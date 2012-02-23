Şangay mahkemesi Proview firmasının talebini reddetti, iPad satışları devam edecek

Geçtiğimiz hafta iPad isminin kullanım hakkının kendisinde olduğunu belirterek Apple'ın iPad ürününe karşı dava açan Çinli Proview Technology firması, mahkemenin ara karar alarak ürünlerin ülkedeki satışına yasak getirmesine sebep olmuştu. Yasak sebebiyle pek çok mağazada iPad'lerin toplatılmasına başlanmıştı.

Ancak Guangdong şehrinde alınan bu karar sonrasında Şangay kentindeki halk mahkemesi Proview'in yasak talebini yeniden değerlendirdi ve satış yasağı gerektirecek yeterli delil olmadığına karar verdi.

Xinmin sitesinin haberine göre yasak nedeniyle mağazaların bir süredir kasa arkası satış yolunu seçtiği iPad modellerinin yeniden raflara çıkması için herhangi bir engel kalmadı. Ancak Gunangdong şehrinde devam eden davada çıkacak bir aleyhte kararla tabletlerin satışına yeniden yasak gelebilir.

