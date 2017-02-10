Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu

Teknoloji dünyasında kapasite artık en büyük sorunlardan birisi haline geldi. Sürekli artan kapasite ihtiyacına yönelik olarak üreticiler de tek disk üzerinde depolama alanını yoğunlaştırmaya uğraşıyor. Bu yıl 10TB kapasiteli sabit disklerin yaygınlaştığını göreceğiz.

Veri depolama çözümleri üreticisi Seagate de, bu artışı ve kişilerin, kurumların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürettiği yeni 10TB’lık disklerini Türkiye’de satışa sundu.

Ürünlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Seagate Türkiye Yöneticisi İlknur Baydak; bilgisayarlar için BarraCuda ve FireCuda, NAS sistemleri için IronWolf, görüntüleme ve video kayıt sistemleri için de SkyHawk güvenlik disklerini içinde bulunduran Guardian Serisi’nin, farklı kullanım alanları göz önünde bulundurularak üretildiğini ifade etti.

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Dünyadaki kurumsal verinin %60’ının Seagate disklerinde depolandığını açıklayan Baydak, bu sayede özellikle işletmelerin ihtiyaçlarını iyi analiz edebildiklerinin altını çizdi. 10TB’lık kapasiteye ulaşan yeni diskler sayesinde kişisel ve kurumsal dijital veriyi muhafaza etmenin ve yönetmenin kolaylaşacağını, yeni disklerin kapasitelerinin dışında, özelliklerinin ve hızının da bir avantaj oluşturacağını sözlerine ekledi.

Seagate sabit diskleri 3.5 inç boyutlarında 10TB kapasite ile desteklenmeye başladı. Barracuda Pro, IronWolf ve Skyhawk serilerinde 10TB kapasite seçenekleri yer alacak.

Barracuda Pro

3.5 inç formundaki BarraCuda Pro diski 4, 6, 8 ve 10TB olarak raflarda yer alacak. 10TB kapasiteli diskin, 7200 RPM ve 7/24 çalışabiliyor olması performansının da en üst seviyede olacağını ortaya koyuyor. Özellikle ofis profesyonellerinin, oyuncuların ve performans kullanıcılarının tercih edeceği BarraCuda Pro’nun garanti süresi de 5 yıl olacak. 2 yıllık ücretsiz veri kurtarma hizmeti de ürünle birlikte sunuluyor. 10TB kapasiteli seçeneğin fiyatı 2700TL dolaylarında.

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IronWolf Diskleri



NAS çözümleri için üretilen IronWolf diski, çoklu sürücü sistemlerinde titreşimi azaltmak için RV (döngüsel titreşim) sensörlerine sahip. Bu sensörler NAS sistemlerinin performansını ve ömrünü artırıyor.

Gelişmiş güç yönetimi ile enerji tasarrufu sağlayan disk, 3,5 inç boyutlarında. Yıllık 180TB’lık iş yükü oranı sunan IronWolf’un 1TB’dan 10TB’a kadar kapasite seçenekleri mevcut. Bu disk 1 ila 8 yuvalı NAS’larda kullanılabiliyor. 10TB seçeneğin fiyatı 2300TL civarında.

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Sabit Disk'lerde ve SSD'lerde için sıcak fırsatlar!

Yıllık 300TB’lık iş yükü oranı sunan IronWolf Pro ise 16 yuvalı NAS’lara kadar kullanılabiliyor. Bu diskin kapasite seçenekleri arasında 2, 4, 6, 8 ve 10TB yer alıyor. 2 yıllık ücretsiz veri kurtarma hizmeti de ürünle birlikte sunuluyor. 10TB kapasiteli seçeneğin fiyatı ise yaklaşık 3300TL.

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SkyHawk Diskleri

7/24 izleme ortamları için ideal hale getirilen SkyHawk diskler, 64 adet HD kamerayı destekleyen bir yapıya sahip. Diskin 1TB’dan 10TB’a kadar kapasite seçenekleri bulunuyor. Skyhawk Güvenlik diskleri RV (döngüsel titreşim) sensörleri sayesinde içsel ve dışsal titreşimi tolere edip arızaya uğramadan, uzun süre sorunsuz kayda imkan veriyor. 10TB kapasiteli diskin fiyatı 2900TL olarak belirlenmiş.