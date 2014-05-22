Sanal gerçeklik gözlüğü pazarına Samsung da giriyor

Facebook tarafından çok ciddi bir miktara satın alınan Oculus Rift ve Sony'nin Project Morpheus adını verdiği sanal gerçeklik gözlükleri, gelen bilgilere göre oldukça güçlü bir rakip daha kazanıyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung'un mobil bölümü kendi sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışıyor. Yıl sonuna kadar hazır olabileceği belirtilen ürünün, prototip (Şimdilik gücünü mevcut Galaxy telefonlardan alıyor ve son kullanıcıya ulaşacak ürünlerin daha duyurulamamış Galaxy cihazlara dayanacağı belirtiliyor) halinde şimdiden bazı oyun geliştiricilere yollandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Gözlüğün en büyük getirileri arasında çok büyük ekran boyutlarında üst düzey oyun ve film keyfi yaşatabilmesi yer alıyor.

Daha önce bazı bilgileri gelen akıllı gözlük modeli Galaxy Glass'dan farklı bir konuma yerleştirilen Samsung sanal gerçeklik gözlüğünün, özellikle düşük fiyat etiketiyle büyük bir pazar payı toplayabileceği tahmin ediliyor.

http://www.engadget.com/2014/05/22/samsung-vr-headset/#