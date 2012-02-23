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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Şangay mahkemesi Proview firmasının talebini reddetti, iPad satışları devam edecek

7 yıl
2,3b
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10
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta iPad isminin kullanım hakkının kendisinde olduğunu belirterek Apple'ın iPad ürününe karşı dava açan Çinli Proview Technology firması, mahkemenin ara karar alarak ürünlerin ülkedeki satışına yasak getirmesine sebep olmuştu. Yasak sebebiyle pek çok mağazada iPad'lerin toplatılmasına başlanmıştı.
Ancak Guangdong şehrinde alınan bu karar sonrasında Şangay kentindeki halk mahkemesi Proview'in yasak talebini yeniden değerlendirdi ve satış yasağı gerektirecek yeterli delil olmadığına karar verdi.
Xinmin sitesinin haberine göre yasak nedeniyle mağazaların bir süredir kasa arkası satış yolunu seçtiği iPad modellerinin yeniden raflara çıkması için herhangi bir engel kalmadı. Ancak Gunangdong şehrinde devam eden davada çıkacak bir aleyhte kararla tabletlerin satışına yeniden yasak gelebilir.
 

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DH Misafiri 7 yıl
Gücü olan alır satın alabileceksen alacaksın. Buda bir strateji aldıysada zorla almamış ya parasıyla almış mahkemeyi :) Şimdi hanginiz almazdı diyeceğim ama o mevkide o güçte olmadan net cevaplar gelmeyecektir.
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alpa07 7 yıl
Mahkemeyi kaça satın aldı acaba
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erci501 7 yıl
herkesin bi fiyatı vardır. şangay mahkemesinin bile :)
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panelci 7 yıl erci501
erci501
herkesin bi fiyatı vardır. şangay mahkemesinin bile :)


Apple şangayı bile alır diyosun yani..
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E_Aydin35 7 yıl
Apple bırakırmı.:) Bunada kesin bir karar çıksa iyi olur değiştirebilirmiş bune ya:) Piyasaya sür..Piyasadan çek,sür ,çek..
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OverClocK1ng 7 yıl
Apple para yedirmiştir. İşte her şey gün gibi ortada. Proview adlı firma bundan yıllar önce ipad adlı bir ürünü hem lisanslamış hem de çıkartmış. Bunun dahası var mı? Mahkeme resmen sanki Apple'ın adamı gibi davranmış. Herşey ortada...
Apple Fanboylar. Basın eksileri. Ne de olsa:
"Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar..."
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slayshot 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Apple para yedirmiştir. İşte her şey gün gibi ortada. Proview adlı firma bundan yıllar önce ipad adlı bir ürünü hem lisanslamış hem de çıkartmış. Bunun dahası var mı? Mahkeme resmen sanki Apple'ın adamı gibi davranmış. Herşey ortada...
Apple Fanboylar. Basın eksileri. Ne de olsa:
"Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar..."

mahkeme kararinda bizim bakkalin rolu cok buyuk :) - nasil bi zihniyet bu arkadas ?
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Guest-F8946C419 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Apple para yedirmiştir. İşte her şey gün gibi ortada. Proview adlı firma bundan yıllar önce ipad adlı bir ürünü hem lisanslamış hem de çıkartmış. Bunun dahası var mı? Mahkeme resmen sanki Apple'ın adamı gibi davranmış. Herşey ortada...

Apple Fanboylar. Basın eksileri. Ne de olsa:
"Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar..."

Apple şike yapmış Silikon vadisi liginden düşürelim mi panpa?
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teramit 7 yıl
ileri geri oynayarak zaten pik yapmış apple haberlerine yağ sürdünüz çinliler 50 dolara mal ürettiğiniz ipadi 400 dolara alıp bunu kutlarsınız artık !
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desert_rain 7 yıl teramit
teramit

ileri geri oynayarak zaten pik yapmış apple haberlerine yağ sürdünüz çinliler 50 dolara mal ürettiğiniz ipadi 400 dolara alıp bunu kutlarsınız artık !

Proview para almaya çalışıyor apple'dan. Adamların apple'ı baltalamak gibi bir niyeti yok ki, tüh apple a yağ sürdük desinler. Bu adamlar senin gibi apple ın gerilemesini istediklerinden uğraşmıyorlar. Hakları olan ya da hakları olmayan isim hakkı parasını almaya çalışıyolar.

Ayrıca biz montajladık bizde ucuz olacak mantığı nedir? Ucuz üretme o zaman, apple gidip brezilya'da montajlar fabrikasyon ücreti artarsa.
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