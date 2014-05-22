Sanal gerçeklik gözlüğü pazarına Samsung da giriyor

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Facebook tarafından çok ciddi bir miktara satın alınan Oculus Rift ve Sony'nin Project Morpheus adını verdiği sanal gerçeklik gözlükleri, gelen bilgilere göre oldukça güçlü bir rakip daha kazanıyor.
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung'un mobil bölümü kendi sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışıyor. Yıl sonuna kadar hazır olabileceği belirtilen ürünün, prototip (Şimdilik gücünü mevcut Galaxy telefonlardan alıyor ve son kullanıcıya ulaşacak ürünlerin daha duyurulamamış Galaxy cihazlara dayanacağı belirtiliyor) halinde şimdiden bazı oyun geliştiricilere yollandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Gözlüğün en büyük getirileri arasında çok büyük ekran boyutlarında üst düzey oyun ve film keyfi yaşatabilmesi yer alıyor.
Daha önce bazı bilgileri gelen akıllı gözlük modeli Galaxy Glass'dan farklı bir konuma yerleştirilen Samsung sanal gerçeklik gözlüğünün, özellikle düşük fiyat etiketiyle büyük bir pazar payı toplayabileceği tahmin ediliyor.
http://www.engadget.com/2014/05/22/samsung-vr-headset/# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ve en çirkinini ;)
Öncelikle buradaki herkes tüketici ve teknoloji sever bir sektörde ne kadar fazla farklı üretici varsa rekabet o kadar fazla olur ve bu tüketiciye yarar. Hatırlayın 10-15 yıl önce nokianın ne paralara nasıl telefonlar sattığını ayrıca samsung olmasa şu anda emin olun iphoneların fiyatı Türkiye'de 3000 den aşağı olmazdı kamerası hala 3 mp ekranı dandik işlemcisi kötü ram yetersiz olurdu. Adamlar çıtayı yükselttiği için rakipleride mecburen daha iyisini yapmak için çalışıyor. Seversiniz sevmessiniz ama Samsung teknoloji severlere çok faydalı şeyler yaptı burada yaptığı olayda bir kopyalama değil gelişen veya gelişmesi beklenen bir pazara yatırım yapmak. Etrafımdaki iphonecuların çoğu ve büyük ekran kullanan diğer marka sahipleri sabırsızlıkla iphonenun büyük ekranlı telefonunu bekliyor. Sizce samsung note serisini yapmasaydı insanlar büyük ekranın güzelliğini görebilirmiydi ya da iphone kendi doğrularından vazgeçip büyük ekranlı telefon üretirmiydi.
Geleceği olan bir sektör. Firmaların oturup treni kaçırmalarını mı bekliyorsunuz? Aynısını LG'de, Google'da yapacak.
Samsung Sony gibi firmaların oculus'ü kopyaladığını da pek düşünmüyorum, sonuçta 3d tv zamanında da birebir aynı aktif gözlük teknolojisi ile tüm firmalar 3d tv üretti.
Oculus'e kalsak bu teknoloji hala pazara sunulamayacaktı çok yavaş gidiyorlar, bu büyük firmalar bu teknolojinin gelişip kullanılabilir olmasını hızlandıracak ve yaygınlaştıracak diye düşünüyorum.
Apple, Sony çakması zamzung
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