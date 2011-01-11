Sapphire, Intel'in Core i7 işlemcileri için X58 çipsetli anakart hazırladı

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformunu kullanan Mini-ITX anakartını sergileyen Sapphire, anakart gamını hızlı bir şekilde büyütmeye hazırlanıyor. Bu hedefi doğrultusunda Intel işlemciler için de anakartlar hazırlamaya başlayan Sapphire, X58 çipsetli yeni modelini duyurdu. LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için hazırlanan Pure Black X58 isimli yeni anakart, altı adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor. Siyah renkli baskılı devre üzerinde katı kapasitörlerle donatılan anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile SLI ve Crossfire X teknolojilerine destek sunuyor.

Sapphire'in, yüksek performanslı Intel işlemciler için hazırladığı ilk anakart olan Pure Black X58, yeni nesil teknolojilere de destek sunuyor zira kart üzerinde iki adet SATA-III ve iki adet te USB 3.0 portuna yer veriliyor. Bu önemli çünkü Intel'in X58+ICH10R yonga seti, SATA-III ve USB 3.0 teknolojilerine doğal destek sunmuyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve debug LED, voltaj okuma noktaları ile kart üstü güç, reset ve clear cmos butonlarına yer veriliyor. Sapphire tarafından yakında satışa sunulması beklenen X58 çipsetli Pure Black X58'in fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.