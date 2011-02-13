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Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab II tanıtıldı: Tegra 2 işlemci ve Android 3.0 ile geliyor!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab II tanıtıldı: Tegra 2 işlemci ve Android 3.0 ile geliyor!
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Samsung'un ilk görüntüleri bu sabah ortaya çıkan yeni tableti Galaxy Tab II resmiyet kazandı. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan tablette, Super AMOLED veya AMOLED panel kullanılmadığı belirtiliyor. Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen Samsung Galaxy Tab II için en dikkat çekici detay, işlemci olarak Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanıyor olması. Kendisi de bir işlemci üreticisi olan Samsung'un, Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemci tasarımında gecikmesi ve Tegra 2'nin, Android 3.0 için referans platform kabul edilmesinden dolayı bu yönde bir adım attığı üzerinde duruluyor.

600 gram ağırlığında ve 0.4mm kalınlığında olan Galaxy Tab II, çift kamera ile geliyor. Arkada yer alan LED Flash destekli ana kamera, 8 Megapiksel çözünürlüğünde olup Full HD video kaydı yaparken, görüntülü konuşma için konumlandırılan ön kameranın ise 2MP çözünürlüğünde olduğu ve Google Talk video konuşmaları için konumlandırıldığı belirtiliyor. Tegra 2 platformu sayesinde gelişmiş grafik özellikleri vaad eden ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilen Samsung Galaxy Tab II'nin özellikleri şöyle;

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab II tanıtıldı: Tegra 2 işlemci ve Android 3.0 ile geliyor!
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Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab II tanıtıldı: Tegra 2 işlemci ve Android 3.0 ile geliyor!
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Solda Galaxy Tab II, sağda ise Galaxy Tab

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snomask 8 yıl
Motorola Xoom da Türkiye'ye gelmez ki
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lazloo 8 yıl
Xoom Türkiye ye gelecek diye bir haber vardı. Bu da gelir ama kim bilir fiyatı ne olur.
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ZZ RAT 8 yıl
Bu özelliklere göre motorola Xoom bir gömlek üstün.
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DH Misafiri 8 yıl
spec lerinden ve videosundan gördüğüm kadarı ile HDMI çıkış yok. üzerinde USB de yok. GPS alıcısı da yok. Galaxy Tab da en azından GPS varda araçta kullanıyoruz.
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Father Torque 8 yıl
Exper'in geçen hafta çıkardığı EasyPad'e bir sürü laf söyleyenler bu özellikleri görünce ne diyecekler çok merak ediyorum. GT2'ye gelirsek ilki bile hakettiğinden pahalıydı, bu model daha da pahalı olacaktır. Samsung GT2 gibi çıtayı yükselten modeller yapmasın demiyorum ancak 100 çeşit cep telefonu çıkarmayı bilen bir firmanın iş tablete gelince uygun fiyatlı modeller ortaya koyamaması düşündürücü.
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hartim 8 yıl
özellikleri güzel ama inceleme olmadan konuşmak zor çünkü ilk hayalkırıklığıydı..gerçi xoom u daha çok merak ediyorum.....
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Deumos 8 yıl
Son sürat Samsung Galaxy Tab almak için para biriktirmeye çalışırken bu haber hem sevindirdi hem de üzdü açıkcası . Gerçekten çok güzel gözüküyor , büyük tablet benim için daha iyi umarım işlemcisi kadar diğer donanımları da yeterli olur ve de Apple'ın askine makul bir fiyatta çıkartırlar . Tahminen ne zaman çıkacakmış acaba sanırım daha fiyatı belli değil ayrıca ?
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Python 8 yıl
galaxy tab'e göre gayet başarılı ancak rem boyutu nedir göremedim ?
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Volkanbaba 8 yıl
Gayet güzel.Hele tabdan sonra
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Chaghatai 8 yıl
bu kadar büyük bi tablette 8mp kamerayı kim napsın ? :S
lgyi takdir ettim, onlarınki 3d çekiyor :)
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theyapici 8 yıl
samsung gerçekten her kulvarda ürünü var.ürün intel,n 1024*600 olan atomlu netbokklarını video alanında her türlü harcar.Ama ipade oranla taşınabilirlik için 7'' versiyonu çıksa çok hoş olur
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Ahmet-79 8 yıl
Hakikaten güzel olmuş.
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maestro_34 8 yıl
bu da çok güzel ama 7 inch olanı da olsaydı iyiydi
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