android 4.4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu bakımdan karşımızda giriş seviyesi bir tablet modelinin olması kuvvetli muhtemel. 

Samsung'un yeni tablet modelini yine 100$ civarındaki fiyat etiketi ile satışa sunacağı tahmin ediliyor. Modelin beklenen lansman zamanı ise sonraki hafta düzenlenecek olan CES 2015 fuarı. 

http://browser.primatelabs.com/geekbench3/1295209 Yorum Yaz
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napolyon94 4 yıl
Bi concord degil
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Captain_Ivy 4 yıl

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a_y_k_u_t 4 yıl
Ne kadar cahilce bilgisizce yorumlar var ya. Görseldeki zaten tab3 lite. Ayrıca t
ürkiyede en çok satan tablet modelleri bunlar. Bir de normal sürümünde zaten 1.5 ram var bunda 2 olmasınımı bekliyodunuz. Boş konuşmayın.
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ø 4 yıl
Samsung tablet sektöründe performansa tepki olarak doğmuş.
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Fenomenon 4 yıl
Tab4 7 zaten pahalı değil. Tab3 lite gibi bu da bi işe yaramaz.
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Umutcan 4 yıl
Diğer tab modellerinden ne farkı var şimdi bunun ?
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DaRKFoRCeS 4 yıl
android tablet alınmaz samsung ise hiç alınmaz. project zero nun project kısmı gitmiş zero (0) kısmı kalmış.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Ay hoşt
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osmanalba 4 yıl
Samsung allah aşkına yeter artık bizimle dalga geçtiğin.
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psirik 4 yıl
O değilde android 5 niye vermiyor? Kaç ay var daha?
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volkan_kolay 4 yıl
8" ince çerçeve olsun, 2gb ram olsun, sd800 işlemci olsun, 720p ekran olsun, 5mp kamera olsun al sana giriş seviyesi tablet.. ortalığı tablet çöplüğüne çevirmenin anlamı yok..
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XQS 4 yıl
Concord daha iyi
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Şeker Hapı 4 yıl
O değil de adamlar samsung.com/... note 2 ye 5.0 verecek samsungdan beklenmeyen hareketler gelmeye başladı bu aralar
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