Seagate GoFlex Slim taşınabilir sabit disk video inceleme

ezimuse Adaptor olayı iyi. Ayrıca o gibi usb sata adaptor nereden bulabilirim ?
NIKEmRe ezimuse Adaptor olayı iyi. Ayrıca o gibi usb sata adaptor nereden bulabilirim ? ebay benzeri sitelerde var. Örn: ebay.com/... ebay.com/... ebay.com/... birsürü var ebay'e girip usb 3.0 to sata diye aratırsanız daha çok sonuca ulaşabilirsiniz.
ezimuse Adaptor olayı iyi. Ayrıca o gibi usb sata adaptor nereden bulabilirim ?
ebay benzeri sitelerde var.
Örn: ebay.com/...
ebay.com/...
ebay.com/...
birsürü var ebay'e girip usb 3.0 to sata diye aratırsanız daha çok sonuca ulaşabilirsiniz.
Ebayla fln kim uğraşıcak hocam
zamanında seagete 500 gb 2.5 luk hdd almıştım 99 tl ye