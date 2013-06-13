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Samyang, 16mm f/2.0 ED AS UMC CS ve 300mm f/6.3 aynalı lens modellerini resmi olarak duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samyang, 16mm f/2.0 ED AS UMC CS ve 300mm f/6.3 aynalı lens modellerini resmi olarak duyurdu
Gün içinde tanıtılan Pentax fotoğraf makineleri ile hareketli saatler yaşayan fotoğraf dünyası, şimdi de Samyang'ın 16mm f/2.0 ED AS UMC CS ve 300mm f/6.3 aynalı lens duyurularına sahne oldu.
Büyük görüntüleme şirketleri için ürettiği fiyat-performans oranı yüksek lensler ile tanıdığımız Samyang'ın duyurduğu 16mm f/2.0 ED AS UMC CS ve 300mm f/6.3 aynalı lens modelleri benzer tasarımsal özelliklere sahipler. Modellerden 16mm f/2.0 ED AS UMC CS manuel netlemeye sahip ultra geniş açı lens, teknik olarak 13 element 11 grup 1 ED optik dizilime, çok katmanlı parlama önleyici UMC kaplamaya ve üst seviye optik kaliteye sahip. APS-C sensöre sahip DSLR ve aynasız fotoğraf makineleri (Canon EF-M, Nikon F, Sony A-E, Pentax K, Fujifilm X, Samsung NX, MFT) için hazırlanan lens, F/2.0 diyafram değeri ile düşük ışık şartlarında kullanıcıya yardımcı olurken, 16mm odak uzaklığı sayesinde de özellikle manzara çekimleri için kullanılabiliyor.
Samyang'ın duyurduğu 300mm f/6.3 manuel netlemeye sahip aynalı lens modeli ise teknik olarak 9 element 6 grup 1 ED optik dizilime, 315 gram ağırlığa ve kompakt boyutlara sahip. Standart lens modellerinin aksine içerisinde mercek yerine aynalar bulunan ve bu şekilde yansıtılarak büyütme sağlanılan lens, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış. Sony E, Fujifilm X, MFT ve Canon M sistemler ile uyumlu olarak çalışabilen 300mm f/6.3, hem şehir hem de doğa fotoğrafçılığı için uygun özellikler sunuyor.
Samyang tarafından duyurulan lenslerden 16mm f/2.0 ED AS UMC CS 657$, 300mm f/6.3 aynalı lens modeli ise 450$ fiyat etiketleriyle Temmuz ayında satışa çıkıyorlar.

http://www.samyang.pl/index.php/en/2013/czerwiec/141-dwanoweobiektywysamyang Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamblue35 5 yıl
Türkiye' de eğer satıcısını bulursan lensleri yurt dışından daha ucuza temin edebiliyorsunuz, ama asıl önemli soru bu lensler Türkiye' ye gelir mi? ve büyük firmalardan uygun fiyata tedarik edbilirmiyiz? fotograf makinaları üreticilerin ürettiği lenslere alternatif olabilir
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