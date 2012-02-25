SanDisk 128Gb kapasiteli dünyanın en küçük NAND bellek yongasını üretti

Flash depolama çözümleri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından SanDisk, ABD'de gerçekleştirilen Katı Durum Devreleri Konferansı'nda dünyanın en küçük 128Gb boyutundaki NAND flaş bellek yongasını ürettiğini duyurdu. Yonga firmanın hücre başına 3-bit teknolojisindeki liderliğini devam ettirmesini sağlayacak.

128Gb boyutundaki veri 170mm 2 boyutundaki tek bir plaka üzerinde sığdırılabiliyor. Bu, yaklaşık olarak bir kuruşun kapladığı alandan daha küçük.

Boyutların küçülmesi ise bu bellekleri kullanacak mobil cihazların da daha küçük ve daha performanslı olmasını sağlayacak.

Boyutları 16GB'a denk gelen flaş bellek yongaları firmanın geçtiğimiz yıl üzerinde çalışmaya başladığı 19nm fabrikasyon sürecini kullanıyor. Her bellek hücresine 18MB/s hızında 3 bitlik bilgi yazabilen ve okuyabilen X3 teknolojisinin 5. versiyonu da yongada kullanılan diğer bir özellik. Böylece daha küçük ve daha yoğun NAND flaş bellek yongaları üretmek mümkün oluyor.

Yeni bellek yongası SanDisk ve Toshiba'nın ortaklığında Kaliforniya'daki SanDisk'in Milpitas kampüsünde geliştirildi. 128Gb boyutundaki hücre başına 3-bit teknolojisi ile üretilen flaş bellekleri taşıyan ilk örnek cihazlar şu an test ediliyor ve hacimli üretim başlamış durumda.

SanDisk ayrıca X3 teknolojisini kullanan ve microSD formatına uyumlu 64Gb boyutunda diğer bir bellek yongasını da üretmeye başlayacak.