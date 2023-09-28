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    Starlink Türkiye genel müdürü belli oldu

    Starlink’in Türkiye macerasında yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Aralık 2020’de Türkiye’de faaliyete geçen Starlink Turkey genel müdürünün Kemal Geçer olduğu açıklandı.
    Starlink Türkiye genel müdürü belli oldu Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor. Tesla Model Y’nin ülkemizde ciddi bir rağbet görmesi bir yana tüketiciler uydu tabanlı internet hizmeti Starlink için de heyecanlı bir bekleyiş içinde. Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeden günler sonra Aralık 2020’den beri faaliyette olan Starlink Turkey’in genel müdürü de belli oldu.

    Elon Musk ile Erdoğan’ın 18 Ekim’de yaptığı görüşmenin üstünde birkaç gün geçmişken Musk’un Türkiye’deki şirketlerinden Starlink Turkey’de önemli bir değişiklik yaşandı. Starlink Türkiye Genel Müdürü kim sorusu bu vesileyle kısa süre önce cevaplandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan karara göre Kemal Geçer, Starlink Türkiye genel müdürü oldu.

    Kemal Geçer ismi bir yerden tanıdık geliyor olabilir zira kendisi aynı zamanda Tesla Türkiye’nin genel müdürlüğünü de yürütüyor. Hem Tesla Türkiye hem de Starlink Turkey’in genel müdürlü olan Geçer, Tesla’daki görevinden önce Lufthansa Hava Yolları’nın genel müdürüydü.

    Öte yandan Starlink adım adım Türkiye’deki müşterilerine hizmet vermeye doğru ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SpaceX çatısı altında yaşayan Starlink için gerekli başvurunun yapıldığını ve talebi değerlendirdiklerini açıklamıştı. Ancak an itibariyle Starlink’in Türkiye’de ne zaman veya nasıl hizmet vereceği, fiyatlandırmanın ne olacağı belirsiz durumda. Ancak gelişmeler gösteriyor ki bu soruların cevabı için çok fazla beklemeyeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    3803 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Kemal Geçer, starlink ve
    7 etiket daha spacex elon musk Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Internet Uzay Popüler Bilim
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