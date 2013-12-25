Samsung'un yeni giyilebilir cihazı Galaxy Band adını taşıyabilir





Samsung'un akıllı saat pazarına ilk adımını attığı ve 800 bin satış rakamını geçtiğini iddia ettiği Galaxy Gear modelinin devamını hazırladığı zaman zaman gündeme gelmekteydi. Son gelen bilgiler daha farklı bir model ile karşılaşacağımızı gösteriyor.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung, yeni ürününü fitness takip cihazı olarak hazırlıyor. Galaxy Band adını alacak olan cihaz S Health uygulaması ile tam bir entegrasyon sağlayacak. Galaxy Band cihazı bileklik tarzında olacak ve herhangi bir ekran bulundurmayacak.





Samsung'un Galaxy S4 ile birlikte tanıttığı S-Band adlı fitness takip kemeri ile benzer olacağı belirtilen cihaz adım sayma, mesafe ölçme, tempo algılama gibi işlemleri hareket takip sensörü sayesinde yerine getirecek. Ayrıca GPS yoluyla hava durumu ve konum da hesaplanabilecek.





Bluetooth 4.0 düşük enerji profili ile Android cihazlara bağlanacak olan cihazın ses ile kontrol edilebileceği tahmin ediliyor. Cihazın beklenen lansman zamanı ise Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliği.

http://www.slashgear.com/samsung-galaxy-band-fitness-tracker-rumored-to-debut-feb-2014-24310018/