Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, 13. ve 14. nesil işlemcilerinin fiyatlarını arttırıyor

    Intel, yurt dışında 13. nesil Raptor Lake ve 14. nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerinin fiyatlarını %10 oranında arttırdı. Hatta 12. nesil Alder Lake CPU'ların da zamdan etkilendiği belirtiliyor.

    Intel, 13. ve 14. nesil işlemcilerinin fiyatlarını arttırıyor Tam Boyutta Gör
    Son raporlara göre Intel, 13. nesil Raptor Lake ve 14. nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerinin fiyatlarını yaklaşık %10 oranında arttırdı. Bu artışın ABD pazarında geçerli olduğu belirtilse de, uluslararası pazarlarda fiyat artışı %20’ye kadar ulaşmış durumda. İlk haberler fiyat yükselişinin yalnızca Raptor Lake serisini kapsadığını öne sürse de, 12. nesil Alder Lake işlemciler de bu zamdan etkileniyor.

    Kore ve Japonya'da fiyat artışları bildiriliyor

    Kore’nin popüler fiyat karşılaştırma sitesi Danawa verilerine göre, Core i3-14100F modelinin fiyatı Eylül sonundan Ekim ortasına kadar %15 arttı. Benzer şekilde Core i5-14600KF’de %13, Core i5-12400F’te %11, Core i5-14400F’te ise %6’lık bir yükseliş gözlendi.

    Japonya pazarında da benzer bir tablo var. GAZ:Log sitesine göre Core i3-14100 modelinde %10, Core i3-14100F’te ise %2,6 oranında artış yaşandı. Orta segmentteki Core i5-14400 ve Core i5-14400F modellerinin fiyatları ise sırasıyla %20 ve %11 yükseldi. Üst segmentteki Core i7 ve Core i9 serilerinde ise değişimler daha sınırlı, ortalama %5 civarında.

    Arrow Lake kod adlı Core Ultra 200S işlemcileri piyasada yerini almış olsa da, birçok kullanıcı hala önceki nesil işlemcilere yöneliyor. Bunun nedeni, Arrow Lake’in hem yüksek fiyatı hem de beklentilerin altında kalan performansı. Intel’in yeni seride yapay zeka vurgusuna ağırlık vermesi, birçok kullanıcı için yükseltme gerekçesi olarak yeterli görülmüyor.

    Intel kâr marjını arttırmak istiyor

    Alder Lake ve Raptor Lake serilerinde fiyat artışı, Intel’in kâr marjlarını artırmak için attığı stratejik bir adım gibi görünüyor. Bu işlemciler artık olgunlaşmış olan Intel 7 üretim süreci ile üretiliyor. Buna karşın, Arrow Lake çiplerinde TSMC’nin üretim tesisleri kullanıldığı için fiyat konusunda Intel’in esnekliği daha sınırlı. Bu nedenle şirket, yeni nesil işlemcilerin fiyatlarını düşürmek yerine kendi tesislerinde ürettiği işlemcilerin fiyatlarını artırmayı tercih ediyor.

    Fiyat artışı tüm ürün gamına yayılmış değil; Intel özellikle en çok satan orta seviye modeller olan Core i5-14400 ve Core i3-14100F gibi işlemcilere odaklanmış durumda. Çünkü bu modeller, satış hacminin büyük bölümünü oluşturuyor ve şirket için en fazla gelir sağlayan segmenti temsil ediyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/multiple-generations-of-intels-modern-chips-see-price-hikes-up-to-20-percent-overseas-foreign-markets-are-feeling-the-pinch-on-12th-13th-and-14th-gen-chips https://gazlog.com/entry/raptorlake-cpu-sales-price-up/ https://x.com/harukaze5719/status/1978465370370662758
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    K
    koçari 19 saat önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kemik gözlük çerçevesi beyazlaması nasıl geçer samsung galaxy folder 2 türkiye ayakkabı boyası ile torpido boyama karınca yumurtası nerede bulunur ya vedud

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum