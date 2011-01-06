SanDisk'ten yüksek performanslı CompactFlash bellek kartı: Extreme Pro

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi SanDisk, yüksek kapasiteli ve yüksek hızlı CompactFlash bellek kartına ihtiyaç duyanlar için özel bir çözümler hazırladı. Extreme Pro olarak isimlendirilen yeni bellek kartı, Power Core kontrol ünitesi ve UDMA-7 ara birimi sayesinde 100MB/saniye yazma hızı sunuyor ve 128GB depolama kapasitesi ile geliyor.

Özellikle profesyonel fotoğrafçılar tarafından kullanılması beklenen ömür boyu garantili Extreme Pro bellek kartının, bu çeyrekte 1500$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.