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Sanal gerçeklik gözlüğü pazarına Samsung da giriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik gözlüğü pazarına Samsung da giriyor
Facebook tarafından çok ciddi bir miktara satın alınan Oculus Rift ve Sony'nin Project Morpheus adını verdiği sanal gerçeklik gözlükleri, gelen bilgilere göre oldukça güçlü bir rakip daha kazanıyor.
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung'un mobil bölümü kendi sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışıyor. Yıl sonuna kadar hazır olabileceği belirtilen ürünün, prototip (Şimdilik gücünü mevcut Galaxy telefonlardan alıyor ve son kullanıcıya ulaşacak ürünlerin daha duyurulamamış Galaxy cihazlara dayanacağı belirtiliyor) halinde şimdiden bazı oyun geliştiricilere yollandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Gözlüğün en büyük getirileri arasında çok büyük ekran boyutlarında üst düzey oyun ve film keyfi yaşatabilmesi yer alıyor. 
Daha önce bazı bilgileri gelen akıllı gözlük modeli Galaxy Glass'dan farklı bir konuma yerleştirilen Samsung sanal gerçeklik gözlüğünün, özellikle düşük fiyat etiketiyle büyük bir pazar payı toplayabileceği tahmin ediliyor.

http://www.engadget.com/2014/05/22/samsung-vr-headset/# Yorum Yaz
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mementopolis 5 yıl en beğenilen
sen hic eksik olma samsung...
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bugatti1907 5 yıl
Leğen gözlük nasıl olur acaba ? Ne yapıp edip leğeni gözlüğe uyarlarlar.
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daysleeperxp 5 yıl
Birşeyi de ilk sen yap be adam. Resmen fikir ve teknoloji hırsızı.
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kahraman0991 5 yıl
Plastik gözlük geliyor desenize..
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fatih-8 5 yıl
Samsung un girmediği bi salı pazarı kaldı
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El_domingo 5 yıl
Cok gec kalınmıs bi iş yakında trend bu olacak, oturma odalarındaki tv lerin yerine bile bu tur cihazlar alacak eger sektorde var olacaklarsa tum tv ureticileri bu sektore girmek zorunda..philips,lg,sharp hatta vestel bile bu işe girer...apple mı steve jobs olsaydı şimdiye kadar coktan bu işe girmişti....
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darkaura 5 yıl
bu is donanimdan ziyade, yazilim ve ekosistem olusturma isi. is cihazi yapmayla bitmiyor. buna uygun oyunlar ve uygulamalarin gelismesi gerekli. bu tip bir yazilim altyapisini hazirlayip, ekosistem olusturabilcek firmalarda belli. sektor patlama yaptiginda samsung sayisiz donanim satabilir ama ekosistemin sahibi olacagine hic ihtimal vermiyorum.
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darkdiva 5 yıl
Samsung hepsinden daha fazla özellikli ve kullanışlı yapar, hepsinden de fazla satar. Bekleyin görün.
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Xloud 5 yıl darkdiva
darkdiva

Samsung hepsinden daha fazla özellikli ve kullanışlı yapar, hepsinden de fazla satar. Bekleyin görün.

Ve en çirkinini ;)
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Tom Hagen 5 yıl
bütün renkleri normalden %200 daha fazla canlılıkla yapay bir şekilde görmeye hazır olun..
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maho2306 5 yıl
Ulan teknoloji sitesinde ne kadar saçma yorumlar yapılıyor. Samsungun her haberine dalga geçen aşağılayan sanki kendisi veya ülkesi daha iyisini yapıyormuş gibi sürekli eleştiren tipler var.

Öncelikle buradaki herkes tüketici ve teknoloji sever bir sektörde ne kadar fazla farklı üretici varsa rekabet o kadar fazla olur ve bu tüketiciye yarar. Hatırlayın 10-15 yıl önce nokianın ne paralara nasıl telefonlar sattığını ayrıca samsung olmasa şu anda emin olun iphoneların fiyatı Türkiye'de 3000 den aşağı olmazdı kamerası hala 3 mp ekranı dandik işlemcisi kötü ram yetersiz olurdu. Adamlar çıtayı yükselttiği için rakipleride mecburen daha iyisini yapmak için çalışıyor. Seversiniz sevmessiniz ama Samsung teknoloji severlere çok faydalı şeyler yaptı burada yaptığı olayda bir kopyalama değil gelişen veya gelişmesi beklenen bir pazara yatırım yapmak. Etrafımdaki iphonecuların çoğu ve büyük ekran kullanan diğer marka sahipleri sabırsızlıkla iphonenun büyük ekranlı telefonunu bekliyor. Sizce samsung note serisini yapmasaydı insanlar büyük ekranın güzelliğini görebilirmiydi ya da iphone kendi doğrularından vazgeçip büyük ekranlı telefon üretirmiydi.
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FERFEROS 5 yıl
Burada Samsung'un taklitçilikle suçlayanlar eminim aynı şeyi Sony, Rift'i kopyaladığında da demiştir. Forumda iki yüzlülük hat saffada.

Geleceği olan bir sektör. Firmaların oturup treni kaçırmalarını mı bekliyorsunuz? Aynısını LG'de, Google'da yapacak.
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Umutcan 5 yıl
Şu vr gözlük olayına da bir standart bulmaları lazım firmalar yine birbirinden bağımsız gidiyor, oyunlar filmler karmakarışık desteklenip -desteklenmeyecek...
Samsung Sony gibi firmaların oculus'ü kopyaladığını da pek düşünmüyorum, sonuçta 3d tv zamanında da birebir aynı aktif gözlük teknolojisi ile tüm firmalar 3d tv üretti.
Oculus'e kalsak bu teknoloji hala pazara sunulamayacaktı çok yavaş gidiyorlar, bu büyük firmalar bu teknolojinin gelişip kullanılabilir olmasını hızlandıracak ve yaygınlaştıracak diye düşünüyorum.
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Scavenger Of Human Sorrow 5 yıl
Samsung o eski çin malı dediğimiz telefonları geçti 0 arge Full çalıntı kaliteyi düşürüp fiyatı yükselten bol reklam ile satış hileleri ile adi satış yapan firma.. Borç içinde bat emi zamzung

Apple, Sony çakması zamzung
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SteveMeade 5 yıl
Yine başlamış benim telefonum daha güzel muhabbeti
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VlknFX 5 yıl
Pazarın suyu çıkacak demek ki :)
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