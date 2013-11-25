Şaşılık ve göz tembelliği tedavisi için Oculus Rift ile Leap Motion destekli oyun projesi: Diplopia

Kickstarter benzeri yapısıyla birçok parlak fikre destek arayan platformlardan Indiegogo üzerinde başlatılan güncel projelerden Diplopia, şaşılık ve göz tembelliği tedavisi için Oculus Rift ile Leap Motion'dan yararlanıyor.

Günümüzde birçok kişinin başına gelen sorunlardan "şaşılık" gözlerin paralelliğinin bozulması durumu, "göz tembelliği" ise küçük yaşlarda ortaya çıkan gözün bir tanesinin tam anlamıyla net görememesi sorunudur. Birçok kişinin hayatını olumsuz etkileyen ve özellikle derinlik algısı ve üç boyutlu görme kaybı gibi sorunlara neden olan bu durum için Indiegogo üzerinde başlatılan Diplopia adlı oyun projesi, donanım dünyasına yeni bir bakış açısı getiren Oculus Rift ile bilgisayarların el hareketleriyle kontrol edilmesini sağlayan Leap Motion kullanılarak oynanıyor. Kişilerin oyunda gördükleri elemanları kontrast temelli olarak manipüle etmesine ve bu görüntüleri beyinlerinde birleştirerek sahneleri tamamlamaya çalışmalarına dayanan Diplopia, iki göz için de ortak bir çalışma gerektirdiği için tedavi sürecine ciddi anlamda yardımcı olabiliyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 2,000$ hedefi bitimine 49 gün kalan 2,550$ düzeyine getiren ve başarıya ulaşan Diplopia projesi, yapılacak 20$ bağışla 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. 400$ bağış yapanlar ise oyun ile beraber Oculus Rift'i de satın alabiliyorlar. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/25/diplopia-could-restore-3d-vision/