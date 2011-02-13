Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab II tanıtıldı: Tegra 2 işlemci ve Android 3.0 ile geliyor!

Samsung'un ilk görüntüleri bu sabah ortaya çıkan yeni tableti Galaxy Tab II resmiyet kazandı. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan tablette, Super AMOLED veya AMOLED panel kullanılmadığı belirtiliyor. Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen Samsung Galaxy Tab II için en dikkat çekici detay, işlemci olarak Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformunu kullanıyor olması. Kendisi de bir işlemci üreticisi olan Samsung'un, Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli işlemci tasarımında gecikmesi ve Tegra 2'nin, Android 3.0 için referans platform kabul edilmesinden dolayı bu yönde bir adım attığı üzerinde duruluyor.

600 gram ağırlığında ve 0.4mm kalınlığında olan Galaxy Tab II, çift kamera ile geliyor. Arkada yer alan LED Flash destekli ana kamera, 8 Megapiksel çözünürlüğünde olup Full HD video kaydı yaparken, görüntülü konuşma için konumlandırılan ön kameranın ise 2MP çözünürlüğünde olduğu ve Google Talk video konuşmaları için konumlandırıldığı belirtiliyor. Tegra 2 platformu sayesinde gelişmiş grafik özellikleri vaad eden ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilen Samsung Galaxy Tab II'nin özellikleri şöyle;

Solda Galaxy Tab II, sağda ise Galaxy Tab