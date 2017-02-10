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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu

Sahip olduğumuz dijital içeriğin boyutu her geçen gün biraz daha artıyor. 2020 yılında üretilen veri boyutunun toplam 44 Zettabyte seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
14
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında kapasite artık en büyük sorunlardan birisi haline geldi. Sürekli artan kapasite ihtiyacına yönelik olarak üreticiler de tek disk üzerinde depolama alanını yoğunlaştırmaya uğraşıyor. Bu yıl 10TB kapasiteli sabit disklerin yaygınlaştığını göreceğiz.

Veri depolama çözümleri üreticisi Seagate de, bu artışı ve kişilerin, kurumların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürettiği yeni 10TB’lık disklerini Türkiye’de satışa sundu.

Ürünlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Seagate Türkiye Yöneticisi İlknur Baydak; bilgisayarlar için BarraCuda ve FireCuda, NAS sistemleri için IronWolf, görüntüleme ve video kayıt sistemleri için de SkyHawk güvenlik disklerini içinde bulunduran Guardian Serisi’nin, farklı kullanım alanları göz önünde bulundurularak üretildiğini ifade etti.

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Dünyadaki kurumsal verinin %60’ının Seagate disklerinde depolandığını açıklayan Baydak, bu sayede özellikle işletmelerin ihtiyaçlarını iyi analiz edebildiklerinin altını çizdi. 10TB’lık kapasiteye ulaşan yeni diskler sayesinde kişisel ve kurumsal dijital veriyi muhafaza etmenin ve yönetmenin kolaylaşacağını, yeni disklerin kapasitelerinin dışında, özelliklerinin ve hızının da bir avantaj oluşturacağını sözlerine ekledi.

Seagate sabit diskleri 3.5 inç boyutlarında 10TB kapasite ile desteklenmeye başladı. Barracuda Pro, IronWolf ve Skyhawk serilerinde 10TB kapasite seçenekleri yer alacak.

Barracuda Pro

3.5 inç formundaki BarraCuda Pro diski 4, 6, 8 ve 10TB olarak raflarda yer alacak. 10TB kapasiteli diskin, 7200 RPM ve 7/24 çalışabiliyor olması performansının da en üst seviyede olacağını ortaya koyuyor. Özellikle ofis profesyonellerinin, oyuncuların ve performans kullanıcılarının tercih edeceği BarraCuda Pro’nun garanti süresi de 5 yıl olacak. 2 yıllık ücretsiz veri kurtarma hizmeti de ürünle birlikte sunuluyor. 10TB kapasiteli seçeneğin fiyatı 2700TL dolaylarında.

 

Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu
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IronWolf Diskleri

NAS çözümleri için üretilen IronWolf diski, çoklu sürücü sistemlerinde titreşimi azaltmak için RV (döngüsel titreşim) sensörlerine sahip. Bu sensörler NAS sistemlerinin performansını ve ömrünü artırıyor.

Gelişmiş güç yönetimi ile enerji tasarrufu sağlayan disk, 3,5 inç boyutlarında. Yıllık 180TB’lık iş yükü oranı sunan IronWolf’un 1TB’dan 10TB’a kadar kapasite seçenekleri mevcut. Bu disk 1 ila 8 yuvalı NAS’larda kullanılabiliyor. 10TB seçeneğin fiyatı 2300TL civarında.

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Yıllık 300TB’lık iş yükü oranı sunan IronWolf Pro ise 16 yuvalı NAS’lara kadar kullanılabiliyor. Bu diskin kapasite seçenekleri arasında 2, 4, 6, 8 ve 10TB yer alıyor. 2 yıllık ücretsiz veri kurtarma hizmeti de ürünle birlikte sunuluyor. 10TB kapasiteli seçeneğin fiyatı ise yaklaşık 3300TL.

 

Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu
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SkyHawk Diskleri

7/24 izleme ortamları için ideal hale getirilen SkyHawk diskler, 64 adet HD kamerayı destekleyen bir yapıya sahip. Diskin 1TB’dan 10TB’a kadar kapasite seçenekleri bulunuyor. Skyhawk Güvenlik diskleri RV (döngüsel titreşim) sensörleri sayesinde içsel ve dışsal titreşimi tolere edip arızaya uğramadan, uzun süre sorunsuz kayda imkan veriyor. 10TB kapasiteli diskin fiyatı 2900TL olarak belirlenmiş. 

 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
InvisibleLord 2 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
kişisel analizime göre
veri depolama sistemleri bir noktadan sonra
birim fiyatları düşecek ama kapasite artış nedeniyle
perakende sektöründen git gide uzaklaşmaya başlayacaktır !
bu blut depolama şirketlerinin işine gelecektir !
özetle perakende sektöründe ileride HDD siz sistemlere şimdiden hazırlanın !

