Galaxy AI yapay zeka özellikleri Samsung giyilebilir cihazlara geliyor

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Samsung yayınladığı bir basın bülteni aracılığı ile akıllı saatlerinde ve diğer giyilebilir cihazlarında yapay zeka tabanlı özelliklere yer vereceğini duyurdu. Hatırlayacağınız üzere firma, Galaxy AI platformunu Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesi ile birlikte kullanıma sunmuştu.

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Samsung, Galaxy AI işlevlerini Galaxy Watch akıllı saat ve Galaxy Fit bilekliğinde çalışacak şekilde uyarlıyor. Ayrıca Güney koreli şirketin bu özellikleri Galaxy Ring akıllı yüzüğüne entegre etme planı var.

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Samsung'un üst düzey yöneticisi TM Roh, Galaxy giyilebilir cihazlarının yakın gelecekte yapay zeka ile donatılacağını ve bu teknolojinin dijital sağlık çözümlerini iyileştirmek ve akıllı sağlık yönetimi yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmek amacıyla kullanılacağını ifade etti.

Bu sadece başlangıç

Tüm bunlara ek olarak Galaxy AI'ın mevcut versiyonunun "sadece başlangıç" olduğu ve şirketin henüz gerçekleştirilmemiş birçok fikir ve konsepte sahip olduğu da belirtiliyor.

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Roh ayrıca yapay zeka konusunun henüz gelişmekte olan bir alan olduğuna ve özellikle gizlilik ile fikri mülkiyet konularında çeşitli tartışmaların yaşandığına dikkat çekti. Bu nedenle, Samsung'un "temkinli" bir yaklaşım benimseyerek, yalnızca kullanıcı güvenliğinin kesin bir şekilde garanti altına alınabildiği alanlara odaklandığını söyledi.

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