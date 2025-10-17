Intel, 13. ve 14. nesil işlemcilerinin fiyatlarını arttırıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son raporlara göre Intel, 13. nesil Raptor Lake ve 14. nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerinin fiyatlarını yaklaşık %10 oranında arttırdı. Bu artışın ABD pazarında geçerli olduğu belirtilse de, uluslararası pazarlarda fiyat artışı %20’ye kadar ulaşmış durumda. İlk haberler fiyat yükselişinin yalnızca Raptor Lake serisini kapsadığını öne sürse de, 12. nesil Alder Lake işlemciler de bu zamdan etkileniyor.

Kore ve Japonya'da fiyat artışları bildiriliyor

Kore’nin popüler fiyat karşılaştırma sitesi Danawa verilerine göre, Core i3-14100F modelinin fiyatı Eylül sonundan Ekim ortasına kadar %15 arttı. Benzer şekilde Core i5-14600KF’de %13, Core i5-12400F’te %11, Core i5-14400F’te ise %6’lık bir yükseliş gözlendi.

Japonya pazarında da benzer bir tablo var. GAZ:Log sitesine göre Core i3-14100 modelinde %10, Core i3-14100F’te ise %2,6 oranında artış yaşandı. Orta segmentteki Core i5-14400 ve Core i5-14400F modellerinin fiyatları ise sırasıyla %20 ve %11 yükseldi. Üst segmentteki Core i7 ve Core i9 serilerinde ise değişimler daha sınırlı, ortalama %5 civarında.

Arrow Lake kod adlı Core Ultra 200S işlemcileri piyasada yerini almış olsa da, birçok kullanıcı hala önceki nesil işlemcilere yöneliyor. Bunun nedeni, Arrow Lake’in hem yüksek fiyatı hem de beklentilerin altında kalan performansı. Intel’in yeni seride yapay zeka vurgusuna ağırlık vermesi, birçok kullanıcı için yükseltme gerekçesi olarak yeterli görülmüyor.

Intel kâr marjını arttırmak istiyor

Alder Lake ve Raptor Lake serilerinde fiyat artışı, Intel’in kâr marjlarını artırmak için attığı stratejik bir adım gibi görünüyor. Bu işlemciler artık olgunlaşmış olan Intel 7 üretim süreci ile üretiliyor. Buna karşın, Arrow Lake çiplerinde TSMC’nin üretim tesisleri kullanıldığı için fiyat konusunda Intel’in esnekliği daha sınırlı. Bu nedenle şirket, yeni nesil işlemcilerin fiyatlarını düşürmek yerine kendi tesislerinde ürettiği işlemcilerin fiyatlarını artırmayı tercih ediyor.

Fiyat artışı tüm ürün gamına yayılmış değil; Intel özellikle en çok satan orta seviye modeller olan Core i5-14400 ve Core i3-14100F gibi işlemcilere odaklanmış durumda. Çünkü bu modeller, satış hacminin büyük bölümünü oluşturuyor ve şirket için en fazla gelir sağlayan segmenti temsil ediyor.

