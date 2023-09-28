Tam Boyutta Gör Elon Musk, Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor. Tesla Model Y’nin ülkemizde ciddi bir rağbet görmesi bir yana tüketiciler uydu tabanlı internet hizmeti Starlink için de heyecanlı bir bekleyiş içinde. Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeden günler sonra Aralık 2020’den beri faaliyette olan Starlink Turkey’in genel müdürü de belli oldu.

Starlink Türkiye genel müdürü Kemal Geçer oldu

Elon Musk ile Erdoğan’ın 18 Ekim’de yaptığı görüşmenin üstünde birkaç gün geçmişken Musk’un Türkiye’deki şirketlerinden Starlink Turkey’de önemli bir değişiklik yaşandı. Starlink Türkiye Genel Müdürü kim sorusu bu vesileyle kısa süre önce cevaplandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan karara göre Kemal Geçer, Starlink Türkiye genel müdürü oldu.

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Kemal Geçer ismi bir yerden tanıdık geliyor olabilir zira kendisi aynı zamanda Tesla Türkiye’nin genel müdürlüğünü de yürütüyor. Hem Tesla Türkiye hem de Starlink Turkey’in genel müdürlü olan Geçer, Tesla’daki görevinden önce Lufthansa Hava Yolları’nın genel müdürüydü.

Öte yandan Starlink adım adım Türkiye’deki müşterilerine hizmet vermeye doğru ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SpaceX çatısı altında yaşayan Starlink için gerekli başvurunun yapıldığını ve talebi değerlendirdiklerini açıklamıştı. Ancak an itibariyle Starlink’in Türkiye’de ne zaman veya nasıl hizmet vereceği, fiyatlandırmanın ne olacağı belirsiz durumda. Ancak gelişmeler gösteriyor ki bu soruların cevabı için çok fazla beklemeyeceğiz.

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Starlink Türkiye genel müdürü belli oldu