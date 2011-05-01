Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire'den Radeon HD 6700 serisi 7 yeni ekran kartı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,4b
1
11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sapphire'den Radeon HD 6700 serisi 7 yeni ekran kartı
Tam Boyutta Gör

Sadece AMD tabanlı ekran kartları sunan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Sapphire, Radeon HD 6700 serisini temel alan 7 yeni ekran kartı hazırladı. Dördü Radeon HD 6770, üçü ise Radeon HD 6750 tabanlı olan DirectX 11 destekli ekran kartlarının beş tanesi fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

Sapphire'in Radeon HD 6770 tabanlı ürün gamında, 512MB ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ve standart hızlarda çalışan modeller bulunuyor. Aynı zamanda geniş bağlantı özellikleriyle öne çıkan 1GB GDDR5 bellekli Flex Edition modeli ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Vapor-X modeli de Sapphire'in sunduğu çözümler arasında yer alıyor. Juniper XT GPU'sundan güç alan Radeon HD 6770 tabanlı modellerde, 800x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine yer veriliyor. Sapphire'in standart hızlarda çalışan Radeon HD 6770 modelleri 850MHz GPU hızında görev yaparken, hız aşırtmalı Vapor-X tasarımı ise 860MHz'De çalışıyor. Radeon HD 6770 Flex Edition modeli ise belirttiğimiz gibi bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor ve üç adet DVI konnektörü ile DisplayPort veya aktif adaptör gerektirmeden Eyefinity desteği sunabiliyor.

Sapphire'in Radeon HD 6750 tabanlı modelleri de benzer ekilde 512MB ve 1GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Vapor-X serisi hız aşırtmalı modelin de sunulduğu ürün gamı içerisindeki her üç model de 4600MHz bellek hızında görev yaparken, GPU hızı standart modellerde 700MHz, Vapor-X tasarımında ise 710MHz olarak belirlenmiş. Juniper GPU'sunu kullandıkları için performans olarak HD 5700 serisi ile büyük oranda benzer olan kartların yakında satışa sunulmaları bekleniyor.

Sapphire'den Radeon HD 6700 serisi 7 yeni ekran kartı
Tam Boyutta Gör

Sapphire'den Radeon HD 6700 serisi 7 yeni ekran kartı
Tam Boyutta Gör

Sapphire'den Radeon HD 6700 serisi 7 yeni ekran kartı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
6790'ı tercih ederim...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Man From Atlantis
bu kartların bioslarını muadili 5770/5750lere atınca hdmi 1.4a ve HD3D desteği elde edebilirsiniz ücretsiz..

Dostum bu bilgi kesinmidir. Aynı konuyu son 10 gündür araştırmaktayım lakin Bios güncellemesi konusunda sağlam bir bilgi edinemedim. Link varsa rica edicem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhsacit 8 yıl

DH Misafiri

Man From Atlantis

bu kartların bioslarını muadili 5770/5750lere atınca hdmi 1.4a ve HD3D desteği elde edebilirsiniz ücretsiz..


Dostum bu bilgi kesinmidir. Aynı konuyu son 10 gündür araştırmaktayım lakin Bios güncellemesi konusunda sağlam bir bilgi edinemedim. Link varsa rica edicem.

kartlarda fiziksel bir degişiklik yoksa olur . buna ornek olarak atı yenı suruvu ıle msaa destegi gibi bir sey vermıstı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İstan34bul 8 yıl
Neyin eşdeğeri şimdi bu.5750~5770mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhsacit 8 yıl
fiyat yıne aynı kalırsa alıcısı olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
6790'ı tercih ederim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
6790'ı tercih ederim...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 8 yıl
bu kartların bioslarını muadili 5770/5750'lere atınca hdmi 1.4a ve HD3D desteği elde edebilirsiniz ücretsiz..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl

Man From Atlantis

bu kartların bioslarını muadili 5770/5750'lere atınca hdmi 1.4a ve HD3D desteği elde edebilirsiniz ücretsiz..

Demek ki donanımsal herhangi bir yenilik yok. Ulen Uleeeen...


9800gt bile daha insaflıydı. Arada 55nm olanları da çıkıyordu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 8 yıl

Man From Atlantis

bu kartların bioslarını muadili 5770/5750'lere atınca hdmi 1.4a ve HD3D desteği elde edebilirsiniz ücretsiz..


Mete için iyi haber.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13425 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, overclock ve
2 etiket daha hız aşırtma radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Desire S "Yeni Desire daha ince daha yetenekli" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim