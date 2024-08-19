Galaxy Watch kullanıcılarına güzel haber: Google Maps için artık internet şart değil

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Google, kullanıcılarına çevrimdışı harita verilerini saklama imkanı sunarak Google Maps deneyimini bir adım öteye taşıyor. Bu özellik, Wear OS tabanlı akıllı saatlerde, özellikle Galaxy Watch serisinde kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar, artık internet bağlantısı olmadan veya akıllı telefonlarına bağlı olmadan da Google Maps’i kullanarak yön bulabilecekler.

Çevrimdışı haritalar nasıl çalışacak?

Google, Pixel 9 ve Pixel Watch 3 lansmanında duyurduğu bu yeni özelliği, Wear OS tabanlı akıllı saatler için yavaş yavaş kullanıma sunuyor. Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Ultra gibi cihazlara sahip olan kullanıcılar, Google Maps uygulamasının en güncel beta sürümünü (11.140.0701.W) yüklediklerinde, uygulamanın çevrimdışı harita özelliğini nasıl kullanacaklarına dair bir bilgilendirme ile karşılaşıyorlar. Uygulama, kullanıcıların bulunduğu bölgedeki harita verilerini otomatik olarak indiriyor ve bu veriler, akıllı saat Wi-Fi bağlantısına sahipken ve şarj olurken otomatik olarak eşzamanlanıyor.

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Bu yeni özellikle birlikte, akıllı saatinizde Google Maps’i açtığınızda 'Çevrimdışı Haritalar' bölümünü göreceksiniz. Bu bölüm, indirilen bölgeleri ve bu bölgelerin kapladığı veri boyutunu gösteriyor. İsterseniz bu harita verilerini telefonunuzdan da yönetebiliyorsunuz. Haritalar, akıllı saatiniz internete bağlı değilken, ekranın üst kısmında bir bulut simgesiyle bu durumu belirtiyor.

Google, Wear OS tabanlı akıllı saatler için Google Maps’e son birkaç yılda birçok yeni özellik ekledi. Bu yenilikler arasında, akıllı telefon olmadan harita kullanımının yanı sıra, toplu taşıma seçenekleri, ‘Ara ve Git’ adı verilen bir araç, ve iki yeni saat yüzü komplikasyonu bulunuyor. Şimdi ise çevrimdışı harita özelliği ile kullanıcıların navigasyon deneyimini daha da ileri taşıyor. Bu yenilik, özellikle LTE bağlantısı olmayan Wear OS saat kullanıcıları için büyük bir avantaj sunuyor ve akıllı telefonlarına bağlı olmadan bile yön bulmalarını sağlıyor.

Google Maps'in sunduğu bu yeni imkanlar, akıllı saat kullanıcılarına her koşulda yol tarifi alabilme esnekliği tanırken, Google'ın kullanıcı dostu yeniliklerini devam ettirdiğini gösteriyor.

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