Galaxy Watch kullanıcılarına güzel haber: Google Maps için artık internet şart değil

Google, kullanıcılarına çevrimdışı harita verilerini saklama imkanı sunarak Google Maps deneyimini bir adım öteye taşıyor. Bu özellik, Wear OS tabanlı akıllı saatlerde, özellikle Galaxy Watch serisinde kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar, artık internet bağlantısı olmadan veya akıllı telefonlarına bağlı olmadan da Google Maps’i kullanarak yön bulabilecekler.
Çevrimdışı haritalar nasıl çalışacak?
Google, Pixel 9 ve Pixel Watch 3 lansmanında duyurduğu bu yeni özelliği, Wear OS tabanlı akıllı saatler için yavaş yavaş kullanıma sunuyor. Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Ultra gibi cihazlara sahip olan kullanıcılar, Google Maps uygulamasının en güncel beta sürümünü (11.140.0701.W) yüklediklerinde, uygulamanın çevrimdışı harita özelliğini nasıl kullanacaklarına dair bir bilgilendirme ile karşılaşıyorlar. Uygulama, kullanıcıların bulunduğu bölgedeki harita verilerini otomatik olarak indiriyor ve bu veriler, akıllı saat Wi-Fi bağlantısına sahipken ve şarj olurken otomatik olarak eşzamanlanıyor.
Bu yeni özellikle birlikte, akıllı saatinizde Google Maps’i açtığınızda 'Çevrimdışı Haritalar' bölümünü göreceksiniz. Bu bölüm, indirilen bölgeleri ve bu bölgelerin kapladığı veri boyutunu gösteriyor. İsterseniz bu harita verilerini telefonunuzdan da yönetebiliyorsunuz. Haritalar, akıllı saatiniz internete bağlı değilken, ekranın üst kısmında bir bulut simgesiyle bu durumu belirtiyor.
Google, Wear OS tabanlı akıllı saatler için Google Maps’e son birkaç yılda birçok yeni özellik ekledi. Bu yenilikler arasında, akıllı telefon olmadan harita kullanımının yanı sıra, toplu taşıma seçenekleri, ‘Ara ve Git’ adı verilen bir araç, ve iki yeni saat yüzü komplikasyonu bulunuyor. Şimdi ise çevrimdışı harita özelliği ile kullanıcıların navigasyon deneyimini daha da ileri taşıyor. Bu yenilik, özellikle LTE bağlantısı olmayan Wear OS saat kullanıcıları için büyük bir avantaj sunuyor ve akıllı telefonlarına bağlı olmadan bile yön bulmalarını sağlıyor.
Google Maps'in sunduğu bu yeni imkanlar, akıllı saat kullanıcılarına her koşulda yol tarifi alabilme esnekliği tanırken, Google'ın kullanıcı dostu yeniliklerini devam ettirdiğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.