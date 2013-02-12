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Samyang 50mm F/1.2 lens önümüzdeki sene gelebilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samyang 50mm F/1.2 lens önümüzdeki sene gelebilir
Büyük fotoğraf firmaları için ürettiği alternatif kaliteli lensler ile tanınan Samyang'ın, 50mm F/1.2 lensi 2014 yılında gelebilir.
Samyang Asya'nın resmi ortaklarından biri olan Fotogears'ın resmi Facebook sayfasına gelen bir soruya cevap veren yetkililer, Canon, Sony ve Nikon ile uyumlu Samyang 50mm F/1.2 lensin yol haritalarında olduğunu ve belki 2014 yılında piyasaya sunacaklarını açıkladılar.
Güncel ürün gamında 50mm lens bulunmayan firma, daha önce de sorulan bu tarz bir soruya, 50mm lens üzerinde çalıştıklarını bildirmişlerdi. Kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen lensin, önümüzdeki yıl piyasaya çıkmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

http://www.sonyalpharumors.com/samyang-50mm-f1-2-likely-to-come-in-2014/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 6 yıl
yedek batarya hatta grip felan takarsanız pil bitmez samyang çıkarsın Canon da 1.4 ü güncelliyor
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cagataykoroglu 6 yıl
ezimuse
Ekrana alıp 10x büyülterek netlemek daha kolay oluyor. Ufak bir bilgi :)

Pil içinde bir bilgi var mı :)
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ezimuse 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

ezimuse

Ekrana alıp 10x büyülterek netlemek daha kolay oluyor. Ufak bir bilgi :)


Pil içinde bir bilgi var mı :)

Ben sürekli o şekilde kullanmıyorum zaten :) obje çok uzak olmadıktan sonra gözümle netleyebiliyorum
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ezimuse 6 yıl
Ekrana alıp 10x büyülterek netlemek daha kolay oluyor. Ufak bir bilgi :)
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cagataykoroglu 6 yıl
seboist64
Yine manuel olur büyük ihtimal ve 1.2de de netlemek göz işi

Gözde değil artık o kartal beslemek lazım. 1 mm kaçırsan karşıdakinin kulağı net yüzü bulanık oluyor :) 85mm kullanmıştım. Daha doğrusu kullanmayı denedim :) Çok zor hele gözler bozuksa.
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tevfikteo 6 yıl
Yine manuel olur büyük ihtimal ve 1.2'de de netlemek göz işi
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