Türkiye için zor hocam ya 1-2mbit upload ile neyi bulut sunucuya yedekleyebiriz ki. Kurumsal firmalar basar parayı alır belki 100mbit upload sunan bir internet hizmeti ama dükkanlara, siteye kurulan güvenlik kameralarının yedeklemesi için tek çözüm olacak.
Daha 1mbit kullanıyorken ülkenin %90ı ben en az 20 sene beklemiyorum bizim ülkede. Avrupada filan dediğiniz doğru. Bu disklere para vereceğine bulut sistemde yedekle hem disk hasar gördü veri kayboldu diye endişe de duyulmaz.
SEO-Uzmanıkişisel analizime göreveri depolama sistemleri bir noktadan sonrabirim fiyatları düşecek ama kapasite artış nedeniyle
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Yanıtla +8
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DH Misafiri 2 yıl
kişisel analizime göre
veri depolama sistemleri bir noktadan sonra
birim fiyatları düşecek ama kapasite artış nedeniyle
perakende sektöründen git gide uzaklaşmaya başlayacaktır !
bu blut depolama şirketlerinin işine gelecektir !
özetle perakende sektöründe ileride HDD siz sistemlere şimdiden hazırlanın !

Bu analizin Türkiye'de geçerli olabilmesi için minimum 20 yıllık bir süreç gerekmektedir, şuan ki konjonktürde daha maksimum upload hızı 2mbiti aşmamışken Türkiye için bu analiz ütopik bir analiz, bu da benim analizim :D
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GustoBilisim 2 yıl
Süper amozondan temin edebilirsiniz. gustobilisim.com.tr/...
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sonerhac 2 yıl
hic bi zaman almicam biliyorum alsam da isime yaramicak.ama yine de teknoloji yukseldikce aklimin bir yerini hep rahatsiz ediyo almamak.
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Quard 2 yıl
Ben bunu alasıya kadar 10 yıl geçer.O zaman fiyatı makul seviyede olur :D
Donanımhaber gibi büyük siteler veya şirketler alabilir ama bizim gibi kullanıcılara fazla gelir :)
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kadirirdem 2 yıl
10 tb ne ya dolmaz ki o. :D :D
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01myavuz 2 yıl
Eskiden yeni çıkanları beklerdik, onlar çıktıkça mb başına fiyat düşer, dolayısıyla piyasa düşerdi. Artık fiyat kapasiteyle yükseliyor, hiç iyi bir durum değil, bunda bizim için bir gelişme görmüyorum.
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sniper23 2 yıl
Amazon fiyatı 460$
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flexii_87 2 yıl
bugün 2 TB İRON WOLF modelinden sipariş verdim, gelsin inceleyelim bakalım ne kadar sesiz
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volcano2K 2 yıl
1788? burda :) nanokatalog.com/...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
kişisel analizime göre
veri depolama sistemleri bir noktadan sonra
birim fiyatları düşecek ama kapasite artış nedeniyle
perakende sektöründen git gide uzaklaşmaya başlayacaktır !
bu blut depolama şirketlerinin işine gelecektir !
özetle perakende sektöründe ileride HDD siz sistemlere şimdiden hazırlanın !
2 Yanıt Yanıtla +1
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InvisibleLord 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
kişisel analizime göre
veri depolama sistemleri bir noktadan sonra
birim fiyatları düşecek ama kapasite artış nedeniyle
perakende sektöründen git gide uzaklaşmaya başlayacaktır !
bu blut depolama şirketlerinin işine gelecektir !
özetle perakende sektöründe ileride HDD siz sistemlere şimdiden hazırlanın !

Türkiye için zor hocam ya 1-2mbit upload ile neyi bulut sunucuya yedekleyebiriz ki. Kurumsal firmalar basar parayı alır belki 100mbit upload sunan bir internet hizmeti ama dükkanlara, siteye kurulan güvenlik kameralarının yedeklemesi için tek çözüm olacak.
Daha 1mbit kullanıyorken ülkenin %90ı ben en az 20 sene beklemiyorum bizim ülkede. Avrupada filan dediğiniz doğru. Bu disklere para vereceğine bulut sistemde yedekle hem disk hasar gördü veri kayboldu diye endişe de duyulmaz.
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serafon 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

kişisel analizime göre
veri depolama sistemleri bir noktadan sonra
birim fiyatları düşecek ama kapasite artış nedeniyle
perakende sektöründen git gide uzaklaşmaya başlayacaktır !
bu blut depolama şirketlerinin işine gelecektir !
özetle perakende sektöründe ileride HDD siz sistemlere şimdiden hazırlanın !

en az 10 yıl zor sonrasını bilemem
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