Valve Index sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Uzun süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik kaskı için geçtiğimiz aylarda gizemli bir web sitesi açan ve ilgi toplamayı başaran Valve, bu hafta itibariyle lansmanı yaptı. Valve Index sanal gerçeklik kaskı en iyisi olduğu iddiasında.

Valve Index özellikleri ve fiyatı

Valve Index kaskında 1440x1600 piksel çözünürlüğünde iki adet RGB LCD ekran kullanılıyor. Valve bu ekranın OLED ekranlara göre yüzde 50 daha fazla alt piksel ürettiğini belirtiyor. Böylece daha keskin görüntüler elde ediliyor ve pikselleri ayıran çizgilerin göründüğü Ekran Kapısı etkisini de en aza indiriyor.

Kask 120Hz tazeleme hızında çalışıyor ve 90Hz ile de uyumlu. Ayrıca 144Hz seviyesinde deneysel bir mod da sunulmuş. 0.33 - 0.53 milisaniye arasında ölçülen aydınlatma oranı ekrandaki görüntülerin sürekli keskin kalmasını sağlıyor.

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Lensler gözlere en uygun şekilde ayarlanabiliyor. Böylece HTC Vive kaskına göre 20 derece daha geniş bir görüş açısı elde ediliyor. Index hoparlörler ise kulağa tam temas etmeden biraz mesafeli kalıyor. Bu yapı 180 derecelik ses dağıtımını ve akıcı bir ses kalitesini garanti ediyor.

Index kontrolcüler ise 87 farklı sensör ile donatılmış. Parmağın hareketinden pozisyonuna ve baskısına kadar en ince ayrıntılar sanal gerçeklik ortamına aktarılabiliyor. Kontrolcüler diğer kasklar ile uyumlu.

Odayı tarayarak sanal gerçeklik ortamına aktaran 2 adet baz istasyonu 7mx7m ölçülerinde tarama yapabiliyor. Sabit lazerler saniyede 100 kere tarama yapıyor ve anlık olarak kaskın sensörleriyle iletişim kuruyor.

Son olarak dişi USB 3.1 girişi sayesinde kaskın modlanması mümkün olacak. Stereo RGB kameralar da buna dahil ve böylece görsel bilişim alanına yönelik olarak ilginç çalışmaların ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Valve Index VR kaskı iki kontrolcü ve iki istasyon ile 999$ fiyat etiketine sahip. Sevkiyatlar 31 Ağustos tarihinde başlayacak. Kask ve kontrolcüden oluşan ikinci paket 749$ seviyesinde ve 31 Temmuz itibariyle dağıtıma çıkıyor. Sadece kask 499$. HTC Vive gibi uyumlu kaskınız varsa Index kontrolcüler 279$, tek baz istasyonu ise 149$.