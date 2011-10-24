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Seagate GoFlex Slim taşınabilir sabit disk video inceleme

7 yıl
59,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Seagate'in ultra taşınabilirliği, USB 3.0 arayüzü ve pratik bir şekilde sökülüp takılabilen sata adaptörüyle dikkati çeken 320 GB kapasiteli taşınabilir sabit diski GoFlex Slim'i inceledik.
 

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DH Misafiri 7 yıl
Seagate'in ultra taşınabilirliği, USB 3.0 arayüzü ve pratik bir şekilde sökülüp takıldığı için aldığım bu ürün 2 defa değişim olduğu halde önündeki goflex devamlı arızalandı bilgisayarı görmedi fakat hdd kısmı çalışıyor.yani çok kullanışsız sağa-sola esneme yapıyor sanki kırılacak gibi usb 3.0 da çalışmadı. hızını test edemedim çünkü bilgisayarı görmedi dediğim gibi kullanışsız bir alet inceliğine aldanmayın.internette çok satan bir siteden aldım.(hb) servisi rezalet tam 41 gün kaldı(kargo vs dahil)
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nkaplan 7 yıl
beyler cok ust duzey bısı yapmamıskı hemde uzun ben yıllar onceden berı ınce Mikrobox 2.5 250 gb kullanıyorum Boyutu :118mm x 72mm x 10mm bundan sadece 0.1 mm kucultmus hava atıyorlar
http://www.mikrobox.com.tr/imageses/2.5_resimler/120/mikrobox_mascot_2.jpg
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Fx_57,5 7 yıl
usb 3 ın daha hızlı yaygınlaşması dılegıyle :)
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Python 7 yıl
ezimuse
Adaptor olayı iyi. Ayrıca o gibi usb sata adaptor nereden bulabilirim ?

ebay benzeri sitelerde var.
Örn: ebay.com/...
ebay.com/...
ebay.com/...
birsürü var ebay'e girip usb 3.0 to sata diye aratırsanız daha çok sonuca ulaşabilirsiniz.
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ezimuse 7 yıl Python
NIKEmRe

ezimuse

Adaptor olayı iyi. Ayrıca o gibi usb sata adaptor nereden bulabilirim ?


ebay benzeri sitelerde var.

Örn:
ebay.com/...

ebay.com/...

ebay.com/...

birsürü var ebay'e girip usb 3.0 to sata diye aratırsanız daha çok sonuca ulaşabilirsiniz.

Ebayla fln kim uğraşıcak hocam
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aspirin_00 7 yıl
hızı düşünmeyenler için çok pahalı
zamanında seagete 500 gb 2.5 luk hdd almıştım 99 tl ye
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napolyon94 7 yıl
Urunu kullaniyorum adaptor secenegi cok kullanisli fakat ustu ipod touch larin arka kapagi gibi uflesen ciziliyor :/
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ezimuse 7 yıl
Adaptor olayı iyi. Ayrıca o gibi usb sata adaptor nereden bulabilirim ?
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