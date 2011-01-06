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SanDisk'ten yüksek performanslı CompactFlash bellek kartı: Extreme Pro

8 yıl
7,2b
1
10
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi SanDisk, yüksek kapasiteli ve yüksek hızlı CompactFlash bellek kartına ihtiyaç duyanlar için özel bir çözümler hazırladı. Extreme Pro olarak isimlendirilen yeni bellek kartı, Power Core kontrol ünitesi ve UDMA-7 ara birimi sayesinde 100MB/saniye yazma hızı sunuyor ve 128GB depolama kapasitesi ile geliyor.

Özellikle profesyonel fotoğrafçılar tarafından kullanılması beklenen ömür boyu garantili Extreme Pro bellek kartının, bu çeyrekte 1500$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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sabe 8 yıl
Umarım dahada gelişirlerde depolama aygıtlarını geçici hafıza oalrak kullanırız :D
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rog maximus 8 yıl
1500$ !!!!!!!!!!!!!! birde yurt dışı fiyatıdır kesin :/
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skatterbireyin 8 yıl
100mb/s gibi bi değer ne için lazım olucakki ?
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korayus 8 yıl

skatterbireyin

100mb/s gibi bi değer ne için lazım olucakki ?


RAW çekilen her fotoğraf yaklaşık 20MB düzeyine çıkmış durumda. Saniyede 11 kare çekebilen bir fotoğraf makinesi spor müsabakalarında ard arda çekebilmesi için böyle bir karta ihtiyaç var. Makinenin kendi buffer hafızası pahalı ve küçük olduğundan dolayı bu tür hızlı kartlar çok önem taşıyor.
Ayrıca bu kartların kapasite ve hızlarının daha da artması ile hayatımıza yavaş yavaş RAW Video formatı da gelecek ki o zaman devrim olacak
Saygılar...
Koray Üstüner
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BehramX 8 yıl
Bu çeyrekte 1500$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.
Yuh.
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