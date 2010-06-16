Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Android'li tableti "Galaxy Tape"in bu yaz satışa sunulacağı kesinleşti

8 yıl
11,9b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektronik devi Kore'li Samsung, iPad ile hızlanan tablet piyasasına yaz aylarında yeni bir üye kazandıracağı sonunda kesinlik kazandı. Firmanın mobil iletişim bölümünden sorumlu başkanı JK Shin, Amerika'nın saygın gazetelerinden Wall Street Journal'a verdiği röportajda "Galaxy Tape" adındaki tablet çözümünü en geç üçüncü çeyreğin sonunda satışa sunacaklarını açıkladı.

Sizlere bir süre önce aktardığımız Galaxy Tape'ın özelliklerini kısaca hatırlayalım;

  • 1.2 GHz frekansında çalışan Arm Cortex A8 tabanlı işlemci
  • Android "Froyo" 2.2
  • 7 inç boyutlarında Super Amoled ekran
  • 16GB dahili hafıza, microSDHC girişiyle 32GB'lık ek depolama alanı
  • 4000 mAh'lik pil

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Batuist
super amoled teknolojisi ile bu büyüklükte ekran üretebiliyorlarsa neden monitör üretmiyorlar.. arka aydınlatmaya ihtiyaç duymaması hem enerji tüketimini azaltıyor hemde ekranı daha ince yapıyor. ultra kontrast gibi özelliklerine değinmiyorum bile... Yalnız önemli olan destek veren yazılımlar olacaktır... işlemci güçlü birde güçlü bir gpu eklenirse geniş ekranı ve düşük güç tüketimi ile çok iyi bir oyun konsolu bile olabilir... ipadin sahip olduğu kadar androidinde kendine has avantajları mevcut.. bunu iyi kullanabilirse çok iyi bir çıkış yakalayabilir.. özelliklede 2.2 froyonun flash desteği ile iyi reklam yapacaktır...

Çünkü superamoled monitör yapmak hem maliyet hem de satış aşamasında çok masraflı olacaktır. Oled ekranlar ucuz değiller, teknolojileri gereği belli bir maliyeti getiriyorlar lcd ve benzer ekranlara kıyasla. Dolayısıyla da satılırken de çok yüksek fiyata satılıyorlar maliyeti karşılamak amaçlı, örnek; galax s ve galax sl arasındaki fiyat farkı..tek fark(belirgin tek fark) ekran tipi..monitör boyutlarında bir superamoled ekran üretmek şuan için pek olası değil, ha yapılmadı mı yapıldı hatta samsung yaptı oled saydam monitör laptop için ama prototip olarak kaldı saydığım nedenlerden. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek bana kalırsa, önce maliyeti düşürecekler daha sonra çıkartacaklar piyasaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 8 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exalted_305 8 yıl
7inc samoled... yeni bir goruntuleme devrine girisimizin habercisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 8 yıl
bu yaz gelir bu sonbaharda yazılım desteği kesilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
super amoled teknolojisi ile bu büyüklükte ekran üretebiliyorlarsa neden monitör üretmiyorlar.. arka aydınlatmaya ihtiyaç duymaması hem enerji tüketimini azaltıyor hemde ekranı daha ince yapıyor. ultra kontrast gibi özelliklerine değinmiyorum bile... Yalnız önemli olan destek veren yazılımlar olacaktır... işlemci güçlü birde güçlü bir gpu eklenirse geniş ekranı ve düşük güç tüketimi ile çok iyi bir oyun konsolu bile olabilir... ipadin sahip olduğu kadar androidinde kendine has avantajları mevcut.. bunu iyi kullanabilirse çok iyi bir çıkış yakalayabilir.. özelliklede 2.2 froyo'nun flash desteği ile iyi reklam yapacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exxcrea 8 yıl

Batuist

super amoled teknolojisi ile bu büyüklükte ekran üretebiliyorlarsa neden monitör üretmiyorlar.. arka aydınlatmaya ihtiyaç duymaması hem enerji tüketimini azaltıyor hemde ekranı daha ince yapıyor. ultra kontrast gibi özelliklerine değinmiyorum bile... Yalnız önemli olan destek veren yazılımlar olacaktır... işlemci güçlü birde güçlü bir gpu eklenirse geniş ekranı ve düşük güç tüketimi ile çok iyi bir oyun konsolu bile olabilir... ipadin sahip olduğu kadar androidinde kendine has avantajları mevcut.. bunu iyi kullanabilirse çok iyi bir çıkış yakalayabilir.. özelliklede 2.2 froyo'nun flash desteği ile iyi reklam yapacaktır...

amoled ekranlarin üretilmesi lcd lerden çok daha zor. buyuzden daha çok büyük ekranlarda seri üretime geçemediler. yılsonuna dogru lg nin 20 inç civarında samsungun da 40 inçlik tw cikartıcakları gibi söylemler var ancak fiyatlarda çok pahali olucaktir ilk bikaç sene için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thorismund 8 yıl
Bunlardann bir tane mutlaka alıcam eğer gelirse, ipad kaçınılmaz akımı başlattı özellikleri iyi işçiliği nasıl olcak bakalım, ekranı merak ediyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krandei 8 yıl
Süper amoled ekran=süper ekran
+ düşük enerji tüketimi.

Bir de, 4000 mah pek birşey ifade etmiyor. Önemli olan pil kapasitesinin w/h ile verilmesi, yani 4000mah x voltaj olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11861 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, samsung ve
4 etiket daha iPad tablet android galaxy
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim