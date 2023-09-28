Starlink Türkiye genel müdürü belli oldu

Starlink Türkiye genel müdürü Kemal Geçer oldu
Elon Musk ile Erdoğan’ın 18 Ekim’de yaptığı görüşmenin üstünde birkaç gün geçmişken Musk’un Türkiye’deki şirketlerinden Starlink Turkey’de önemli bir değişiklik yaşandı. Starlink Türkiye Genel Müdürü kim sorusu bu vesileyle kısa süre önce cevaplandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan karara göre Kemal Geçer, Starlink Türkiye genel müdürü oldu.
Kemal Geçer ismi bir yerden tanıdık geliyor olabilir zira kendisi aynı zamanda Tesla Türkiye’nin genel müdürlüğünü de yürütüyor. Hem Tesla Türkiye hem de Starlink Turkey’in genel müdürlü olan Geçer, Tesla’daki görevinden önce Lufthansa Hava Yolları’nın genel müdürüydü.
Öte yandan Starlink adım adım Türkiye’deki müşterilerine hizmet vermeye doğru ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SpaceX çatısı altında yaşayan Starlink için gerekli başvurunun yapıldığını ve talebi değerlendirdiklerini açıklamıştı. Ancak an itibariyle Starlink’in Türkiye’de ne zaman veya nasıl hizmet vereceği, fiyatlandırmanın ne olacağı belirsiz durumda. Ancak gelişmeler gösteriyor ki bu soruların cevabı için çok fazla beklemeyeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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