Galaxy AI yapay zeka özellikleri Samsung giyilebilir cihazlara geliyor

Samsung yayınladığı bir basın bülteni aracılığı ile akıllı saatlerinde ve diğer giyilebilir cihazlarında yapay zeka tabanlı özelliklere yer vereceğini duyurdu. Hatırlayacağınız üzere firma, Galaxy AI platformunu Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesi ile birlikte kullanıma sunmuştu.
Samsung, Galaxy AI işlevlerini Galaxy Watch akıllı saat ve Galaxy Fit bilekliğinde çalışacak şekilde uyarlıyor. Ayrıca Güney koreli şirketin bu özellikleri Galaxy Ring akıllı yüzüğüne entegre etme planı var.
Samsung'un üst düzey yöneticisi TM Roh, Galaxy giyilebilir cihazlarının yakın gelecekte yapay zeka ile donatılacağını ve bu teknolojinin dijital sağlık çözümlerini iyileştirmek ve akıllı sağlık yönetimi yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmek amacıyla kullanılacağını ifade etti.
Bu sadece başlangıç
Tüm bunlara ek olarak Galaxy AI'ın mevcut versiyonunun "sadece başlangıç" olduğu ve şirketin henüz gerçekleştirilmemiş birçok fikir ve konsepte sahip olduğu da belirtiliyor.
Roh ayrıca yapay zeka konusunun henüz gelişmekte olan bir alan olduğuna ve özellikle gizlilik ile fikri mülkiyet konularında çeşitli tartışmaların yaşandığına dikkat çekti. Bu nedenle, Samsung'un "temkinli" bir yaklaşım benimseyerek, yalnızca kullanıcı güvenliğinin kesin bir şekilde garanti altına alınabildiği alanlara odaklandığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.