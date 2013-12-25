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Samsung'un yeni giyilebilir cihazı Galaxy Band adını taşıyabilir

5 yıl
583
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16
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni giyilebilir cihazı Galaxy Band adını taşıyabilir

Samsung'un akıllı saat pazarına ilk adımını attığı ve 800 bin satış rakamını geçtiğini iddia ettiği Galaxy Gear modelinin devamını hazırladığı zaman zaman gündeme gelmekteydi. Son gelen bilgiler daha farklı bir model ile karşılaşacağımızı gösteriyor. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung, yeni ürününü fitness takip cihazı olarak hazırlıyor. Galaxy Band adını alacak olan cihaz S Health uygulaması ile tam bir entegrasyon sağlayacak. Galaxy Band cihazı bileklik tarzında olacak ve herhangi bir ekran bulundurmayacak. 

Samsung'un Galaxy S4 ile birlikte tanıttığı S-Band adlı fitness takip kemeri ile benzer olacağı belirtilen cihaz adım sayma, mesafe ölçme, tempo algılama gibi işlemleri hareket takip sensörü sayesinde yerine getirecek. Ayrıca GPS yoluyla hava durumu ve konum da hesaplanabilecek.

Bluetooth 4.0 düşük enerji profili ile Android cihazlara bağlanacak olan cihazın ses ile kontrol edilebileceği tahmin ediliyor. Cihazın beklenen lansman zamanı ise Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliği.  

http://www.slashgear.com/samsung-galaxy-band-fitness-tracker-rumored-to-debut-feb-2014-24310018/ Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
bu samsung yakında giydirir bizi abi demedi demeyin

Yanıtla +15
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umutaltdag 5 yıl
Galaxy Boxer'ı bekliyorum.
2 Yanıt Yanıtla +5
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parayban 5 yıl
Galaxy olarak kalmalı bence.
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EmreTheBand 5 yıl
Tukiyeye gelsin ilk alicaklardanim
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muratai 5 yıl
Vidonn X5 çakması bir ürün olmuş. Çinliler Samsungdan önce çıkardı, 37-41 dolar arasıda satılıyor.
Galaxy ismi baymadımı artık? Bu ne lan? Firmanın adını Samsung dan Galaxy ye çevirin olsun bitsin!
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar bu arada boxer esprisi güzeldi. Ancak samsung dediğimiz şirket hakkinda biraz daha fazla bilginiz olsaydi böyle konuşmazdiniz. Şöyle söylemeliyim ki samsung bünyesinde çalıştırdığı elemanlarının % 25 i insanların hayatı daha nasil kolaylaştirilabilir, nasil daha yaşanilabilir hale getirilebilir, bu durumlarin araştirilmasi ve geliştirilimesi üzerine çalisir. Hatta avrupa ülkelerinde anket tarzi etkinliklerle insanlarin istekleri ni öğrenebiliyorlar. Bu gerçekten önemsenecek bir durum bir teknoloji şirketi için. Ve şöyle devam edeyim ki 2014-2015 yılları giyilebilir teknoloji yillari olarak ilan edilebilir ki samsung bu işte gerçekten çok iyi. Saygılarımla. ...
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Legend. 5 yıl
Galaxy ismi artık bıkkınlık getirmedimi. Bence çok eskidi Galaxy ismi reklam Departmanı bunun farkındadır umarım.
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pastadanadam 5 yıl Legend.
Legend.
Galaxy ismi artık bıkkınlık getirmedimi. Bence çok eskidi Galaxy ismi reklam Departmanı bunun farkındadır umarım.

Galaxy ismi markalaşmışken, çoğu insan Samsung'u değil Galaxy ismini biliyorken değiştirsenler mi isimi?
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|erdem| 5 yıl
kalp atışlarını ölçerse ve makul fiyatta olursa alınabilir
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memoseler 5 yıl
Adam yapıyor satıyor. Size laf söylemek düşmez. Eğer Samsung veya diğer şirketlerin yöneticilerine akıl verecek seviyede olsaydınız şuan burada yorum yapıyor olmazdınız.
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frostburn 5 yıl
kosarken sarz da olursa tutulur , belki ;D
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lewent20 5 yıl
Samsung yakında donumuzada el atacak ya hade hayırlısı
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arel.gr 5 yıl
nedense begendim !
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umutaltdag 5 yıl
Galaxy Boxer'ı bekliyorum.
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Psydia 5 yıl umutaltdag
umutaltdag
Galaxy Boxer'ı bekliyorum.

Galaxy boxer mini active s800
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khytr89 5 yıl umutaltdag
umutaltdag
Galaxy Boxer'ı bekliyorum.

Otobusteyim sesli guldum :D neye yarayacak peki :) hani bayan versiyonu yarar da baylarda bir extrasi olmaz :D hem bluetooth zarar verir ona ;)
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