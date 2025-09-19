Giriş
    İtalya, yapay zekaya yönelik yasa çıkaran ilk Avrupa ülkesi oldu

    İtalya, yapa zeka teknolojilerinin kullanımını yasal çerçeveler içerisinde düzenleyen ve aksi durumlar için cezai yaptırımlar öngören yeni yasasıyla, bu konuda yasa çıkaran ilk Avrupa ülkesi oldu.

    İtalya, yapay zekaya yönelik yasa çıkaran ilk Avrupa ülkesi oldu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojileri her geçen gün daha geniş bir kitleye ulaşırken, gündelik hayattaki kullanımı da giderek yaygınlaşıyor. Bugün iş hayatından eğitim kurumlarına kadar neredeyse her alanda yapay zekaya başvuruluyor. İnsanların hayatına bir anda böylesine büyük etki etmeye başlayan bu teknolojinin bu kadar yaygınlaşması, bu teknolojiye yönelik yasal düzenlemeleri de zorunlu hâle getiriyor. Nitekim bunun ilk örneklerini görmeye başladık.

    Amerika'dan sonra Avrupa'da da yapay zekaya yönelik ilk yasalar ortaya çıkmaya başladı. Yapay zeka teknolojilerinin denetimi için yasa çıkaran ilk Avrupa ülkesi ise İtalya oldu.

    İtalya Parlamentosu, bu hafta aldığı kararla Avrupa Birliği’nin yapay zeka düzenlemelerini temel alan kapsamlı bir yasayı kabul etti. Başbakan Giorgia Meloni’nin hükümeti tarafından desteklenen bu yasa, insan merkezli, şeffaf ve güvenli yapay zeka kullanımını esas alırken aynı zamanda inovasyon, siber güvenlik ve mahremiyet korumalarına da özel vurgu yapıyor.

    İtalya, Çocukların Yapay Zeka Kullanımına Kısıtlama Getirdi

    Yasanın en dikkat çeken maddelerinden biri, 14 yaş altındaki çocukların yapay zeka araçlarını kullanabilmesi için ebeveyn onayı şartını getiriyor. Bu düzenleme, son dönemde sıkça dile getirilen, çocukların yapay zeka teknolojilerine maruz kalmasının gelişimleri ve mahremiyetleri üzerindeki etkilerine yönelik endişelere doğrudan yanıt niteliği taşıyor.

    Yeni yasa, özellikle deepfake içeriklerin kötüye kullanımına karşı sert cezalar öngörüyor. Yapay zeka ile sahte içerik üretip bunu zarara yol açacak şekilde yayan kişiler, 1 ila 5 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, piyasa manipülasyonu ve kara para aklama gibi suçlarda yapay zekadan yararlanılması, cezaların üçte bir oranında artırılmasına neden olacak. Hükümetin dijital dönüşümden sorumlu devlet sekreteri Alessio Butti, “Bu yasa, yapay zekayı yeniden kamusal çıkarın sınırları içine alıyor; büyümeyi, hakları ve vatandaşların tam korunmasını garanti altına alıyor” diyerek düzenlemenin temel amacını özetledi.

    Yasa; sağlık, eğitim, adalet, kamu yönetimi ve spor gibi alanlarda yapay zekâ uygulamalarına yönelik izlenebilirlik ve insan denetimi şartlarını zorunlu kılıyor. Özellikle sağlık sektöründe, tanı ve tedavi süreçlerinde son kararın mutlaka insan uzmanlarda kalması gerektiği vurgulanıyor. İş dünyasında ise işverenlerin, çalışanları yapay zeka teknolojilerinin kullanımı konusunda bilgilendirme yükümlülüğü bulunuyor.

    ABD ve Çin gibi devlerle kıyaslandığında İtalya'nın yapay zeka alanındaki yatırımları epey sınırlı olsa da İtayla da kendi çapında yatırımlar yapıyor. Nitekim kısa süre önce, yapay zeka ekosistemini desteklemek amacıyla devlet destekli bir girişim sermayesi fonundan 1 milyar euroya kadar kaynak ayrılacağı açıkladı. Bu yatırım, şirketin bu alanda varlık göstermesinin yolunu açacak.

