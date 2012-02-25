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SanDisk 128Gb kapasiteli dünyanın en küçük NAND bellek yongasını üretti

7 yıl
3,5b
1
21
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Flash depolama çözümleri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından SanDisk, ABD'de gerçekleştirilen Katı Durum Devreleri Konferansı'nda dünyanın en küçük 128Gb boyutundaki NAND flaş bellek yongasını ürettiğini duyurdu. Yonga firmanın hücre başına 3-bit teknolojisindeki liderliğini devam ettirmesini sağlayacak.
128Gb boyutundaki veri 170mm2 boyutundaki tek bir plaka üzerinde sığdırılabiliyor. Bu, yaklaşık olarak bir kuruşun kapladığı alandan daha küçük.
Boyutların küçülmesi ise bu bellekleri kullanacak mobil cihazların da daha küçük ve daha performanslı olmasını sağlayacak.
Boyutları 16GB'a denk gelen flaş bellek yongaları firmanın geçtiğimiz yıl üzerinde çalışmaya başladığı 19nm fabrikasyon sürecini kullanıyor. Her bellek hücresine 18MB/s hızında 3 bitlik bilgi yazabilen ve okuyabilen X3 teknolojisinin 5. versiyonu da yongada kullanılan diğer bir özellik. Böylece daha küçük ve daha yoğun NAND flaş bellek yongaları üretmek mümkün oluyor.
Yeni bellek yongası SanDisk ve Toshiba'nın ortaklığında Kaliforniya'daki SanDisk'in Milpitas kampüsünde geliştirildi. 128Gb boyutundaki hücre başına 3-bit teknolojisi ile üretilen flaş bellekleri taşıyan ilk örnek cihazlar şu an test ediliyor ve hacimli üretim başlamış durumda.
SanDisk ayrıca X3 teknolojisini kullanan ve microSD formatına uyumlu 64Gb boyutunda diğer bir bellek yongasını da üretmeye başlayacak.

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Lazeran 7 yıl en beğenilen
sandik ssd pazarinida domine edecek
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berkkarabacak 7 yıl
vay be 10 yıl önce hayal bile edemezdim
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DH Misafiri 7 yıl
Yine bir E.Ç. haberi....
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SEO-Uzmanı 7 yıl
NAND bellek yongalarının üzerine hücresel veri yazma işi için sınırlı bir yazma sayısı söz konusudur.
ram kadar hızlı veya analog HDD kadar güvenlir bir teknoloji değildir
NAND teknolojisi ölü doğmuş bir teknolojidir.
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Fukasaku 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

NAND bellek yongalarının üzerine hücresel veri yazma işi için sınırlı bir yazma sayısı söz konusudur.
ram kadar hızlı veya analog HDD kadar güvenlir bir teknoloji değildir
NAND teknolojisi ölü doğmuş bir teknolojidir.


ama maalesef analog hdd telefonun içine koyucak kadar küçük değildir

hiçbirşeyde ram kadar hızlı yazamaz zaten
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bydvd 7 yıl
yarın bir gün insanlarda çok yer kaplıyor diye bizide bu şekilde küçülmesinler :) :)
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haymatloshan 7 yıl
Peki bu yongaları başka bileşenlere ekleyebilirler mi?O kadarcık yonga 128 GB ise bunlardan onlarca takılır cihaza,depolama alanı konusunda epey ilerleme kaydetmiş olur mobil cihazlar.
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interwap 7 yıl
Yongalar 128 GigaBayt değil 16 GigaBayt. Çünkü 128 GigaBitler.
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Fukasaku 7 yıl interwap
interwap

Yongalar 128 GigaBayt değil 16 GigaBayt. Çünkü 128 GigaBitler.

onu yazarken belirtmesi gerkiyo yazarın işte gb ikisinin yerinede kullanılıyor çünkü
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adilazimdegilx 7 yıl interwap
interwap

Yongalar 128 GigaBayt değil 16 GigaBayt. Çünkü 128 GigaBitler.



Bu ayrıntıyı kaçırmayın. 128Gb=16GB

@Hades
Hayır belirtmesi gerekmiyor, yazı da zaten geçiyor gerçi 16GB'a denk geldiği ama ikisinin de gb ile gösterilmesi çok da anlam ifade etmez. Takip edenlerin bilmesi gereken bir şey.
Gb = Gigabit, GB= Gigabayt
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xLmNt13 7 yıl
:) sandisk yapar.
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mmnder16 7 yıl
sandiskin flash belleğini uzun yıllarca kullanıyorum. o kadar apartmanda, yolda düşürmeme rağmen hala sapasağlam.. hızı da eski teknoloji olmasına rağmen çoğu flash disklere taş çıkartıyor. bu tecrübeme dayanarak ssd'sini sipariş verdim, daha elime geçmedi ama ben eminim ki ssd'si de süperdir. çünkü sandisk nand teknolojisinde yeni bir firma değil.. güvenilir firmalarımızdandır kendisi.
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berkaylive 7 yıl
isyankar_emre
Teknoloji,teknoloji durmadan gelişiyor gelişmeler devam ettikçe bazı ürünler küçülüp bazıları ise büyüyor..Bu ürün bana hıç sıcak gelmedi neden derseniz tamam çok iyi bir ürün ancak bu ürünü neyin içinde kullanacağız? yada kullanacığımız ürün bunu gerektiriyorsa o da demekki o kadar küçük bu kadar küçük olması kullanılabilirliği azaltır tabi bazı amaçlar doğrultusunda çok ama çok iyi bir teknoloji kullanım alanına göre çok farklılıklar gösterir..

Tam olarak ne dediğini kendin anladın mı, çok merak ediyorum :D
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haymatloshan 7 yıl
Daha fazla depolama alanı olarak görülebilir,mobil aletler daha ince olabilecektir,belki bu ilerlemeyle esnek telefonları daha önce görebileceğiz.
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