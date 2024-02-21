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    Anlık Bildirim

    Galaxy AI yapay zeka özellikleri Samsung giyilebilir cihazlara geliyor

    Samsung başta akıllı saatleri olmak üzere tüm giyilebilir cihazlarında yapay zeka tabanlı özellikler sunacak. Şirketin amacı Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesiyle başlayan trendi takip etmek.

    Galaxy AI özellikleri Samsung giyilebilir cihazlara geliyor Tam Boyutta Gör

    Samsung yayınladığı bir basın bülteni aracılığı ile akıllı saatlerinde ve diğer giyilebilir cihazlarında yapay zeka tabanlı özelliklere yer vereceğini duyurdu. Hatırlayacağınız üzere firma, Galaxy AI platformunu Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesi ile birlikte kullanıma sunmuştu.

    Samsung, Galaxy AI işlevlerini Galaxy Watch akıllı saat ve Galaxy Fit bilekliğinde çalışacak şekilde uyarlıyor. Ayrıca Güney koreli şirketin bu özellikleri Galaxy Ring akıllı yüzüğüne entegre etme planı var.

    Galaxy AI özellikleri Samsung giyilebilir cihazlara geliyor Tam Boyutta Gör

    Samsung'un üst düzey yöneticisi TM Roh, Galaxy giyilebilir cihazlarının yakın gelecekte yapay zeka ile donatılacağını ve bu teknolojinin dijital sağlık çözümlerini iyileştirmek ve akıllı sağlık yönetimi yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmek amacıyla kullanılacağını ifade etti.

    Bu sadece başlangıç

    Tüm bunlara ek olarak Galaxy AI'ın mevcut versiyonunun "sadece başlangıç" olduğu ve şirketin henüz gerçekleştirilmemiş birçok fikir ve konsepte sahip olduğu da belirtiliyor.

    Galaxy AI özellikleri Samsung giyilebilir cihazlara geliyor Tam Boyutta Gör

    Roh ayrıca yapay zeka konusunun henüz gelişmekte olan bir alan olduğuna ve özellikle gizlilik ile fikri mülkiyet konularında çeşitli tartışmaların yaşandığına dikkat çekti. Bu nedenle, Samsung'un "temkinli" bir yaklaşım benimseyerek, yalnızca kullanıcı güvenliğinin kesin bir şekilde garanti altına alınabildiği alanlara odaklandığını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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