Sapphire'den Radeon HD 6700 serisi 7 yeni ekran kartı

Sadece AMD tabanlı ekran kartları sunan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Sapphire, Radeon HD 6700 serisini temel alan 7 yeni ekran kartı hazırladı. Dördü Radeon HD 6770, üçü ise Radeon HD 6750 tabanlı olan DirectX 11 destekli ekran kartlarının beş tanesi fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

Sapphire'in Radeon HD 6770 tabanlı ürün gamında, 512MB ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ve standart hızlarda çalışan modeller bulunuyor. Aynı zamanda geniş bağlantı özellikleriyle öne çıkan 1GB GDDR5 bellekli Flex Edition modeli ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Vapor-X modeli de Sapphire'in sunduğu çözümler arasında yer alıyor. Juniper XT GPU'sundan güç alan Radeon HD 6770 tabanlı modellerde, 800x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine yer veriliyor. Sapphire'in standart hızlarda çalışan Radeon HD 6770 modelleri 850MHz GPU hızında görev yaparken, hız aşırtmalı Vapor-X tasarımı ise 860MHz'De çalışıyor. Radeon HD 6770 Flex Edition modeli ise belirttiğimiz gibi bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor ve üç adet DVI konnektörü ile DisplayPort veya aktif adaptör gerektirmeden Eyefinity desteği sunabiliyor.

Sapphire'in Radeon HD 6750 tabanlı modelleri de benzer ekilde 512MB ve 1GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Vapor-X serisi hız aşırtmalı modelin de sunulduğu ürün gamı içerisindeki her üç model de 4600MHz bellek hızında görev yaparken, GPU hızı standart modellerde 700MHz, Vapor-X tasarımında ise 710MHz olarak belirlenmiş. Juniper GPU'sunu kullandıkları için performans olarak HD 5700 serisi ile büyük oranda benzer olan kartların yakında satışa sunulmaları bekleniyor.