Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire, Intel'in Core i7 işlemcileri için X58 çipsetli anakart hazırladı

8 yıl
10,2b
1
6
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sapphire, Intel'in Core i7 işlemcileri için X58 çipsetli anakart hazırladı
Tam Boyutta Gör

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformunu kullanan Mini-ITX anakartını sergileyen Sapphire, anakart gamını hızlı bir şekilde büyütmeye hazırlanıyor. Bu hedefi doğrultusunda Intel işlemciler için de anakartlar hazırlamaya başlayan Sapphire, X58 çipsetli yeni modelini duyurdu. LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için hazırlanan Pure Black X58 isimli yeni anakart, altı adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor. Siyah renkli baskılı devre üzerinde katı kapasitörlerle donatılan anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile SLI ve Crossfire X teknolojilerine destek sunuyor.

Sapphire'in, yüksek performanslı Intel işlemciler için hazırladığı ilk anakart olan Pure Black X58, yeni nesil teknolojilere de destek sunuyor zira kart üzerinde iki adet SATA-III ve iki adet te USB 3.0 portuna yer veriliyor. Bu önemli çünkü Intel'in X58+ICH10R yonga seti, SATA-III ve USB 3.0 teknolojilerine doğal destek sunmuyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve debug LED, voltaj okuma noktaları ile kart üstü güç, reset ve clear cmos butonlarına yer veriliyor. Sapphire tarafından yakında satışa sunulması beklenen X58 çipsetli Pure Black X58'in fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.

Sapphire, Intel'in Core i7 işlemcileri için X58 çipsetli anakart hazırladı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
sli destegi var yazmisiniz ama ben aldim sli destegi yokmus bunda yoksa benmi göremiyorum!!!???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trooper27 8 yıl
bu sandybridge leri fsb yüzünden sevmedim zaten k olmayanı alacak oc cu yok
i7 970 e indirim isitiyoruz vede x 58 ölmesin istiyoruz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alish 8 yıl
8 pinli güç girişini taktıktan sonra geri nasıl çıkartacaksın ? :) insanı zora sokan bir dizayn.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 8 yıl
Ben hala AMD ile partner olan bir firmanın INTEL ürünleri üretmesini hatretle karşılıyorum :??????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 yıl
sapphireden böle bi anakart beklemezdim gerçekten güzel olmuş katı kapasitöre yeni geçti sanırım :)
Ama bi sorun var artık x68 devri başlıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
renk uyumu güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare 8 yıl MSI H67MA-E45 Anakart Fiyat / Performans odaklı etkili çözüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim