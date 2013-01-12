Samyang/Rokinon'un, 50 yada 55mm F/1.4 lens üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

Fiyat-performans oranı yüksek lensleri ile tanınan Samyang/Rokinon'un, 50mm yada 55mm F/1.4 diyafram oranına sahip yeni objektifler için çalıştığı ortaya çıktı.

Büyük fotoğraf firmaları için ürettiği harika lensler ile tanınan Samyang/Rokinon yeni lensler geliştirmeye devam ediyor. Firmanın Facebook hesabı üzerinden bir kullanıcının sorduğu soru ile ortaya çıkan bilgiye göre firmanın, 50mm yada 55mm değerlerinde F/1.4 diyafram oranına sahip bir lens üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Samyang/Rokinon'un bünyesinde bu iki lenste bulunmuyor ve kullanıcılar tarafından uzun zamandır bekleniyordu.

http://photorumors.com/2013/01/11/samyangrokinon-working-on-a-new-50mm-f1-4-lens/