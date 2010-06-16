Samsung'un Android'li tableti "Galaxy Tape"in bu yaz satışa sunulacağı kesinleşti

Haber Editörü
Elektronik devi Kore'li Samsung, iPad ile hızlanan tablet piyasasına yaz aylarında yeni bir üye kazandıracağı sonunda kesinlik kazandı. Firmanın mobil iletişim bölümünden sorumlu başkanı JK Shin, Amerika'nın saygın gazetelerinden Wall Street Journal'a verdiği röportajda "Galaxy Tape" adındaki tablet çözümünü en geç üçüncü çeyreğin sonunda satışa sunacaklarını açıkladı.
Sizlere bir süre önce aktardığımız Galaxy Tape'ın özelliklerini kısaca hatırlayalım;
- 1.2 GHz frekansında çalışan Arm Cortex A8 tabanlı işlemci
- Android "Froyo" 2.2
- 7 inç boyutlarında Super Amoled ekran
- 16GB dahili hafıza, microSDHC girişiyle 32GB'lık ek depolama alanı
- 4000 mAh'lik pil
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çünkü superamoled monitör yapmak hem maliyet hem de satış aşamasında çok masraflı olacaktır. Oled ekranlar ucuz değiller, teknolojileri gereği belli bir maliyeti getiriyorlar lcd ve benzer ekranlara kıyasla. Dolayısıyla da satılırken de çok yüksek fiyata satılıyorlar maliyeti karşılamak amaçlı, örnek; galax s ve galax sl arasındaki fiyat farkı..tek fark(belirgin tek fark) ekran tipi..monitör boyutlarında bir superamoled ekran üretmek şuan için pek olası değil, ha yapılmadı mı yapıldı hatta samsung yaptı oled saydam monitör laptop için ama prototip olarak kaldı saydığım nedenlerden. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek bana kalırsa, önce maliyeti düşürecekler daha sonra çıkartacaklar piyasaya.
amoled ekranlarin üretilmesi lcd lerden çok daha zor. buyuzden daha çok büyük ekranlarda seri üretime geçemediler. yılsonuna dogru lg nin 20 inç civarında samsungun da 40 inçlik tw cikartıcakları gibi söylemler var ancak fiyatlarda çok pahali olucaktir ilk bikaç sene için.
Bir de, 4000 mah pek birşey ifade etmiyor. Önemli olan pil kapasitesinin w/h ile verilmesi, yani 4000mah x voltaj olmalı