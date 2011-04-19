Sandy Bridge işlemcili, Thunderbolt'lu iMac'ler yolda

Sıkı takipçilerimiz hatırlayacaktır; iPad 2'den önce iPad'in stoklarında; yeni nesil Thunderbolt'lu Macbook Pro'lar öncesinde de bir önceki nesil Macbook Pro'nun stoklarında sıkıntı yaşanmaya başlamıştı. Dolayısıyla, bir ürünün stoklarında sıkıntı başgöstermesi, o ürünün yaşam döngüsünü tamamlamak üzere olduğunun habercisi olduğu anlamına geldiğini hep birlikte görüyoruz.

Haberimize geçmişten örnek vererek başlamamızın nedeni ise yeni bir stok sıkıntısının başlaması ve bu durumun yeni bir ürüne gebe olduğunu anlatmak istememiz. Mac dünyasının önemli bloglarından 9to5Mac'in konuyla ilgili üç farklı kaynağından aldığı bilgiye göre iPad, Macbook Pro'dan sonra Apple'ın 266 gün önce yenilediği iMac'lerin stoklarında da dünya genelinde sıkıntı başladı.

Kaynaklardan birinin 9to5Mac'e gönderdiği ekran görüntüsünde 4 farklı iMac'in stoklarında sıkıntı başladığı ve stokların yenilenme tarihinin belirsiz olduğu görülüyor.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz ay içinde CNet'den Brian Tong; kendi kaynaklarından aldığı duyumları Twitter üzerinden paylaşmış; yeni nesil Sandy Bridge işlemcili ve Thunderbolt'lu iMac'lerin Nisan sonu veya Mayıs'ın ilk haftasında Amerika'da satışa sunulacağını iddia etmişti.