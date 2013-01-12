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Samyang/Rokinon'un, 50 yada 55mm F/1.4 lens üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fiyat-performans oranı yüksek lensleri ile tanınan Samyang/Rokinon'un, 50mm yada 55mm F/1.4 diyafram oranına sahip yeni objektifler için çalıştığı ortaya çıktı.
Büyük fotoğraf firmaları için ürettiği harika lensler ile tanınan Samyang/Rokinon yeni lensler geliştirmeye devam ediyor. Firmanın Facebook hesabı üzerinden bir kullanıcının sorduğu soru ile ortaya çıkan bilgiye göre firmanın, 50mm yada 55mm değerlerinde F/1.4 diyafram oranına sahip bir lens üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Samyang/Rokinon'un bünyesinde bu iki lenste bulunmuyor ve kullanıcılar tarafından uzun zamandır bekleniyordu. 

http://photorumors.com/2013/01/11/samyangrokinon-working-on-a-new-50mm-f1-4-lens/ Yorum Yaz
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CanTnçr 6 yıl
Mpe-65 ayarında Nikon bayonet lens çıkartsınlar bir daha başka markaya bakmam
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V4LKyR 6 yıl
Vay be, elemanın teki resmen Facebook üzerinden dünyaca ünlü koca bir firmayla konuşmuş, üstüne üstlük istek yapmış.
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ayhan_eee 6 yıl
Bence iyi haber.Uygun fiyatla satılırsa tercih edilesi olabilir kalitesine göre
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