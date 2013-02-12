Samyang 50mm F/1.2 lens önümüzdeki sene gelebilir









Büyük fotoğraf firmaları için ürettiği alternatif kaliteli lensler ile tanınan Samyang'ın, 50mm F/1.2 lensi 2014 yılında gelebilir.

Samyang Asya'nın resmi ortaklarından biri olan Fotogears'ın resmi Facebook sayfasına gelen bir soruya cevap veren yetkililer, Canon, Sony ve Nikon ile uyumlu Samyang 50mm F/1.2 lensin yol haritalarında olduğunu ve belki 2014 yılında piyasaya sunacaklarını açıkladılar.

Güncel ürün gamında 50mm lens bulunmayan firma, daha önce de sorulan bu tarz bir soruya, 50mm lens üzerinde çalıştıklarını bildirmişlerdi. Kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen lensin, önümüzdeki yıl piyasaya çıkmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

http://www.sonyalpharumors.com/samyang-50mm-f1-2-likely-to-come-in-2014/