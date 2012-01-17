Sapphire EDGE HD3 nettop, AMD Fusion E-450 işlemci ile geliyor

Ekran kartı üreticisi Sapphire, medya bilgisayarlarına yönelik yatırımlarını arttırıyor. Edge serisi altında sunduğu medya bilgisayarlarında farklı donanım özelliklerine yer veren Sapphire, serinin en yeni üyesi olan EDGE HD3'ü Şubat ayında kullanıma sunacak.

Tasarım olarak EDGE ailesinin karakteristik özelliklerini koruyan yeni sistem, asıl farkını sahip olduğu platform ile ortaya koyuyor ve AMD'nin düşük güç tüketimli en güçlü Fusion işlemcisi olan 1.65GHz hızındaki çift çekirdekli Fusion E-450 işlemcisinden alıyor.

Bobcat mimarisini temel alan ve Radeon HD 6320 entegre grafik birimi ile gelen Fusion E-450 işlemcisi ile bu segmentin standartları düşünüldüğünde yüksek çoklu ortam deneyimi vaad eden sistem, Full HD videoları akıcı bir şekilde oynatabilirken, DirectX 11 desteği de sunuyor.

Depolama sürücüsü olarak 320GB kapasiteli diske ve 4GB DDR3 sistem belleğine yer verilen mini bilgisayarda, kablosuz internet için yerleşik WiFi özelliği de bulunuyor. Gelen bilgilere göre güç tüketiminin 30 Watt'ın altında olması beklenen sistemde görüntü aktarımı için VGA ve HDMI portları kullanılırken kablolu internet bağlantısı için Ethernet te bulunuyor.

Sapphire EDGE HD3'ün yukarıda da belirttiğimiz gibi Şubat ayı içeriisnde 300 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor. EDGE ailesinin güncel üyesi olan HD2 ise Intel'in Atom D525 işlemcisini ve Nvidia'nın ikinci nesil ION grafik birimini kullanıyor.