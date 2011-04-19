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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sandy Bridge işlemcili, Thunderbolt'lu iMac'ler yolda

8 yıl
9,7b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Sandy Bridge işlemcili, Thunderbolt'lu iMac'ler yolda
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Sıkı takipçilerimiz hatırlayacaktır; iPad 2'den önce iPad'in stoklarında; yeni nesil Thunderbolt'lu Macbook Pro'lar öncesinde de bir önceki nesil Macbook Pro'nun stoklarında sıkıntı yaşanmaya başlamıştı. Dolayısıyla, bir ürünün stoklarında sıkıntı başgöstermesi, o ürünün yaşam döngüsünü tamamlamak üzere olduğunun habercisi olduğu anlamına geldiğini hep birlikte görüyoruz.

Haberimize geçmişten örnek vererek başlamamızın nedeni ise yeni bir stok sıkıntısının başlaması ve bu durumun yeni bir ürüne gebe olduğunu anlatmak istememiz. Mac dünyasının önemli bloglarından 9to5Mac'in konuyla ilgili üç farklı kaynağından aldığı bilgiye göre iPad, Macbook Pro'dan sonra Apple'ın 266 gün önce yenilediği iMac'lerin stoklarında da dünya genelinde sıkıntı başladı.

Sandy Bridge işlemcili, Thunderbolt'lu iMac'ler yolda
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Kaynaklardan birinin 9to5Mac'e gönderdiği ekran görüntüsünde 4 farklı iMac'in stoklarında sıkıntı başladığı ve stokların yenilenme tarihinin belirsiz olduğu görülüyor.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz ay içinde CNet'den Brian Tong; kendi kaynaklarından aldığı duyumları Twitter üzerinden paylaşmış; yeni nesil Sandy Bridge işlemcili ve Thunderbolt'lu iMac'lerin Nisan sonu veya Mayıs'ın ilk haftasında Amerika'da satışa sunulacağını iddia etmişti.


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devrimdoga 8 yıl
Sanırım Apple fan ı herkesi eksilemiş
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Cem 8 yıl
airbook lardaki güncellemeyi merak ediyorum daha ince yapabileceklermi.
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MUSTAFA-023 8 yıl
vayyyyy vayyy çantaya bakk
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ArdilesS 8 yıl
gelsinler bakalim, ortalik biraz senlensin :)
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DH Misafiri 8 yıl
ekran özellikleri ve üreticisi hakkında bilgi verebilirmisiniz merek ettimde.
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bbuzol 8 yıl
Macbookprolarda kasayi ellemiyen apple imaclerdede degisik yapmaz bence.
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kımyasal 8 yıl
bu ne arkadas ya aplleye acakıp kıl kaptım cok satıyor kıskandım dırek cepe almam gerek :D
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tanriseven 8 yıl
Ekran boyutlarında bir değişme yok sanırım?
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