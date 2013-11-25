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Şaşılık ve göz tembelliği tedavisi için Oculus Rift ile Leap Motion destekli oyun projesi: Diplopia

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Şaşılık ve göz tembelliği tedavisi için Oculus Rift ile Leap Motion destekli oyun projesi: Diplopia
Kickstarter benzeri yapısıyla birçok parlak fikre destek arayan platformlardan Indiegogo üzerinde başlatılan güncel projelerden Diplopia, şaşılık ve göz tembelliği tedavisi için Oculus Rift ile Leap Motion'dan yararlanıyor.
Günümüzde birçok kişinin başına gelen sorunlardan "şaşılık" gözlerin paralelliğinin bozulması durumu, "göz tembelliği" ise küçük yaşlarda ortaya çıkan gözün bir tanesinin tam anlamıyla net görememesi sorunudur. Birçok kişinin hayatını olumsuz etkileyen ve özellikle derinlik algısı ve üç boyutlu görme kaybı gibi sorunlara neden olan bu durum için Indiegogo üzerinde başlatılan Diplopia adlı oyun projesi, donanım dünyasına yeni bir bakış açısı getiren Oculus Rift ile bilgisayarların el hareketleriyle kontrol edilmesini sağlayan Leap Motion kullanılarak oynanıyor. Kişilerin oyunda gördükleri elemanları kontrast temelli olarak manipüle etmesine ve bu görüntüleri beyinlerinde birleştirerek sahneleri tamamlamaya çalışmalarına dayanan Diplopia, iki göz için de ortak bir çalışma gerektirdiği için tedavi sürecine ciddi anlamda yardımcı olabiliyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 2,000$ hedefi bitimine 49 gün kalan 2,550$ düzeyine getiren ve başarıya ulaşan Diplopia projesi, yapılacak 20$ bağışla 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. 400$ bağış yapanlar ise oyun ile beraber Oculus Rift'i de satın alabiliyorlar. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Şaşılık ve göz tembelliği tedavisi için Oculus Rift ile Leap Motion destekli oyun projesi: Diplopia

http://www.engadget.com/2013/11/25/diplopia-could-restore-3d-vision/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 4 yıl
Yakınca OCULUS a rakipler gelecek, bu gibi sistemlerde önemli olan donanıma uygun yazılımın bulunması asıl gelişmelelerde orada sanırım
Göz tembelliği ile ilgilide ülkemizden güzel bir çözüm üretilmiş, geçenlerde bir arkadaşımın çocugunda gördüm gayet başarılı. Tembel olan gözü LC ekran ile akıllıca kapatıyorlar. Vidi Akıllı Gözlük diye aranabilir veya www.vidi.com.tr den daha fazla bilgi edinebilir.
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interwap 6 yıl
Oculus daha ucuz bir şey olsa ya.
Birde arkadaşı tebrik etmek gerekli. Benzer amaçlara hizmet eden bir CD var. Göz antremanları yapmak için. Fiyatının 1000-2000 TL olduğunu duydum. Adamlar insanlığa hizmet etmiyor, sömürüyor. 10 TL maliyeti olmayan ve bir kez geliştirdiğin ve tüm dünyaya sattığın bir uygulamanın fiyatının bu kadar olmasının mantığı nedir?
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biggame 6 yıl
bende her ikiside var gelişirse güzel olur edavide bu kullanılır
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